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Quiñones entre los elegibles para formar parte del XI ideal de la FIFA en el Mundial 2026

El delantero azteca se destapó con cuatro anotaciones en su primera Copa del Mundo dejando en alto el nivel del futbol mexicano

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El jugador de la Selección Mexicana mostró su alto nivel en la Copa del Mundo.
El jugador de la Selección Mexicana mostró su alto nivel en la Copa del Mundo. (Jovani Pérez | Infobae México)

Tras la conclusión de la Copa del Mundo 2026, la FIFA puso en marcha oficialmente la votación para que los aficionados de todo el planeta elijan al Once Ideal del torneo. La plataforma digital del máximo organismo del fútbol mundial abrió sus urnas virtuales con una preselección reducida de futbolistas por posición, destacando las candidaturas de las grandes figuras de la competencia como Mbappé, Messi, Rodri y hasta el mexicano Julián Quiñones.

Sin embargo, la nómina ha desencadenado una intensa controversia mediática debido a omisiones de peso y al sorpresivo reconocimiento hacia nombres de selecciones revelación.

El delantero se ganó el corazón de todos los aficionados mexicanos con su actuación en el Estadio Ciudad de México. (REUTERS/Eloisa Sánchez)
El delantero se ganó el corazón de todos los aficionados mexicanos con su actuación en el Estadio Ciudad de México. (REUTERS/Eloisa Sánchez)

México presente entre los nominados

Entre las candidaturas presentadas para el frente de ataque, destaca la presencia del atacante mexicano Julián Quiñones, quien fue incluido en el selecto grupo de nominados tras erigirse como la gran figura ofensiva del Tricolor en su trayecto hasta los octavos de final.

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Quiñones se convirtió en el único futbolista de la Selección Mexicana nominado a la formación de gala y compite en el ataque frente a superestrellas de la talla de Kylian Mbappé —máximo artillero del certamen— y el español Mikel Oyarzabal.

De conseguir el respaldo de los votantes, el delantero azteca podría convertirse en el primer mexicano en integrar el Once Ideal oficial de una Copa del Mundo mediante la votación de la afición.

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Mundial 2026 - México - Ecuador
Quiñones logró concretar cuatro goles en su participación. (Photo by Alfredo ESTRELLA / AFP)

La gran controversia: la exclusión de Pau Cubarsí

La mayor polémica de las nominaciones se centra en la línea defensiva. A pesar de haber sido proclamado por la propia FIFA como el Mejor Jugador Joven del Mundial 2026 y de liderar la zaga menos goleada de la justa mundialista junto a Aymeric Laporte, el español Pau Cubarsí no fue incluido en la lista de candidatos a la defensa.

La omisión del juvenil del Barcelona y de su compañero de saga, quienes conformaron un muro infranqueable para la campeona España al conceder un solo gol en todo el torneo, ha provocado duras críticas por parte de analistas y aficionados internacionales.

Para la línea posterior, la FIFA redujo las opciones a nombres como Marc Cucurella, Pedro Porro, Lisandro Martínez, Cristian Romero, Virgil van Dijk, Nuno Mendes, Gabriel Magalhães y Dayot Upamecano, dejando fuera a la dupla central del equipo que alzó la Copa del Mundo en territorio norteamericano.

El campeón del mundo no figuró en esta lista. (REUTERS/Kai Pfaffenbach)
El campeón del mundo no figuró en esta lista. (REUTERS/Kai Pfaffenbach)

Revelaciones bajo los tres palos y mediocampistas estelares

En la portería, la convocatoria combina la consolidación de arqueros de primer nivel con actuaciones históricas de selecciones emergentes. Compiten por la distinción Emiliano “Dibu” Martínez (Argentina), Unai Simón (España) y Jordan Pickford (Inglaterra), acompañados por Vozinha, el experimentado guardameta de Cabo Verde que deslumbró al mantener su portería en cero ante España y Argentina, así como Eloy Room, arquero de Curazao que estableció una marca histórica de atajadas en un solo partido mundialista ante Ecuador.

El arquero de Cabo Verde se robó el corazón de los aficionados del Mundial con sus grandes actuaciones. (Reuters/Brett Davis)
El arquero de Cabo Verde se robó el corazón de los aficionados del Mundial con sus grandes actuaciones. (Reuters/Brett Davis)

Por su parte, la zona del mediocampo reúne a los directores de orquesta más influyentes de la justa. Encabezados por el capitán español Rodri —galardonado con el Balón de Oro del Mundial 2026— y la joven estrella Lamine Yamal, la nómina incluye además a figuras de la talla de Jude Bellingham, Enzo Fernández, Vinícius Júnior, Luka Modrić, Michael Olise, Ousmane Dembélé e Ismael Saibari.

Las votaciones permanecerán abiertas en el sitio web oficial de la FIFA durante los próximos días, permitiendo que la afición global arme su alineación perfecta y ratifique a los héroes que marcaron el torneo futbolístico más grande de la historia.

Porteros

  • Emiliano “Dibu” Martínez (Argentina)
  • Unai Simón (España)
  • Jordan Pickford (Inglaterra)
  • Vozinha (Cabo Verde)
  • Eloy Room (Curazao)

Defensas

  • Marc Cucurella (España)
  • Pedro Porro (España)
  • Lisandro Martínez (Argentina)
  • Cristian “Cuti” Romero (Argentina)
  • Virgil van Dijk (Países Bajos)
  • Nuno Mendes (Portugal)
  • Gabriel Magalhães (Brasil)
  • Dayot Upamecano (Francia)

Mediocampistas

  • Rodri (España)
  • Lamine Yamal (España)
  • Jude Bellingham (Inglaterra)
  • Enzo Fernández (Argentina)
  • Vinícius Júnior (Brasil)
  • Luka Modrić (Croacia)
  • Michael Olise (Francia)
  • Ousmane Dembélé (Francia)
  • Ismael Saibari (Marruecos)

Delanteros

  • Julián Quiñones (México)
  • Kylian Mbappé (Francia)
  • Lionel Messi (Argentina)
  • Erling Haaland (Noruega)
  • Harry Kane (Inglaterra)
  • Mikel Oyarzabal (España)

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