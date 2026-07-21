México

Presuntos sicarios de Los Mayos amenazan al gobernador de Zacatecas de más violencia “si no cumple los acuerdos”

Un grupo de hombres con armas largas y equipo táctico, que se identificaron como integrantes del Cártel de Sinaloa, exigieron a David Monreal “no traicionarlos”

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Dos familiares de Monreal Ávila fueron asesinados en menos de una semana. (X/@DavidMonrealA)
Dos familiares de Monreal Ávila fueron asesinados en menos de una semana. (X/@DavidMonrealA)

El gobernador de Zacatecas, David Monreal Ávila, fue amenazado por presuntos integrantes de la facción de Los Mayos del Cártel de Sinaloa en caso de “traicionarlos” y “no cumplir los acuerdos”.

Fue a través de redes sociales que se difundió un video en el que aparecen al menos 20 hombres encapuchados, con equipo táctico y armas largas, quienes se adjudicaron el asesinato de 10 personas en los municipios de Pánuco, Morelos y Sain Alto, entre los que se encontraban empresarios y exfuncionarios.

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“Nosotros no matamos a inocentes como están tratando de hacer ver en los medios de comunicación. Nosotros únicamente privamos de la vida y de la libertad a quienes no se someten y respetan los acuerdos con nuestra organización y nuestros aliados. Esto que acabamos de hacer fue solamente un pequeño golpe de autoridad, para que vean que con nosotros no se juega, y aún falta más”, aseguró uno de los sujetos.

Piden que el gobernador “no los traicione”

El grupo de hombres armados y encapuchados amenazaron al gobernador de Zacatecas, David Monreal, en caso de que no "cumpla los acuerdos" que presuntamente mantienen con su gabinete. (Crédito: Redes sociales)

Ante los hechos de violencia, el grupo lanzó una advertencia al gobernador del estado para que “cumpla y respete los acuerdos” que presuntamente tienen con su gabinete, tal y como ellos lo estarían haciendo.

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“Le pedimos a usted señor gobernador, David Monreal, que cumpla y respete los acuerdos que tiene su gabinete con nuestra organización, ya que por nuestra parte estamos cumpliendo, y para muestra ahí está lo que nos encargó”, dijo el vocero del grupo.

Además, advirtieron al gobernador que en caso de “traicionarlos”, irían en contra de las corporaciones de seguridad y hasta de su “descendencia”.

“Queremos dejarle claro que si usted nos traiciona en los pactos que tenemos, no solo con usted, también con sus corporaciones, usted y toda su descendencia van a acabar igual o peor”, amenazó uno de los sujetos, al tiempo que advirtió a la población y familiares de los fallecidos a no levantarse en armas porque les ocurriría lo mismo.

Cártel de Sinaloa y CJNG se encuentran en el estado: investigan cuál grupo sería el responsable del multihomicidio

El secretario de gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza, confirmó la presencia del CJNG y el Cártel de Sinaloa en la entidad. Crédito: Gobierno de Zacatecas

Cabe señalar que este lunes el gobierno de Zacatecas confirmó la presencia del Cártel de Sinaloa y del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en la entidad, por lo que anunciaron que se encuentran investigando cuál de estos dos grupos estuvo detrás del multihomicidio del pasado 18 de julio.

Durante la conferencia de prensa, el gobernador David Monreal expresó sus condolencias a los familiares de las víctimas y afirmó: “Quien haya ordenado o quienes hayan ordenado y realizado esta barbarie, pagarán por ello”.

Por su parte, el general Arturo Medina Mayoral, secretario de Seguridad Pública de Zacatecas, fue contundente en sus declaraciones y calificó a los responsables de los diez asesinatos como “cobardes” por esconderse ante las autoridades, por lo que advirtió que los encontrarán.

“Aquí los que tenemos el mando no somos cobardes. Yo soy un general del Ejército y jamás voy a dar un paso para atrás, trátese de quien se trate, se van a enfrentar con las fuerzas del estado, los vamos a buscar, van a huir del estado”, sentenció.

Además, informó que ya se cuenta con un despliegue de 260 militares de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), 120 de la Guardia Nacional (GN) y de 80 de la Secretaría de Seguridad Pública de Zacatecas, quienes también se encuentran en los límites con Durango.

De forma tajante el secretario de Seguridad del estado se refirió a los responsables del multihomicidio que sacudió a la entidad. Crédito: Gobierno de Zacatecas

El secretario general de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza, detalló que la Fiscalía General del Estado trabaja con dos líneas de investigación hasta el momento: una apunta a la posible colusión de servidores públicos locales, y la segunda, a una red de extorsión. Ambas cuentan con elementos para avanzar y no se excluyen entre sí.

Cabe señalar que entre las diez víctimas se encontraba Ignacio Castrejón Valdez, exalcalde de Sombrerete entre 2016 y 2018, también fundador de Grupo CAVI, empresa con presencia en los sectores minero y de la construcción.

Además, fue hallado Fidel Alvarado de la Torre, secretario de Desarrollo Social de Fresnillo, así como Jesús Gerardo Muñetón Hernández, bombero municipal. Cinco de las víctimas fueron identificados como empresarios vinculados a la construcción y minería, y uno más como trabajador de un bar.

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