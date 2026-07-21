México

Descuento en licencia de conducir con INAPAM: qué estados lo aplican en 2026

Entre los documentos solicitados por las secretarías de finanzas estatales están la credencial INAPAM actualizada, identificación oficial, CURP y comprobante de domicilio no mayor a tres meses, además de requisitos específicos según cada entidad

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Un hombre adulto mayor con gorra y chaqueta de mezclilla firma un documento y muestra una licencia de conducir. Hay una mujer, una computadora con su imagen y un cartel de Jalisco.
El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) no regula directamente los trámites de tránsito. Son las secretarías de finanzas de cada estado las que determinan si aplican rebajas, a quién y bajo qué condiciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Varios estados de México ofrecen un descuento del 50% en la licencia de conducir a adultos mayores que presenten su credencial INAPAM, aunque las condiciones, la edad mínima y los requisitos varían según cada entidad federativa. Jalisco, Sonora, Querétaro y Guanajuato se encuentran entre las entidades con este beneficio vigente para 2026.

El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) no regula directamente los trámites de tránsito. Son las secretarías de finanzas de cada estado las que determinan si aplican rebajas, a quién y bajo qué condiciones. En la práctica, los convenios entre autoridades locales y el organismo federal permiten que los mayores de 60 años accedan a reducciones de hasta la mitad del costo en la expedición o renovación de su licencia.

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Si eres adulto mayor y quieres tramitar o renovar tu licencia de conducir, podrías obtener ese descuento si cuentas con credencial INAPAM vigente y resides en alguno de los siguientes estados:

Ariadna Montiel/Facebook

Estados con descuento del 50% en licencia de conducir

Cuatro adultos mayores de espaldas, con cabello canoso y ropa abrigada, forman una fila frente a la puerta de vidrio de un banco y un cartel de INAPAM.
El Estado de México aplica la rebaja en licencias de servicio particular tipo A y C para mayores de 60 años o portadores de credencial INAPAM. Chiapas y Veracruz la otorgan de forma directa al presentar la tarjeta vigente en los módulos de hacienda estatal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además de Jalisco, otras entidades han incorporado este beneficio en sus marcos normativos vigentes para 2026.

Sonora lo extiende a adultos mayores de 60 años y pensionados en cualquier trámite relacionado con la licencia: expedición, renovación o reposición. Querétaro lo otorga a personas con credencial INAPAM vigente, jubilados y pensionados, aunque también exige póliza de seguro de responsabilidad civil del vehículo con el que se realizará el examen práctico.

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El Estado de México aplica la rebaja en licencias de servicio particular tipo A y C para mayores de 60 años o portadores de credencial INAPAM. Chiapas y Veracruz la otorgan de forma directa al presentar la tarjeta vigente en los módulos de hacienda estatal.

Guerrero y Colima incluyen tanto licencias de automovilista como de motociclista dentro del beneficio. Guanajuato, por su parte, lo aplica en los derechos por expedición o refrendo para personas de la tercera edad y jubilados.

Jalisco establece el descuento para personas de 65 años o más en expedición, refrendo, reposición o duplicado de licencia, conforme a su Ley de Ingresos 2026.

En el resto de las entidades federativas, se recomienda consultar directamente en las oficinas de recaudación del municipio, ya que existen programas de apoyo social y descuentos temporales que se habilitan de forma periódica.

Qué documentos se necesitan para tramitar el descuento

Mano de una persona sostiene una carpeta con documentos CURP y credencial INE sobre un mostrador. Un funcionario con mascarilla atiende a una persona adulta mayor.
Dependiendo del estado, el módulo también puede requerir un examen médico o visual aprobatorio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para acceder a la reducción del 50%, los solicitantes deben presentar en original y copia la siguiente documentación en las oficinas de tránsito estatales:

La credencial del INAPAM vigente con fotografía es el documento base. A esta se suman una identificación oficial —credencial del Instituto Nacional Electoral (INE), pasaporte o cédula profesional—, la Clave Única de Registro de Población (CURP) actualizada y un comprobante de domicilio no mayor a tres meses.

Dependiendo del estado, el módulo también puede requerir un examen médico o visual aprobatorio. Una vez verificada la documentación, el personal de cajas aplica la reducción de forma automática al emitir el recibo de pago.

La licencia permanente y la iniciativa de ley que busca revocarla

Mano sosteniendo una Licencia Permanente CDMX. En el fondo, un letrero de la Secretaría de Movilidad (Semovi) y el interior desenfocado de una oficina.
Legisladores de Movimiento Ciudadano (MC) presentaron ante el Congreso de la Ciudad de México una iniciativa para eliminar ese esquema. La propuesta plantea sustituirlo por un modelo de renovación obligatoria periódica, en el que todos los conductores (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la Ciudad de México y estados como Oaxaca, San Luis Potosí, Tamaulipas y Morelos existe el trámite de licencia de conducir permanente, que otorga un permiso válido de forma indefinida.

Legisladores de Movimiento Ciudadano (MC) presentaron ante el Congreso de la Ciudad de México una iniciativa para eliminar ese esquema. La propuesta plantea sustituirlo por un modelo de renovación obligatoria periódica, en el que todos los conductores —incluidos los adultos mayores— deban acreditar aptitud física y práctica al volante con el objetivo de fortalecer la seguridad vial.

Quienes ya cuenten con una licencia permanente tramitada antes de 2007 o entre 2024 y 2025 no se verían afectados: el principio de retroactividad de la ley protege los derechos adquiridos y esos documentos seguirán siendo válidos. En la Ciudad de México, el trámite de licencia permanente se mantuvo abierto hasta el 31 de diciembre de 2025 con un costo de $1,500 pesos.

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