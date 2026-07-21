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Tres cuartos, nuevas reglas y más interacción: los cambios que revolucionan La Casa de los Famosos México 2026

Durante la conferencia de prensa se dieron a conocer las modificaciones que tendrá el reality de Televisa

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La Casa de los Famosos - (Marco Ruiz)
La Casa de los Famosos - (Marco Ruiz)

La Casa de los Famosos México 2026 prepara un regreso renovado con cambios sustanciales que buscan transformar la experiencia tanto para los participantes como para la audiencia.

En conferencia de prensa realizada este 21 de julio, la producción reveló ajustes en la dinámica del reality, nuevas formas de interacción con los fans y ampliación de la cobertura, consolidando al programa como uno de los fenómenos televisivos más esperados del verano.

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Pistas del decimocuarto habitante de La Casa de los Famosos México 2026 (Captura de pantalla/ X @LaCasaFamososMx)
Pistas del decimocuarto habitante de La Casa de los Famosos México 2026 (Captura de pantalla/ X @LaCasaFamososMx)

Los cambios que llegan a la Casa de los Famosos México 2026

Para la cuarta temporada del reality, la producción anunció una serie de innovaciones que prometen darle un giro a la convivencia y la competencia dentro de la casa. Entre los cambios más destacados, se encuentran:

  • Tres cuartos temáticos: Ahora la casa contará con los cuartos Tulum, Ibiza y Malibu, lo que permitirá nuevas estrategias y alianzas entre los habitantes.
  • Expansión de la transmisión en ViX a toda Latinoamérica: La señal estará disponible para suscriptores en toda la región, ampliando el alcance del programa y permitiendo que más público participe.
  • Más votos para suscriptores: Los suscriptores de ViX en México y Latinoamérica tendrán derecho a 10 votos adicionales con su cuenta, lo que incrementa su poder de decisión sobre el destino de los habitantes.
  • Multiventana: Una función que permite al público elegir qué cámaras quiere ver en tiempo real, siguiendo a sus habitantes favoritos en diferentes espacios de la casa.
  • Acceso gratuito por tiempo limitado: ViX ofrecerá acceso gratuito a la transmisión por tiempo limitado, incentivando a nuevos espectadores a probar la plataforma y seguir el desarrollo del reality.
  • Mesa de debate: Se implementará una mesa de debate donde analistas y expertos podrán comentar y analizar lo que ocurre en la casa, sumando contexto y polémica a cada jornada.
  • Canal de WhatsApp: Habrá un canal oficial con encuestas y dinámicas para mantener a la audiencia involucrada, permitiendo una interacción directa y continua con la producción.
Cantante Yahir de pie, sonriendo y sosteniendo un micrófono, viste traje rojo de cuero en un escenario con el logo "La Casa de los Famosos México" y luces coloridas.
Yahir posa de cuerpo completo con un micrófono en el escenario del programa "La Casa de los Famosos México" (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Buscamos que la experiencia sea más inmersiva, que la audiencia tenga más control, más acceso y más formas de ser parte del juego”, señalaron los productores durante la presentación.

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Lo que se sabe de la Casa de los Famosos México 2026

El estreno de la nueva temporada está programado para el domingo 26 de julio, con transmisión por Las Estrellas y ViX. Este año, la casa contará con 16 habitantes provenientes de distintos ámbitos del espectáculo, y la producción ha apostado por perfiles mediáticos que prometen alianzas, rivalidades y momentos virales.

Yahir: polémicas, parejas, el escándalo de su hijo Tristán y más previo a entrar a La Casa de los Famosos México 4 (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)
Yahir: polémicas, parejas, el escándalo de su hijo Tristán y más previo a entrar a La Casa de los Famosos México 4 (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

Las galas principales estarán conducidas por Galilea Montijo, mientras que Wendy Guevara y Ricardo Margaleff encabezarán pregalas y posgalas. La producción ha destacado que, además de las nuevas dinámicas y cuartos, se busca una mayor integración regional gracias a la expansión de ViX y la participación interactiva de toda Latinoamérica.

A lo largo de la temporada, el público podrá votar, participar en encuestas y elegir qué momentos ver en la multiventana, haciendo de esta edición la más inmersiva y participativa hasta la fecha. La producción prometió más sorpresas, juegos y retos, así como una convivencia más intensa que pondrá a prueba la estrategia y tolerancia de los habitantes.

“Queremos que el público sea protagonista, que decida y que viva la casa a su manera”, concluyeron los responsables del formato.

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