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Prófugos del Anexo llega al Estadio Jalisco con Julión Álvarez y Alfredo Olivas: estos son los precios

El espectáculo que ha causado furor entre los fanáticos prepara una noche llena de música, éxitos y un despliegue que promete reunir a miles de seguidores en Guadalajara

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Prófugos del Anexo llega al Estadio Jalisco en Guadalajara con un concierto de Julión Álvarez y Alfredo Olivas. - (Instagram)
Prófugos del Anexo llega al Estadio Jalisco en Guadalajara con un concierto de Julión Álvarez y Alfredo Olivas. - (Instagram)

El fenómeno musical de Prófugos del Anexo llegará al Estadio Jalisco en Guadalajara con una de las presentaciones más esperadas del regional mexicano. Julión Álvarez y Alfredo Olivas unirán sus voces en un concierto donde prometen interpretar sus canciones más reconocidas y ofrecer una noche llena de música, emoción y grandes momentos para sus seguidores.

Este espectáculo representa una de las giras más comentadas del género, debido a la combinación de dos artistas que han logrado construir carreras sólidas dentro de la música mexicana. La propuesta se ha convertido en una experiencia que mezcla talento, fiesta y una conexión directa con el público.

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Los boletos para la presentación ya se encuentran disponibles a través de King Ticket Boleto, con diferentes zonas y precios para que los asistentes puedan elegir la ubicación desde donde disfrutarán el concierto.

Prófugos del Anexo, el fenómeno que conquistó al público

(Instagram: @lospasosdejulión)
La gira Prófugos del Anexo se posiciona como uno de los espectáculos más comentados del regional mexicano por la unión de ambos artistas. - (Instagram: @lospasosdejulión)

Prófugos del Anexo se convirtió en uno de los espectáculos más llamativos del regional mexicano gracias a la unión de Julión Álvarez y Alfredo Olivas. La gira destaca por reunir a dos intérpretes con estilos propios, pero con una misma capacidad para conectar con el público mediante letras de desamor, historias de vida y canciones que forman parte del repertorio popular.

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La fuerza del proyecto está en la presencia de ambos artistas sobre el escenario. Sus conciertos se caracterizan por largas jornadas musicales, interacción con los asistentes y una celebración donde sus principales éxitos son protagonistas.

El impacto de esta gira ha generado una gran expectativa entre los seguidores del regional mexicano, quienes buscan vivir una experiencia que combina la voz de dos de los exponentes más importantes del género actual. Su llegada al Estadio Jalisco representa una nueva oportunidad para que Guadalajara sea sede de una noche dedicada a la música mexicana.

Julión Álvarez y Alfredo Olivas, dos nombres fuertes del regional mexicano

Julión Álvarez y Alfredo Olivas (Fotos: Instagram/@alfredoolivasofficial)
Julión Álvarez y Alfredo Olivas (Fotos: Instagram/@alfredoolivasofficial)

Julión Álvarez es uno de los cantantes más reconocidos del regional mexicano. Originario de Chiapas, logró consolidar una carrera marcada por éxitos dentro de la música norteña y banda, además de convertirse en una figura constante dentro de los escenarios más importantes del país.

Su estilo interpretativo, su presencia en vivo y canciones que han acompañado a miles de seguidores lo colocaron como uno de los artistas más destacados de su generación. A lo largo de su trayectoria ha construido una relación cercana con su público gracias a sus presentaciones llenas de energía.

Por su parte, Alfredo Olivas es un cantante y compositor que ha destacado por sus letras y su capacidad para contar historias a través de la música. Con un estilo propio dentro del regional mexicano, se convirtió en uno de los artistas más escuchados del género y en una figura que combina interpretación y composición.

Precios de boletos para Prófugos del Anexo en Guadalajara

Los boletos para Prófugos del Anexo en Guadalajara se venden en King Ticket Boleto con distintas zonas y precios. - (Instagram)
Los boletos para Prófugos del Anexo en Guadalajara se venden en King Ticket Boleto con distintas zonas y precios. - (Instagram)

La presentación en el Estadio Jalisco cuenta con diferentes zonas y precios para los asistentes. Las localidades disponibles incluyen opciones que van desde zonas preferentes hasta áreas generales.

  • Zona Diamante: 6 mil 500 pesos
  • Zona VIP 1: 5 mil 500 pesos
  • Zona VIP 2: 6 mil pesos
  • Zona VIP 3: 6 mil pesos
  • Zona VIP 4: 6 mil pesos
  • Zona VIP 5: 6 mil pesos
  • Zona VIP 6: 5 mil 500 pesos
  • Zona Oro 1: 4 mil 500 pesos
  • Zona Oro 2: 5 mil pesos
  • Zona Oro 3: 5 mil pesos
  • Zona Oro 4: 5 mil pesos
  • Zona Oro 5: 5 mil pesos
  • Zona Oro 6: 4 mil 500 pesos
  • Zona Plata 1: 3 mil 500 pesos
  • Zona Plata 2: 4 mil pesos
  • Zona Plata 3: 4 mil pesos
  • Zona Plata 4: 4 mil pesos
  • Zona Plata 5: 4 mil pesos
  • Zona Plata 6: 3 mil 500 pesos
  • Zona Bronce 1: 2 mil 500 pesos
  • Zona Bronce 2: 3 mil pesos
  • Zona Bronce 3: 3 mil pesos
  • Zona Bronce 4: 3 mil pesos
  • Zona Bronce 5: 3 mil pesos
  • Zona Bronce 6: 2 mil 500 pesos
  • Zona Esmeralda 1: mil 500 pesos
  • Zona Esmeralda 2: 2 mil pesos
  • Zona Esmeralda 3: 2 mil pesos
  • Zona Esmeralda 4: 2 mil pesos
  • Zona Esmeralda 5: 2 mil pesos
  • Zona Esmeralda 6: mil 500 pesos
  • Palcos VIP: 2 mil pesos
  • Zona Zafiro 1: 850 pesos
  • Zona Zafiro 2: mil pesos
  • Zona Zafiro 3: mil pesos
  • Zona Zafiro 4: mil pesos
  • Zona Zafiro 6: 850 pesos
  • Preferente Oriente: 800 pesos
  • Preferente Poniente: 800 pesos
  • Zona A-Norte: 700 pesos
  • Zona General C-Norte: 600 pesos
  • Zona General B-Oriente: 600 pesos
  • Zona General B-Poniente: 600 pesos
  • Zona General Norte: 600 pesos
  • Zona General Oriente: 600 pesos
  • Zona General Poniente: 600 pesos

Con esta presentación, Julión Álvarez y Alfredo Olivas buscan mantener el impacto de Prófugos del Anexo y regalar a Guadalajara una noche donde sus mayores éxitos serán el centro de una celebración del regional mexicano.

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