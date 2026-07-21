¿No cotizas en el Infonavit? El programa que te permite tener casa propia con la Vivienda para el Bienestar

El Gobierno de México, a través de la Conavi, impulsa el programa Vivienda para el Bienestar, con el objetivo de ofrecer una alternativa real a personas que no pueden acceder a un crédito hipotecario tradicional. (Gob. de México)

El acceso a una vivienda digna es una de las principales demandas de la población que no cotiza en el Infonavit ni en otros sistemas formales de crédito. Para quienes se encuentran en esta situación, el Gobierno de México, a través de la Conavi, impulsa el programa Vivienda para el Bienestar, con el objetivo de ofrecer una alternativa real a personas que no pueden acceder a un crédito hipotecario tradicional. El trámite es gratuito y no requiere gestores.

Las viviendas entregadas por el programa tienen una superficie aproximada de 60 metros cuadrados y están equipadas con dos recámaras, sala, comedor, cocina, baño completo y área de servicio. El proceso de asignación se realiza a través de un prerregistro en línea y, posteriormente, mediante un sorteo si la demanda supera la disponibilidad.

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Comisión Nacional de Vivienda CONAVI alerta fraude

Requisitos, proceso de registro y prioridad en la asignación

Para participar en este esquema, las personas interesadas deben cumplir una serie de requisitos. Es indispensable ser mayor de 18 años; quienes sean menores solo pueden aplicar si tienen dependientes económicos. El ingreso familiar debe ser igual o inferior a dos salarios mínimos (alrededor de 17,000 pesos mensuales). Cabe señalar que no se permite la inscripción a quienes sean derechohabientes del Fovissste, Pemex, ISSFAM o cualquier otro instituto de vivienda, ni a quienes hayan recibido antes un apoyo similar de la Conavi. Además, se debe residir en un polígono prioritario de atención y no contar con propiedad habitacional.

El prerregistro se realiza a través del portal oficial de la Conavi, donde es necesario proporcionar datos como CURP, nombre, fecha de nacimiento, sexo, teléfono y correo electrónico. Una vez capturados estos datos, las personas deben esperar la publicación de la convocatoria, que informa sobre las zonas de desarrollo y los pasos siguientes.

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El director del instituto, Octavio Romero, explicó como abonarán para lograr el objetivo del millón de viviendas construidas Crédito: Gobierno de México

Al avanzar, el registro presencial se efectúa en los módulos de atención, donde se entrega la documentación solicitada, incluyendo identificación oficial vigente, comprobante de domicilio y, para los preseleccionados, acta de nacimiento, certificado de no propiedad, comprobante de ingresos, acta de matrimonio o constancia de inexistencia de matrimonio y constancia médica.

Requisitos para entrar al programa

Tener 18 años o más. Si es menor de edad, debe tener dependientes económicos. Percibir un ingreso familiar igual o menor a dos salarios mínimos (aproximadamente 17,000 pesos al mes). No ser derechohabiente de Infonavit, Fovissste, Pemex, ISSFAM ni de ningún otro instituto de vivienda. No haber recibido anteriormente un apoyo de vivienda otorgado por la Conavi. Residir en un polígono prioritario de atención definido por la Conavi. No contar con una vivienda propia.

Además, durante el proceso se solicitan los siguientes documentos:

Identificación oficial vigente.

CURP.

Comprobante de domicilio.

Si resulta preseleccionado: acta de nacimiento, certificado de no propiedad, comprobante de ingresos, acta de matrimonio o constancia de inexistencia de matrimonio y constancia médica.

(Facebook: CONAVI﻿)

En caso de que el número de solicitantes supere al de viviendas ofertadas, la asignación se realiza por sorteo entre quienes cumplan todos los requisitos y hayan completado el proceso. Durante la evaluación, la Conavi realiza visitas domiciliarias para verificar la información proporcionada.

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La institución otorga prioridad a jefas de familia, madres solteras, personas adultas mayores, personas con discapacidad, población indígena y afromexicana. Esta preferencia busca atender sectores tradicionalmente excluidos de los programas de vivienda formal.

Características de la vivienda y medidas de protección al solicitante

El trámite es totalmente gratuito y la Conavi advierte que ningún gestor o intermediario está autorizado para cobrar por el proceso de inscripción o por la obtención de la vivienda. Cualquier persona que solicite dinero para facilitar el acceso al programa podría estar incurriendo en un fraude. La dependencia insiste en que toda la información y convocatorias se difunden exclusivamente a través de los canales oficiales.

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Quienes resulten seleccionados serán contactados directamente para continuar con el procedimiento. El programa busca garantizar que la asignación se realice de manera transparente y que las viviendas lleguen a quienes realmente las necesitan y cumplen con los criterios establecidos.