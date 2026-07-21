EEUU solicita 15 mdd a “El Mayo” Zambada: esta es la élite millonaria que tiene menos dinero que el exlíder del Cártel de Sinaloa

La fortuna real de El Mayo Zambada se estima en unos 50 mil millones de dólares. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El pasado lunes, el juez federal de Estados Unidos Brian M. Cogan impuso una orden de confiscación por 15 mil millones de dólares contra Ismael El Mayo Zambada García, ex líder del Cártel de Sinaloa, y le dictó cadena perpetua por delitos relacionados con narcotráfico como parte del proceso penal en su contra ante la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York.

Esta cifra representó la mayor confiscación económica solicitada en un caso de narcotráfico ante una corte estadounidense, superando por 2 mil 400 millones de dólares la sanción impuesta en 2019 contra Joaquín El Chapo Guzmán, también cofundador de el Cártel de Sinaloa.

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Este monto corresponde a las ganancias obtenidas por la organización criminal durante décadas de tráfico de drogas hacia Estados Unidos, de acuerdo con la orden que derivó de la solicitud presentada por los fiscales federales encabezados por Joseph Nocella Jr.

Cabe destacar que los 15 mil millones de dólares no corresponden a dinero localizado en cuentas bancarias, propiedades aseguradas o bienes incautados directamente al narcotraficante, sino a una estimación del Departamento de Justicia estadounidense sobre los recursos obtenidos por el grupo criminal.

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Cabe destacar que el especialista en temas de seguridad, David Saucedo, declaró a Infobae México que el pago de 15 mil millones de dólares que El Mayo Zambada podría dar a Estados Unidos, sería apenas una tercera parte de la fortuna estimada por fuentes internas del gobierno mexicano, pues se estima que su fortuna real asciende a, por lo menos, 50 mil millones de dólares, distribuidos entre cuentas bancarias, activos físicos, empresas y propiedades.

De ser cierto esto, El Mayo Zambada sería la tercera persona más rica de México, solo por detrás de Carlos Slim, quien cuenta con una fortuna de 125 mil millones de dólares, según Forbes. Después de él, en el listado de la revista, sigue Germán Larrea 67 mil 100 millones. En tercer lugar, Forbes posiciona a Alejandro Baillères Gual, con 19 mil 500 millones de dólares.

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¿Qué millonarios mexicanos tienen menos dinero del que EEUU le pide al Mayo Zambada?

La cantidad de dinero que la justicia estadounidense busca confiscar a El Mayo Zambada, supera a la de muchos mexicanos, considerados de los más ricos del país.

La primera de ellas es María Asunción Aramburuzabala, considerada la mujer más rica de México, y la cuarta persona más rica del país, solo por detrás de Carlos Slim Helú, Germán Larrea y Alejandro Baillères Gual. De acuerdo con la revista estadounidense especializada en temas financieros, Forbes, ella y su familia poseen una fortuna de 9 mil 300 millones de dólares.

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Carlos Hank Rhon y familia es otro de los empresarios que, según Forbes, tienen menos dinero del solicitado por EEUU al narcotraficante que fue fundador y líder del Cártel de Sinaloa. Según la revista, él cuenta con una fortuna de 4 mil 600 millones de dólares y es la quinta persona más acaudalada del país.

Fernando Chico Pardo es la sexta persona más rica de México, con una fortuna de 3 mil 800 millones de dólares. Él cobró relevancia en 2025 cuando compró 25% de la participación accionaria del banco Banamex a Citigroup. La fortuna que EEUU quiere confiscar a El Mayo es mucho mayor a la que posee el empresario.

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La séptima persona más acaudalada del país es Ricardo Salinas Pliego, dueño de empresas como TV Azteca, Banco Azteca y Grupo Salinas. De acuerdo con Forbes, el empresario cuenta con una fortuna de 3 mil 700 millones de dólares, muy por debajo de los 15 mil millones de dólares que EEUU le solicita al Mayo Zambada.

Antonio del Valle Ruiz también destaca entre las personas más ricas de México, pero con una fortuna menor a la que EEUU quiere quitarle a Ismael Zambada García. Según Forbes, él es la octava persona más rica de México con una fortuna estimada en 3 mil 600 millones.

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(Jovanni Pérez/Infobae)

Rufino Vigil González es la novena persona más rica del mundo, de acuerdo con la revista especializada en temas financieros, con una fortuna de 3 mil 100 millones de dólares. La cantidad de dinero solicitada por EEUU al Mayo Zambada es 11 mil 900 millones de dólares más grande que la fortuna del empresario, conocido como El Rey del Acero.

David Peñaloza Alanís es la décima persona más rica de México, con 2 mil 700 millones de dólares. Él es presidente del Consejo de Administración y director general de Pinfra, una de las principales empresas en México dedicada a la promoción, desarrollo, construcción, financiamiento y operación de proyectos de infraestructura. Su fortuna es mucho menor a la cantidad de dinero solicitado por EEUU a Zambada García.

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Otros empresarios que tienen una fortuna sumamente menor a lo solicitado por EEUU al ex líder del Cártel de Sinaloa son: Enrique Coppel Luken con 2 mil 400 millones de dólares; Cynthia Helena Grossman Fleishman con 2 mil 200 millones de dólares; Manuel Arango Arias con 2 mil 100 mdd; Roberto Hernández Ramírez con 2 mil 100 mdd; Juan Domingo Beckmann Legorreta con 2 mil millones de dólares; Rubén Coppel Luken con mil 900 mdd, entre otros.