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EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 21 de julio

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Agenda de movilizaciones para hoy 21 de julio

Agenda de movilizaciones hoy 21 de julio. FOTO: ROGELIO MORALES/CUARTOSCURO.COM
Agenda de movilizaciones hoy 21 de julio. FOTO: ROGELIO MORALES/CUARTOSCURO.COM

La CDMX espera una jornada intensa de movilizaciones sociales, bloqueos, rodadas ciclistas y diversos eventos culturales y deportivos, lo que podría provocar afectaciones viales en varias zonas, especialmente durante la mañana y la tarde de este 21 de julio.

Principales movilizaciones y posibles bloqueos

De acuerdo con la agenda de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX), están previstas al menos una caravana, seis concentraciones y tres rodadas ciclistas.

  • Caravana del “Transporte de Barrio”

- Hora: 09:00

- Origen: Diferentes puntos de Iztapalapa (Estación Periférico Oriente, Tepalcates, Ermita Iztapalapa)

- Destino: Zócalo capitalino

- Demanda: Reconocimiento legal y fortalecimiento del transporte local - Afectaciones: Posibles bloqueos sobre Av. Tláhuac, Calzada Zaragoza, Ermita y vialidades hacia el centro

- Observación: No se descarta la suma de otros colectivos transportistas

  • Concentraciones y protestas sociales

- Amigos del Refugio Franciscano (Deportivo Hermanos Galeana, GAM, 11:00): Exigen la devolución de perros y gatos del refugio tras operativo. Se prevé posibilidad de apoyo de otras organizaciones animalistas.

- Protesta en Santa Martha Acatitla (Iztapalapa, 10:00): Exigen justicia para menor víctima de abuso físico presuntamente en Hospital Juárez.

- Colectiva “Las Tonatzin” y Plataforma 4:20 (Monumento a la Madre, 12:00): Difusión de derechos y recolección de firmas por la legalización cannábica.

- Colectivo “Libertad para Mauricio” (Reclusorio Oriente, 12:00): Protestan por la libertad y defensa de un activista pro Palestina detenido.

- Movimiento Estudiantil del IPN (Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, Miguel Hidalgo, 12:00): Tercera mesa de trabajo con autoridades por democratización y transparencia del Politécnico.

- Movimiento de Regeneración Sindical (Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, Benito Juárez, durante el día): Jornadas contra el Secretario General del SME y recolección de firmas.

Rodadas ciclistas

Tres rodadas recorrerán importante avenidas de la capital:

  • Plaza Tlaxcoaque a Monumento al Coyote (Nezahualcóyotl) – 20:00
  • People for Bikes Polanco a Bosque de Chapultepec – 06:00
  • Monumento “Sol Rojo” (Estadio Banorte) a Paseo de la Reforma – 20:00

Se recomienda precaución y considerar rutas alternas.

Eventos de esparcimiento masivos

El Zócalo continúa siendo sede de actividades culturales de verano (aforo estimado 100 personas), además del documental “Zócalo, el corazón de México” que se filma en 16 alcaldías. El “México Aquí”, Congreso Nacional de Pediatría y “Disney On Ice” en el Auditorio Nacional atraerán afluencia significativa de público.

Otros eventos relevantes

  • Partido Cruz Azul vs Puebla en Estadio Banorte (19:00, aforo 30,000)
  • Lucha Libre profesional en Arena México (19:30, aforo 4,000)
  • Concierto “Soy Luna” en WTC (17:00, aforo 800)
  • Festividades religiosas y patronales en Coyoacán y Tlalpan

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