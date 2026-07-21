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Pedro Sola insiste que “no es mala persona” tras la funa por los perritos

El conductor de Ventaneando continúa enfrentando señalamientos y críticas de todo tipo

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Pedro Sola no ha sido perdonado por el público (RS)
Pedro Sola no ha sido perdonado por el público (RS)

El conductor de Ventaneando Pedro Sola retomó la polémica que lo persigue desde hace algunas semanas y afirmó que sus declaraciones sobre envenenar perros y dispararle a sus dueños no reflejan su carácter. “No soy mala persona”, sostuvo, mientras la presión de los internautas por su salida del programa continúa sin ceder.

El miércoles 9 de julio, poco después de que el clip se viralizara, Pedro Sola leyó un texto en pantalla: “No había sido consciente de ello y lo siento de verdad, fue una falta de empatía de mi parte y prometo educarme más sobre este tema”. Atribuyó sus palabras a su edad y a la época en que vivió.

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Ventaneando visitó la Fundación para el Desarrollo y Bienestar Yaakunah. (Crédito: Ventaneando)

La disculpa no convenció a sus críticos. La “funa” en redes sociales comenzó a escalar, y desde entonces es un tema que no ha dejado de ser viral en internet.

En la reciente emisión de Ventaneando, Pedro Sola volvió a tocar el tema e insistió en que lamenta lo que dijo: “Educarme y concientizarme en el tema de la educación animal y, por eso, hemos, aquí en Televisión Azteca y ‘Ventaneando’ y, a nivel personal, (porque), a fin de cuentas, no soy mala persona, dije cosas que no debía, pero bueno..., he comprendido mi error”.

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La visita al refugio no apagó las exigencias de despido

pedro sola hospital -México- 18 julio
Hospital Veterinario Yaakunah reacciona a críticas tras recibir a Pedro Sola (Hospital Veterinario Yaakunah/ IGtiopedritosola)

El viernes 17 de julio, Sola acudió junto al equipo de Ventaneando a la Fundación Yaakunah, ubicada en la colonia Narvarte, alcaldía Benito Juárez. El refugio lleva más años operando como hospital, pensión y espacio de rescate para perros y gatos de calle.

Durante el recorrido, el conductor conoció a tres perras en situación de vulnerabilidad: Shane, atropellada y con movilidad limitada en una pata; Tasmania, con un tumor en la oreja y pérdida de visión en un ojo; y Kira, diagnosticada con cáncer de vejiga.

Pedro Sola reconoció que la experiencia lo tomó por sorpresa. “Nunca en la vida. Para mí fue una experiencia muy peculiar porque, curiosamente, cuando hay perros a mi alrededor no se me acercan. Yo creo que me huelen que no soy cariñoso, pero tampoco me dan miedo”, declaró al aire. Admitió que estuvo “casi a punto de llorar” dos veces durante el recorrido.

TV Azteca anuncia programa de sensibilización para su personal

Logo de TV Azteca, título 'Aliados de los animales: Nuestro compromiso permanente', y un comunicado de prensa en varios párrafos
Un comunicado de TV Azteca y Grupo Salinas detalla su compromiso permanente con la protección y el bienestar animal, incluyendo acciones de sensibilización. (Instagram: TV Azteca)

TV Azteca respondió con un comunicado en el que dejó en claro que las expresiones de Sola “no reflejan lo que promovemos como organización”. La empresa anunció un programa de sensibilización y educación sobre bienestar animal dirigido a sus equipos corporativos y de producción.

La conductora Mónica Castañeda confirmó que el programa ya estableció contacto con organizaciones de protección animal. “Vamos a hacer muchas cosas con ellas y con otras fundaciones”, señaló. Rosario Murrieta, también conductora del programa, respaldó la postura e indicó que el compromiso institucional “apenas empieza”.

Los internautas mantienen activa la campaña en redes sociales

Hombre de bigote con gafas y manos en la cara. Teléfono móvil con dislikes y emojis de enfado. Puerta abierta con logo de TV Azteca, estudio y caja con pertenencias
(Audiovisial IA Infobae México)

Pese a la visita al refugio, la donación del equipo de Ventaneando y el comunicado de la televisora, las cuentas oficiales del programa en redes sociales siguen inundadas de mensajes que exigen la salida del conductor. “¿Cuándo sales de Ventaneando?”, “Ya córranlo” y “Lamentable” son algunos de los comentarios que se repiten en cada publicación.

Al cerrar su visita a Yaakunah, Sola hizo un llamado que sus críticos consideraron tardío: “Quiero apoyar, quiero ayudar. Que no solamente quede en un mensaje señalando ciertas conductas, sino que se convierta en una acción”.

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