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Estos son los mexicanos que pueden hacer historia en los Juegos Centroamericanos Santo Domingo 2026

La delegación nacional contará con figuras consolidadas y talentos emergentes que intentarán conquistar medallas en la justa regional más importante del continente

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(Conade)
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Los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 serán el primer gran reto del ciclo olímpico rumbo a Los Ángeles 2028, con México como una de las delegaciones favoritas para pelear por los primeros lugares del medallero.

La justa regional se disputará del 24 de julio al 8 de agosto de 2026 en República Dominicana y reunirá a más de 6 mil 200 atletas de 40 disciplinas deportivas, donde la delegación mexicana llegará con una combinación de figuras consolidadas y nuevos talentos que han destacado en competencias internacionales durante el último año.

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El equipo nacional buscará mantener su dominio histórico en la región con deportistas que llegan como referentes mundiales en sus respectivas disciplinas.

Alejandra Valencia y Andrea Becerra encabezan el poder mexicano en el tiro con arco

La mexicana continúa siendo protagonista de los eventos internacionales más prestigiosos.
(World Archery)

Una de las grandes figuras de México en Santo Domingo 2026 será Alejandra Valencia, quien buscará ampliar su legado internacional después de convertirse en doble medallista olímpica.

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La arquera sonorense llega con el objetivo de defender su protagonismo en la modalidad de arco recurvo, luego de conseguir el oro en la Copa Merengue, torneo clasificatorio para la competencia regional.

En la rama femenil de tiro con arco también destaca Andrea Maya Becerra, especialista en arco compuesto y actual referente mundial de la disciplina.

La jalisciense tuvo un 2025 histórico al conquistar cinco medallas en apenas dos meses, incluidos títulos en los Juegos Mundiales y el Campeonato Mundial de Gwangju.

(AP Foto/Eugene Hoshiko)
(AP Foto/Eugene Hoshiko)

Dentro de los deportes de combate, la atención estará puesta en Prisca Awiti, quien hizo historia al conquistar la medalla de plata en judo durante los Juegos Olímpicos de París 2024.

La mexicana trabaja en su recuperación física con la mira puesta en llegar en su mejor versión a Santo Domingo y pelear por una presea regional.

En las pruebas de resistencia, México contará con dos cartas importantes: Yareli Acevedo, campeona mundial en la carrera por puntos de ciclismo de pista, y Alegna González, subcampeona mundial en los 20 kilómetros de marcha, quien buscará conquistar una medalla de oro centroamericana que aún falta en su trayectoria.

Osmar Olvera, Uziel Muñoz y los nuevos referentes varoniles

(EFE/ANDRES MARTINEZ CASARES)
(EFE/ANDRES MARTINEZ CASARES)

En la rama varonil, México contará con atletas que han marcado historia reciente en escenarios internacionales.

En los clavados, Osmar Olvera será uno de los nombres más esperados tras convertirse en múltiple medallista olímpico y mundial. El mexicano llega respaldado por actuaciones destacadas, como su participación en la Superfinal de la Copa del Mundo en Beijing 2026.

Junto a él estará Randal Willars, quien llega con impulso después de conquistar el bronce en plataforma de 10 metros durante el Mundial de Singapur 2025, competencia en la que ejecutó el clavado 109B, considerado uno de los saltos con mayor grado de dificultad del mundo.

En atletismo, Uziel Muñoz será una de las principales apuestas mexicanas. El especialista en lanzamiento de bala hizo historia al conseguir la medalla de plata en el Mundial de Tokio 2025 y estableció un récord nacional con una marca de 21.97 metros.

La delegación mexicana de tiro con arco es una de las más exitosas dentro y fuera del país.
(Conade)

El tiro con arco masculino tendrá como referente a Matías Grande, ubicado entre los mejores exponentes del mundo. El mexicano llega como número tres del ranking global y consolidó su nivel internacional tras imponerse ante representantes europeos en la Copa del Mundo de Madrid.

Finalmente, Diego Villalobos será uno de los atletas que representará la evolución del deporte mexicano. El nadador artístico se convirtió en pionero de la rama varonil en esta disciplina y llega como medallista mundial de bronce en solo técnico, con el objetivo de volver a subir al podio en Santo Domingo.

Con figuras experimentadas y talentos emergentes, México buscará demostrar su fortaleza en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, una competencia clave para comenzar a definir a los protagonistas del camino hacia Los Ángeles 2028.

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