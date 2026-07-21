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¿Quién es Memo Schutz? El comentarista deportivo de TUDN que llega a La Casa de los Famosos México 2026

El conductor cambiará las transmisiones por la convivencia del reality, donde buscará mostrar una faceta diferente lejos de los estadios y las narraciones

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La Casa de los Famosos México 2026 confirmó a Memo Schutz como el habitante número 14 del reality de Televisa. - (Infobae México)
La Casa de los Famosos México 2026 confirmó a Memo Schutz como el habitante número 14 del reality de Televisa. - (Infobae México)

La Casa de los Famosos México 2026 continúa revelando a las personalidades que formarán parte de su nueva temporada y una de las incorporaciones que más llamó la atención fue la llegada de Memo Schutz, quien fue confirmado como el habitante número 14 del reality de Televisa.

Con su llegada, el programa suma un perfil diferente al integrar a una figura relacionada con el periodismo deportivo, las transmisiones y los grandes eventos internacionales.

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Antes de su confirmación, las pistas entregadas por la producción apuntaban hacia un integrante de TUDN. Balones de futbol y basquetbol, micrófonos, hojas de estadísticas, controles de videojuegos, guantes y cámaras fueron algunos de los elementos que hicieron que los seguidores comenzaran a mencionar el nombre de Memo Schutz como uno de los posibles elegidos.

La historia de Memo Schutz antes de entrar al reality

Memo Schutz - (Instagram)
Memo Schutz - (Instagram)

Guillermo Schutz, mejor conocido como Memo Schutz, es un comentarista y conductor deportivo mexicano con una trayectoria consolidada en televisión. Su carrera lo llevó a cubrir eventos como Copas del Mundo, Juegos Olímpicos y el Super Bowl, convirtiéndose en uno de los rostros reconocidos dentro de las transmisiones deportivas.

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El camino hacia los medios no estaba completamente planeado. En una entrevista publicada por TUDN, el propio comunicador recordó que sus primeros intereses estaban relacionados con otras áreas. “Yo soy un deportista y programador frustrado”, explicó al hablar sobre sus pasiones, pues además del deporte también tenía gusto por los videojuegos y la tecnología.

Schutz relató que estudiaba Derecho cuando encontró una oportunidad que cambiaría su futuro. “Había algunos papeles, algunos flyers pegados en donde decían que si alguna vez quisiste ser comentarista, que iba a haber un casting”, recordó. Aunque la convocatoria estaba dirigida principalmente a estudiantes de Comunicación, decidió presentarse y terminó siendo seleccionado.

De los sueños deportivos a una carrera frente al micrófono

Memo Schutz - 20 marzo
La incorporación de Memo Schutz suma al elenco de La Casa de los Famosos México 2026 un perfil ligado al periodismo deportivo y las transmisiones. - (IG/ @memo_schutz)

La relación de Memo Schutz con el deporte comenzó desde su infancia. El conductor ha contado que siempre buscó mantenerse cerca de distintas disciplinas y que su familia tuvo un papel importante en esa formación.

“Yo siempre quise estar ligado al deporte de alguna forma. Practiqué muchas disciplinas sin mucho talento, pero con muchas ganas”, compartió. También recordó que encontró una oportunidad especial en el basquetbol, donde llegó a estar becado y soñó con llegar a escenarios profesionales.

“Finalmente, en el básquetbol encontré un camino, estuve becado e inclusive llegué a tener sueños de grandeza, de terminar en la NBA, pero llega un momento en el que tienes que tener los pies bien puestos sobre la tierra”, explicó el comentarista.

Con los años, Schutz convirtió esa pasión en una carrera de comunicación. Él mismo ha señalado que TUDN se convirtió en una parte fundamental de su vida profesional. “Es mi casa laboral, mi casa profesional”, expresó al recordar las experiencias que ha vivido dentro de la empresa.

Así queda parte del elenco de La Casa de los Famosos México 2026

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

Con la incorporación de Memo Schutz, la nueva edición del reality continúa tomando forma. Hasta la mañana del 21 de julio de 2026, la lista de habitantes confirmados incluye a Ernesto Laguardia, Karina Torres, Ximena Herrera, Aldo Rendón, Moisés Peñaloza, Cynthia Klitbo, Yahir, Flor Vigna, Masad Al-tamimi, Aranza Ruiz, Ese Pérez, Fede Vigevani y Brianda Deyanara.

La temporada llegará a la pantalla el próximo 26 de julio de 2026 y contará con la conducción de Galilea Montijo, además de la participación de Odalys Ramírez, Diego de Erice, Wendy Guevara, Ricardo Margaleff y Marie Claire Harp en las distintas emisiones del programa.

Aunque gran parte del elenco ya fue revelado, la producción todavía mantiene algunas sorpresas antes del estreno. La llegada de Memo Schutz abre una nueva expectativa dentro de la competencia, pues ahora el comentarista deportivo tendrá que cambiar los escenarios deportivos por las estrategias, alianzas y retos de convivencia dentro de la casa más famosa de México.

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