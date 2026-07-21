¿Quién es Yanet García, la decimoquinta habitante de La Casa de los Famosos México 2026?

La famosa fue confirmada para el reality de Televisa (Jovani Pérez/Infobae)

La producción de La Casa de los Famosos México 2026 sorprendió a la audiencia este 21 de julio con el anuncio de su decimoquinta habitante confirmada.

El reality, conocido por su dinámica de pistas y especulación en redes sociales, mantuvo el misterio hasta el último instante, generando conversación entre seguidores y medios especializados.

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La revelación se realizó durante una conferencia de prensa en la Ciudad de México, consolidando a una de las figuras más mediáticas de los últimos años dentro del elenco de la cuarta temporada.

La revelación oficial y las pistas que la delataron

Durante los días previos al anuncio, la producción del reality utilizó una estrategia de pistas visuales y referencias indirectas para aumentar la expectativa. Los seguidores detectaron frases sobre el clima y rutinas de ejercicio, así como guiños a plataformas digitales y vida fitness.

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Este video promocional presenta una serie de pistas visuales animadas para el decimoquinto habitante de La Casa de los Famosos México. Las imágenes incluyen un paisaje desértico con palmeras, una flor grande de color rosa, una mancuerna rosada en pavimento, una máquina de garra con objetos, y un objeto en forma de corazón de color azul oscuro. Cada elemento aparece de forma individual en diferentes escenarios estilizados y animados.

Estas pistas, difundidas en las cuentas oficiales del programa, provocaron que el nombre de Yanet García se posicionara entre las principales tendencias.

La confirmación llegó la mañana del 21 de julio, en una conferencia de prensa celebrada en la Ciudad de México. Al presentarla oficialmente como la decimoquinta habitante, la producción destacó su trayectoria y el interés que generó su posible ingreso.

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El anuncio fue recibido con entusiasmo por los medios y por los fans del reality, que ya habían apostado por su nombre gracias a las pistas diseminadas durante la semana.

¿Quién es Yanet García?

Yanet García es originaria de Monterrey, Nuevo León, y alcanzó la fama nacional como “la chica del clima” del programa matutino Hoy.

Yanet García, la "Chica del Clima," deslumbra en Halloween (@iamyanetgarcia)

Su incursión en la televisión marcó el inicio de una carrera multifacética que luego la llevaría a convertirse en influencer, modelo fitness y empresaria digital.

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Tras dejar la televisión abierta, Yanet aprovechó su popularidad para construir una presencia sólida en redes sociales, donde suma millones de seguidores.

En 2022, inició en OnlyFans, plataforma donde encontró nuevas oportunidades y donde se consolidó como una de las figuras mexicanas más influyentes del contenido digital exclusivo.

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Además de su faceta empresarial, García es entrenadora certificada y promotora de estilos de vida saludable. Ha colaborado con marcas internacionales y ha sido portada de revistas, consolidando su imagen como referente del fitness en México.

Yanet García

La prensa también ha destacado el impacto económico de su presencia en el mundo digital. Su sueldo en La Casa de los Famosos México 2026 fue tema de conversación tras filtrarse que estaría entre las participantes mejor remuneradas, dato que incrementó la expectativa sobre su rol en el reality.

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Con su ingreso, la lista de habitantes suma una figura mediática capaz de influir en la conversación pública y de atraer tanto a audiencias jóvenes como a seguidores de su etapa televisiva.

La confirmación de Yanet refuerza la apuesta de la producción por integrar perfiles diversos y de alto perfil mediático en la recta final rumbo al inicio del programa.

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