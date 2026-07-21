Ángela Aguilar comparte mensaje por el Mundial, recuerdan cuando dijo que era parte argentina

Ángela Aguilar no festejó a Argentina en esta ocasión.

Ángela Aguilar usó sus redes sociales para compartir un mensaje sobre violencia de género tras la final del Mundial 2026, en lugar de pronunciarse sobre el resultado deportivo. La publicación revivió de inmediato la polémica de 2022, cuando la cantante dijo sentirse “25% argentina”, una frase que le generó una ola de críticas que los internautas no han olvidado.

España venció a Argentina en la final del torneo. Horas después, Ángela publicó en sus historias de Instagram una imagen con la leyenda: “Terminó el mundial, pero la violencia sigue”, originalmente difundida por la cuenta @werwomenonfire. La cantante no hizo ningún comentario adicional sobre el partido ni sobre las selecciones finalistas.

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La cantante evita pronunciarse sobre la derrota de Argentina

Ángela y Nodal fueron vistos apoyando a la Selección en el Estadio Azteca (@angela_aguilar_)

La publicación contrasta con la actitud que Aguilar tuvo en Qatar 2022, cuando Argentina se coronó campeona tras vencer a Francia en penales. En aquella ocasión, la intérprete celebró el triunfo de la Albiceleste y aseguró sentirse “25% argentina”.

Esta vez, la cantante optó por no manifestar apoyo a ninguna selección. El mensaje sobre violencia de género fue su única publicación relacionada con el cierre del torneo.

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¿Ángela Aguilar si es 25% argentina?

(IG /lamexicomonumental)

Aguilar sí tiene ascendencia argentina por línea materna. Su madre, Aneliz Álvarez Alcalá, es hija de Eva Mendoza, originaria de Argentina. La cantante ha explicado en distintas ocasiones ese vínculo familiar como la razón de su identificación con ese país.

La declaración de 2022 dividió opiniones: una parte de los usuarios entendió la referencia a sus raíces, mientras otra consideró que intentaba apropiarse del triunfo de la selección sudamericana en el peor momento.

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Juan Soler y Yordi Rosado celebraron el pase de Argentina a la final

(Instagram)

El festejo de Ángela no fue el único que encendió el debate durante el Mundial 2026. El miércoles 15 de julio, el actor de origen argentino Juan Soler y el conductor Yordi Rosado celebraron eufóricos el triunfo de Argentina sobre Inglaterra en las semifinales, en un video que circuló ampliamente en redes sociales. Argentina ganó 2-1: Anthony Gordon abrió el marcador al minuto 55, Enzo Fernández empató al 84 y Lautaro Martínez concretó la remontada en tiempo de compensación con asistencia de Lionel Messi.

El festejo de Rosado —conductor mexicano, sin ascendencia argentina conocida— fue el que más cuestionamientos generó. Usuarios en redes sociales le respondieron con la frase “25% como Ángela Aguilar”, en referencia directa a la declaración de la cantante en diciembre de 2022: “No te lo puedo explicar porque no vas a entender. 25 por ciento argentina, 100 por ciento orgullosa”.

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El caso de Soler se entendió como una expresión natural de su nacionalidad. El de Rosado, en cambio, fue leído por una parte del público como un exceso de entusiasmo sin respaldo identitario. La comparación con Aguilar convirtió el video en un nuevo episodio del debate recurrente sobre quién tiene derecho a celebrar los triunfos de una selección extranjera.