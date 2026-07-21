Convención medieval llega a la CDMX: conoce la fecha, el lugar y todas las experiencias temáticas

Convención de la Edad Media en la Ciudad de México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Ciudad de México le da la bienvenida a una experiencia única inspirada en la Edad Media, donde amantes de esta época histórica tendrán la oportunidad de vivir un fin de semana lleno de actividades, espectáculos, talleres y espacios interactivos para personas de todas las edades.

El evento KnightCon permitirá a los asistentes adentrarse en un ambiente de fantasía y leyendas, donde podrán recorrer un mercado con artículos artesanales, observar armaduras, escudos y espadas, así como utilizar una vestimenta temática o simplemente disfrutar de las distintas atracciones disponibles a lo largo de la jornada cultural.

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Además de las exhibiciones y presentaciones en vivo, el programa contempla concursos, combates medievales y música, con el objetivo de fomentar la convivencia con todo el público mediante propuestas creativas inspiradas en mitos, caballeros y antiguas tradiciones.

¿Cuándo y dónde será la KnightCon?

Según con la información brindada, la Convención Medieval se realizará el sábado 25 y domingo 26 de julio en el Centro Cultural Futurama, recinto ubicado en la calle Otavalo, esquina con Avenida Instituto Politécnico Nacional (IPN), en la colonia Lindavista, alcaldía Gustavo A. Madero.

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Durante ambos días, el público podrá ingresar desde las 10:00 hasta las 20:00 horas. La entrada será completamente gratuita, por lo que no será necesario adquirir boletos ni realizar algún registro previo para acceder a las instalaciones.

Feria medieval en la CDMX. (captura de pantalla)

Quienes planeen acudir en transporte público podrán hacerlo a través del Metro, bajando en la estación Lindavista de la Línea 6, desde donde solo será necesario caminar algunos minutos hasta el recinto cultural.

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Otra alternativa es utilizar la Línea 6 del Metrobús, que conecta El Rosario con Villa de Aragón, bajando en la estación IPN, ubicada a escasa distancia del inmueble.

Para quienes prefieran trasladarse en automóvil, el acceso puede realizarse por Avenida Insurgentes Norte o por Eje 5 Norte (Montevideo). Hay que tomar en cuenta que el lugar no cuenta con estacionamiento, por lo que sugieren utilizar el de Plaza Lindavista.

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Actividades de la exposición medieval

El calendario de actividades contempla espectáculos distribuidos durante ambos días. El sábado abrirá con conciertos de música en vivo a cargo de 3Estudios y Blackest Eyes, además de exposiciones de Alamut y presentaciones de combate escénico realizadas por Legado Igraine y Quetzal Academi.

La celebración concluirá con un enfrentamiento de buhurt, disciplina de combate medieval, protagonizado por Furor Draconum y Camazots.

Para el domingo continuará la agenda con nuevos combates temáticos encabezados por Black Drakkar y Nocturnia, así como un concurso de cosplay que reconocerá los mejores atuendos inspirados en la época medieval.

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Además del escenario principal, la KnightCon contará con zonas de arquería, lanzamiento de hachas y catapultas, así como espacios de soft combat, donde los visitantes podrán participar en enfrentamientos recreativos con espadas acolchadas.

La oferta también incluirá un mercadillo de artesanías, alimentos inspirados en este momento histórico, así como una zona para fotografías temáticas e incluso un espacio destinado para festejar bodas con ambientación de la Edad Media. A ello se sumarán talleres para conocer antiguos oficios, juegos de rol y dinámicas de mesa.

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