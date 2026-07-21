IMSS otorga contratos por servicios de ambulancia a uno de sus funcionarios: Gobierno sanciona a empresa con más de 100 mil pesos

Vista exterior del Hospital Gíneco Pediatría No. 15 del IMSS en Ciudad del Carmen, Campeche, con personal y conos de seguridad en la entrada. (IMSS)

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, a través del Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) sancionó a la empresa Alta Especialidad de Medicina y Capacitación, S.C. al determinar que proporcionó información falsa para obtener la adjudicación directa de un servicio de ambulancias de alta tecnología, mientras uno de sus accionistas ocupaba un cargo público en el propio IMSS.

La Secretaría publicó este 10 de julio de 2026 la sanción en el Diario Oficial de la Federación (DOF), con ello, la empresa queda inscrita en el Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados, lo que le impide acceder a nuevas contrataciones con el Gobierno de México. La multa impuesta asciende a 138 mil 911 pesos; además, la inhabilitación es por 1 año con 3 meses. El contrato que origina la sanción corresponde al servicio de traslado de pacientes en ambulancia de alta tecnología, de una vigencia del 1 de septiembre al 31 de diciembre de 2021.

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El IMSS sanciona a empresa de funcionario por información falsa

La investigación de la Secretaría de Buen Gobierno revela que la empresa, al concursar por el contrato, declaró bajo protesta de decir verdad que ninguno de sus accionistas ocupa empleo, cargo o comisión en el servicio público. Sin embargo, la revisión del Órgano Interno de Control demuestra que uno de los accionistas es servidor público del IMSS, lo que constituye una falta grave conforme a la ley de contrataciones públicas.

El procedimiento de adjudicación directa se identifica con el número AA-050GYR005-E220-2021. Tras detectar la irregularidad, la autoridad administrativa impuso la multa y la inhabilitación. La resolución menciona que la sanción se calcula con criterios de proporcionalidad y gravedad de la falta, y la empresa tiene derecho a impugnar la decisión.

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(Facebook/Tereso Martinez Garcia)

La publicación de la sanción en el Diario Oficial de la Federación y la inscripción en el Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados formalizan la restricción para que la empresa participe en futuras licitaciones y contratos con cualquier dependencia de la Administración Pública Federal. El objetivo, según la Secretaría, es proteger el interés público y garantizar la integridad de las compras gubernamentales.

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno señala que “engañar para obtener contratos públicos o incumplirlos, tiene consecuencias”. La dependencia sostiene que defenderá las sanciones impuestas en caso de que la empresa recurra a instancias legales.

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Multa e inhabilitación a Protein por incumplimiento en entrega de medicamentos

La empresa Protein, S.A. de C.V. recibe una sanción administrativa tras incumplir con la entrega de medicamentos contratados por el sector salud. La autoridad determina una multa de 138 mil 911 pesos e impone una inhabilitación de 3 meses para participar en procedimientos de contratación con la Administración Pública Federal.

El motivo de la sanción es la omisión de entregar la garantía de cumplimiento y 150 piezas de cloroquina en presentaciones de tableta de 150 mg, producto adjudicado bajo el contrato abierto número U210105 derivado de la adjudicación directa AA-012M7B998-E46-2021. La notificación de la sanción se realiza el 9 de julio de 2026.

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Con la publicación de la medida en el Diario Oficial de la Federación y la inscripción de Protein, S.A. de C.V. en el Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados, la empresa queda impedida para suscribir nuevos contratos con el Gobierno de México durante el periodo de inhabilitación.