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¿Por qué la IA se volvió tema obligado en México?: las razones detrás del debate

La iniciativa del Gobierno de México para discutir una ley sobre el uso digital en la infancia llega en medio de señalamientos sobre manipulación coordinada

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La SEP, la UNESCO y especialistas académicos inician foros para construir una propuesta legislativa sobre plataformas digitales, con el objetivo de fijar reglas de uso responsable y enviarla al Congreso en el próximo periodo ordinario
La SEP, la UNESCO y especialistas académicos inician foros para construir una propuesta legislativa sobre plataformas digitales, con el objetivo de fijar reglas de uso responsable y enviarla al Congreso en el próximo periodo ordinario

La discusión que el Gobierno de México inició esta semana sobre la regulación de la inteligencia artificial (IA) y las redes sociales no ocurre en el vacío. Detrás del anuncio conviven, además del argumento de protección a la niñez, señalamientos presidenciales sobre injerencia de la ultraderecha internacional, un escándalo regional de audios filtrados y una ola de desinformación generada con IA que ha marcado los últimos meses en el país.

El anuncio oficial

El 20 de julio, el Gobierno de México, la Secretaría de Educación Pública, la UNESCO y especialistas académicos anunciaron el inicio de un debate nacional para construir una propuesta legislativa sobre el uso de plataformas digitales, IA y redes sociales entre menores de edad, con miras a enviarla al Congreso en el próximo periodo ordinario. La presidenta Claudia Sheinbaum ha insistido en que el objetivo no es la censura, sino establecer condiciones de uso responsable.

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La SEP, la UNESCO y especialistas académicos inician foros para construir una propuesta legislativa sobre plataformas digitales, con el objetivo de fijar reglas de uso responsable y enviarla al Congreso en el próximo periodo ordinario

El componente político que acompaña el debate

La propuesta no puede leerse solo en clave educativa. En sus conferencias matutinas, Sheinbaum ha señalado que grandes plataformas pertenecientes a consorcios internacionales controlan el manejo y la manipulación de las redes sociales, y afirmó que una investigación conjunta entre Comunicación Social y la Consejería Jurídica detectó cuentas pagadas vinculadas a bots que operan a favor de la ultraderecha nacional e internacional. Además, citó a propósito del control de las plataformas digitales lo que discute el papa León XIV en su más reciente encíclica durante la mañanera del 30 de junio.

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A esto se suma el caso conocido como “Hondurasgate”: una serie de audios filtrados —cuya autenticidad ha sido verificada con “confianza moderada” por peritajes forenses solicitados por medios como Drop Site News, aunque otros análisis periodísticos advierten que no existen pruebas concluyentes— que presuntamente documentarían una red de financiamiento vinculada al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández para operar campañas mediáticas contra los gobiernos de México y Colombia. Hasta el momento, el caso no ha sido confirmado por autoridades mexicanas ni ha derivado en una investigación oficial en el país.

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Los casos que alimentan la urgencia

El debate también se apoya en episodios recientes de desinformación con IA. Tras la muerte de Nemesio Oseguera, “El Mencho”, en febrero, circularon imágenes y videos falsos generados con inteligencia artificial. En abril, un video real grabado en Palacio Nacional fue señalado erróneamente como creado con IA por la plataforma gubernamental Infodemia, tras haber sido difundido inicialmente por un integrante de la CNTE; Sheinbaum confirmó semanas después que el material era auténtico.

El CJNG responde con violencia a la muerte de su líder Nemesio Oseguera Cervantes en Jalisco el 22 de febrero. | (Crédito: Merary Nuñez/Infobae México)
El CJNG responde con violencia a la muerte de su líder Nemesio Oseguera Cervantes en Jalisco el 22 de febrero. | (Crédito: Merary Nuñez/Infobae México)

El dato que urge a actuar

De acuerdo con un informe de Accenture, Empresas Globales y el IPADE Business School, México ocupa el lugar 45 a nivel global en preparación para adoptar IA en sus empresas.

Lo que sigue

  • Foros regionales de la SEP sobre tecnología y salud mental.
  • Presentación de estudios previos sobre redes sociales.
  • Análisis legislativo a partir del 1 de septiembre.
  • Reacciones adicionales de oposición conforme avance la propuesta.

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