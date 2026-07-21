América presume entrenamiento de Luis Ángel Malagón después de 4 meses fuera de las canchas | Video

Malagón regresó a los entrenamientos con América luego de perderse el Mundial por una lesión (X@ClubAmerica)

Luis Ángel Malagón reapareció en las instalaciones de Coapa durante el entrenamiento de este martes 21 de julio, tras una lesión que lo mantuvo alejado de las canchas desde marzo y le impidió jugar en el Mundial 2026. El Club América compartió imágenes de la sesión para destacar el regreso de su guardameta.

Malagón transita la fase final de su rehabilitación tras una grave lesión que lo marginó de la cita mundialista más esperada para el fútbol mexicano. Una rotura en el tendón de Aquiles apartó al guardameta de las Águilas de la convocatoria para la Copa del Mundo 2026, poniendo fin a sus aspiraciones de defender el arco nacional en el torneo.

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Este video muestra una sesión de entrenamiento de fútbol. Varios jugadores vestidos con uniformes azules realizan ejercicios de agilidad sobre un campo de césped artificial. Se observan vallas amarillas, un muñeco inflable y una portería de fútbol como parte del equipamiento. Los futbolistas ejecutan saltos y caídas, indicando un entrenamiento específico para porteros. La actividad se desarrolla al aire libre bajo un cielo claro. Es una cobertura de entrenamiento.

Actualmente, Malagón realiza trabajos específicos en cancha bajo la supervisión del cuerpo médico del club. Las estimaciones oficiales indican que podría reintegrarse a la competencia en aproximadamente seis semanas.

Números y trayectoria de Malagón

Luis Ángel Malagón ha construido una carrera ascendente en el fútbol mexicano, consolidándose como una figura clave en la portería de uno de los clubes más reconocidos del país. Después de formarse en las fuerzas básicas de Monarcas Morelia, debutó en la máxima categoría en febrero de 2016. Durante su paso por el club michoacano, acumuló minutos valiosos que lo proyectaron como un prospecto confiable.

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En 2020, el arquero fue fichado por Necaxa, donde se estableció rápidamente como titular. Su desempeño bajo los tres palos, especialmente por sus reflejos, le permitió ganar notoriedad y recibir el llamado a las categorías juveniles de la Selección Mexicana.

Foto de archivo de Luis Ángel Malagón saliendo en camilla tras romperse el tendón de Aquiles en partido de Copa de Campeones de la Concacaf. Subaru Park, Chester, Pensilvania, EEUU. 10 de marzo de 2026. CREDITO OBLIGADO IMAGN IMAGES/Kyle Ross

El salto al Club América se produjo a finales de 2022. Aunque inició como suplente, la competencia interna lo llevó a adueñarse de la titularidad en poco tiempo. Su rendimiento fue determinante para que el equipo alcanzara el Tricampeonato de la Liga MX, logrando los títulos del Apertura 2023, Clausura 2024 y Apertura 2024.

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En el contexto de la portería azulcrema, Malagón se convirtió en una pieza insustituible durante las campañas que llevaron al club a lo más alto del fútbol nacional.

Logros internacionales con la Selección Mexicana

El arquero michoacano también ha dado muestras de su nivel en torneos internacionales. En los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, formó parte del plantel que conquistó la medalla de bronce, sumando así un logro destacado a su palmarés.

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Luis Ángel Malagón lanzó una indirecta a Jorge Pietrasanta por las críticas que realizó tras su baja de selección mexicana por lesión (X/ @angel_malagonv)

Además, su paso por los Juegos Panamericanos le permitió reforzar su presencia en el ámbito continental, aportando al equipo nacional en citas clave.

A lo largo de su trayectoria, Malagón ha mostrado capacidad para adaptarse a equipos de alta competencia y responder en escenarios de presión, consolidándose como uno de los porteros más destacados de su generación en México.

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