Confirman a Yanet García como la decimoquinta habitante de La Casa de los Famosos México 2026

Este video promocional presenta una serie de pistas visuales animadas para el decimoquinto habitante de La Casa de los Famosos México. Las imágenes incluyen un paisaje desértico con palmeras, una flor grande de color rosa, una mancuerna rosada en pavimento, una máquina de garra con objetos, y un objeto en forma de corazón de color azul oscuro. Cada elemento aparece de forma individual en diferentes escenarios estilizados y animados.

La producción de La Casa de los Famosos México 2026 mantuvo la expectativa hasta el último momento antes de confirmar a su quinceava habitante.

Durante días, las redes sociales se llenaron de especulaciones y apuestas sobre quién ocuparía uno de los lugares más codiciados en el reality show, que este año promete romper récords de audiencia y polémica.

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La revelación, finalmente, se realizó durante una conferencia de prensa celebrada este 21 de julio en la Ciudad de México, donde se despejaron las dudas y se confirmó la identidad de la nueva integrante.

Los indicios que apuntaban a Yanet García

En los días previos al anuncio, la producción y los seguidores del programa alimentaron la conversación en plataformas digitales con una serie de pistas.

Imágenes alusivas a la televisión matutina, referencias al mundo del fitness, frases sobre el clima y menciones a OnlyFans circularon en redes sociales, generando teorías entre los fanáticos.

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Destapan el opulento sueldo que cobraría Yanet García, ‘La Chica del Clima’, en La Casa de los Famosos México 2026 (RS)

La aparición de emojis de paraguas, soles, trajes de baño y rutinas de ejercicio en las cuentas oficiales del reality reforzaron la idea de que la elegida tenía un pasado televisivo vinculado al pronóstico del tiempo y una carrera consolidada en redes sociales.

Los seguidores más atentos recordaron la transición de una popular presentadora de Hoy que, luego de su éxito como “la chica del clima”, se convirtió en empresaria digital.

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Las apuestas incrementaron cuando los productores dejaron ver, en historias y clips, elementos visuales asociados con la televisión y la industria del fitness, dos de los sellos más reconocibles de la nueva habitante.

La revelación oficial durante la conferencia de prensa

La confirmación de Yanet García como la quinceava habitante de La Casa de los Famosos México 2026 se realizó la mañana del 21 de julio, en una conferencia de prensa organizada en la Ciudad de México. La noticia fue recibida con aplausos y preguntas de los medios, que ya anticipaban el anuncio gracias a las pistas diseminadas en días recientes.

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Yanet García (Instagram/iamyanetgarcia)

García, reconocida originalmente como “la chica del clima” del matutino “Hoy”, fue noticia desde su salida de la televisión abierta.

En entrevistas previas, Yanet explicó que su incursión en medios fue solo el primer paso de una carrera multifacética: “Siempre tuve claro que quería crecer más allá de la pantalla, que mi historia no se iba a quedar solo en el clima”.

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Tras dejar Hoy, Yanet García se dedicó a consolidar una imagen como influencer, modelo fitness y empresaria digital, sumando millones de seguidores en Instagram y otras plataformas.

Su incursión en OnlyFans generó controversia, pero también le permitió ampliar su base de seguidores y diversificar sus ingresos. En 2022, la originaria de Monterrey capitalizó su popularidad para convertirse en una de las figuras mexicanas más influyentes en el mundo del contenido exclusivo.

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(Foto: Instagram/@iamyanetgarcia)

Con su ingreso, la lista de habitantes suma una de las figuras más mediáticas y polémicas de la edición, lo que promete mantener alto el nivel de conversación y de audiencia en la recta final del casting.