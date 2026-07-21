México

Fan mexicano pierde el control tras la derrota de Argentina y destruye su televisión frente a toda su familia

La reacción del supuesto aficionado mexicano a la derrota de Argentina desató miles de comentarios y burlas en redes sociales

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La grabación muestra cómo la frustración por el resultado llevó al hombre a perder el control frente a sus familiares.

La Final de la Copa del Mundo 2026 no solo dejó a España como nueva campeona del futbol mundial, sino también una escena que rápidamente se convirtió en tendencia en redes sociales. Un video que circula en distintas plataformas muestra la explosiva reacción de un hombre, presuntamente mexicano, quien perdió el control después de que Argentina cayera en el partido por el título.

La grabación comienza en lo que parece ser una reunión familiar organizada para seguir el encuentro entre la Albiceleste y el conjunto español. Todo transcurría con normalidad hasta que el silbatazo final confirmó la derrota del equipo sudamericano, situación que desató la molestia del aficionado.

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Visiblemente alterado, el hombre comenzó a lanzar insultos mientras permanecía frente al televisor donde seguía la transmisión del encuentro. Segundos después, tomó uno de sus zapatos y lo arrojó con fuerza contra la pantalla, provocando que el aparato se rompiera inmediatamente ante la mirada de sus familiares.

La grabación muestra cómo la frustración por el resultado llevó al hombre a perder el control frente a sus familiares.
La grabación muestra cómo la frustración por el resultado llevó al hombre a perder el control frente a sus familiares.

“No digas mamadas, me lleva la chingada, hijo de su puta madre, me lleva la verga”, expresa el protagonista del video mientras observa la televisión dañada.

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En ese momento, una mujer, aparentemente su esposa, intenta tranquilizarlo y le pide que se calme. Sin embargo, lejos de serenarse, el hombre responde con otra confesión que terminó llamando aún más la atención de los usuarios.

“nombre le aposté”, responde antes de que la grabación concluya de forma abrupta.

Como suele ocurrir con este tipo de contenidos, el video comenzó a compartirse rápidamente y acumuló miles de reproducciones, reacciones y comentarios de usuarios que no tardaron en convertir el episodio en motivo de bromas y memes.

La inesperada reacción durante una reunión familiar convirtió al protagonista en blanco de memes y comentarios en internet.
La inesperada reacción durante una reunión familiar convirtió al protagonista en blanco de memes y comentarios en internet.

Entre los mensajes más populares aparecen frases como: “Y ni argentino es jajaja”, “Jjajaja mi tío que se cree argentino y vive en Neza”, “Apostó el fundillo”, “Y pensar que aún le quedan 245 semanas para liquidar la TV”, “Amiga sal de ahí la próxima eres tú”, “Jajaja la importancia de tener un cerebro” y “Jaaaaaa Jaaaaaa Jaaaaaa Jaaaaaa ahora va llorar su plasma que no ha terminado de pagar a Coppel o Elektra”.

Aunque hasta el momento se desconoce la identidad del hombre y tampoco ha sido confirmado el lugar donde ocurrió la escena, el video continúa sumando reproducciones y ha sido replicado por numerosas cuentas dedicadas a compartir contenido viral.

España destrona a Argentina y conquista el Mundial 2026

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Final - Spain v Argentina - New York/New Jersey Stadium, East Rutherford, New Jersey, U.S. - July 19, 2026 Spain's Rodri lifts the World Cup trophy alongside teammates as they celebrate winning the World Cup REUTERS/Mike Segar
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Final - Spain v Argentina - New York/New Jersey Stadium, East Rutherford, New Jersey, U.S. - July 19, 2026 Spain's Rodri lifts the World Cup trophy alongside teammates as they celebrate winning the World Cup REUTERS/Mike Segar

La reacción del aficionado ocurrió inmediatamente después de que España derrotara a Argentina en la Final del Mundial 2026, un resultado con el que la selección europea levantó el trofeo más importante del futbol internacional y puso fin al sueño de la Albiceleste de conquistar un nuevo campeonato mundial.

Ferran Torres celebrando el gol de la final del Mundial 2026 (REUTERS/Mike Segar)
Ferran Torres celebrando el gol de la final del Mundial 2026 (REUTERS/Mike Segar)

El encuentro fue seguido por millones de personas alrededor del mundo y dejó múltiples momentos de tensión tanto dentro como fuera de la cancha. Mientras la afición española celebró el título, algunos seguidores argentinos y simpatizantes de la Albiceleste vivieron la derrota con enorme frustración, como quedó evidenciado en el video viral que hoy acumula miles de reacciones en redes sociales.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Spain Victory Parade - Madrid, Spain - July 20, 2026 Singer Aitana Ocana celebrates with the World Cup trophy and the players on the stage at Cibeles Square in Madrid after the victory parade as fans gather to celebrate winning the World Cup REUTERS/Ana Beltran
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Spain Victory Parade - Madrid, Spain - July 20, 2026 Singer Aitana Ocana celebrates with the World Cup trophy and the players on the stage at Cibeles Square in Madrid after the victory parade as fans gather to celebrate winning the World Cup REUTERS/Ana Beltran

Más allá del resultado deportivo, la grabación volvió a poner sobre la mesa cómo las emociones que genera el futbol pueden derivar en reacciones impulsivas. En este caso, una derrota, una apuesta perdida y un momento de enojo bastaron para convertir una reunión familiar en uno de los videos más comentados de los últimos días, recordando que, aunque la pasión por el deporte mueve multitudes, nunca debe llevar a perder el control ni a poner en riesgo la integridad propia o la de quienes nos rodean.

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