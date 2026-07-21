Chivas: cuáles son los únicos dos equipos de la Liga MX que Gabriel Milito no ha podido derrotar

Milito ha tenido buenos torneos con Chivas pero se ha quedado en Cuartos de Final y Semifinal (REUTERS)

Desde su llegada en mayo de 2025, Gabriel Milito ha tenido un buen desempeño con el equipo de Chivas, sin embargo, no ha logrado ganarle a dos equipos de la Liga MX. Se trata de Toluca y Cruz Azul, quienes son los últimos campeones del futbol mexicano.

Frente al conjunto celeste, el saldo es de cero victorias, dos empates y cuatro derrotas. La estadística refleja que ni siquiera ha conseguido sacar ventaja en duelos directos, lo que ha significado una constante frustración en momentos clave de la temporada.

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El registro ante Toluca es aún más contundente. En tres partidos, el equipo rojiblanco bajo el mando de Milito ha sufrido tres derrotas, sin empates ni triunfos que puedan equilibrar la balanza. Esta racha negativa ha impedido consolidar un dominio ante uno de los rivales históricos del campeonato.

Soccer Football - Liga MX - Quater Final - Second Leg - Cruz Azul v Guadalajara - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - November 30, 2025 Guadalajara coach Gabriel Milito REUTERS/Eloisa Sanchez

Números de Gabriel Milito en Chivas

Las cifras recientes de Gabriel Milito al frente de Chivas han marcado un quiebre en la historia reciente del club. Con una efectividad del 61,5 %, el entrenador argentino ha superado los registros de quienes lo precedieron en los últimos quince años, consolidando un ciclo que destaca tanto por su consistencia como por el impacto inmediato en los resultados.

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Desde que Milito asumió el cargo, el equipo ha disputado más de cuarenta partidos bajo su conducción. Durante este periodo, Chivas no solo ha sostenido un ritmo de competencia elevado, sino que también ha logrado cifras inéditas: en torneos cortos, la plantilla alcanzó 36 puntos y sumó 11 victorias en la fase regular, estableciendo nuevos récords para la institución.

Gabriel Milito es el nuevo entrenador de Chivas de Guadalajara (@Chivas)

Título de liga: la deuda pendiente de Milito

La llegada de Gabriel Milito al conjunto de Guadalajara marcó un punto de inflexión. El técnico argentino revitalizó al equipo con un estilo de juego dinámico, lo que permitió que la afición volviera a sentirse identificada con los colores rojiblancos.

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A pesar de esa conexión y del buen rendimiento, Milito mantiene una asignatura pendiente: el título de liga. En su primer torneo al frente del equipo, logró un desempeño destacado, aunque la ilusión se desvaneció en los Cuartos de Final tras la derrota ante Cruz Azul.

Soccer Football - Liga MX - Pumas UNAM v Guadalajara - Estadio Olimpico Universitario, Mexico City, Mexico - October 5, 2025 Guadalajara coach Gabriel Milito reacts REUTERS/Henry Romero

La siguiente temporada trajo consigo una mejora en los resultados. El equipo dirigido por Milito terminó la fase regular en el segundo puesto, solo por detrás de Pumas. En los Cuartos de Final, el conjunto tapatío superó a Tigres con una remontada memorable en el Estadio Akron. Sin embargo, la historia se repitió en Semifinales y nuevamente Cruz Azul se interpuso en el camino.

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Con la mira puesta en el Apertura 2026, Milito afronta un nuevo reto al mando de un plantel reforzado. La expectativa es clara: la pelea por el campeonato es una obligación y la deuda con la afición sigue vigente.