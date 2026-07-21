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Guillermo Ochoa recibe inesperado premio internacional por besar poste del Estadio Azteca en el Mundial 2026

El exportero de la Selección Mexicana aceptó el reconocimiento con un mensaje cargado de ironía y agradecimiento que rápidamente se hizo viral

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El portero mexicano vivió un momento emotivo en el juego vs. Chequia

Aunque han pasado apenas unas semanas desde que concluyó la Copa del Mundo de 2026, Guillermo Ochoa continúa dando de qué hablar. El histórico arquero de la Selección Mexicana fue protagonista de uno de los momentos más emotivos del torneo y ahora esa escena le valió un reconocimiento internacional que rápidamente volvió a hacerlo tendencia en redes sociales.

La imagen ocurrió durante el último partido de la fase de grupos entre México y Chequia. Con el encuentro prácticamente resuelto y el liderato del Grupo A asegurado, Javier Aguirre decidió darle ingreso al veterano guardameta para que viviera una despedida especial del futbol internacional.

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El escenario no pudo ser más simbólico. Ochoa ingresó al terreno de juego del entonces llamado Estadio Ciudad de México, inmueble conocido durante décadas como el Estadio Azteca, el mismo lugar donde inició su carrera profesional defendiendo la portería del América.

Mundial 2026 - Rep Checa - México
Mexico's goalkeeper #13 Guillermo Ochoa kisses the goalpost after winning the 2026 World Cup Group A football match between the Czech Republic and Mexico at the Mexico City Stadium in Mexico City on June 24, 2026. (Photo by CARL DE SOUZA / AFP)

Con el marcador favorable de 3-0 y el boleto a la siguiente ronda ya asegurado, el arquero sustituyó a Raúl “Tala” Rangel durante la segunda mitad. Antes de acomodarse bajo los tres postes, protagonizó un instante que conmovió a miles de aficionados: se acercó a uno de los postes de la portería, lo besó y posteriormente ocupó su lugar para disputar los últimos minutos del compromiso.

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Aquella acción fue interpretada como una despedida cargada de simbolismo, ya que todo apuntaba a que esos serían los últimos instantes de Ochoa como futbolista profesional y, al mismo tiempo, cerraba un ciclo en el estadio donde comenzó a escribir su historia.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group A - Czech Republic v Mexico - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - June 24, 2026 Mexico's Guillermo Ochoa, Raul Rangel and Carlos Acevedo celebrate after the match REUTERS/Annegret Hilse
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group A - Czech Republic v Mexico - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - June 24, 2026 Mexico's Guillermo Ochoa, Raul Rangel and Carlos Acevedo celebrate after the match REUTERS/Annegret Hilse

Además del aspecto sentimental, ese partido también quedó registrado como uno de los más importantes para la Selección Mexicana en una Copa del Mundo. El equipo dirigido por Javier Aguirre terminó la fase de grupos con paso perfecto, convirtiéndose en la primera selección nacional en sumar nueve puntos de nueve posibles en un Mundial.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group A - Czech Republic v Mexico - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - June 24, 2026 Mexico's Guillermo Ochoa kisses the post as he celebrates after the match REUTERS/Annegret Hilse TPX IMAGES OF THE DAY
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group A - Czech Republic v Mexico - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - June 24, 2026 Mexico's Guillermo Ochoa kisses the post as he celebrates after the match REUTERS/Annegret Hilse TPX IMAGES OF THE DAY

Semanas después, ese emotivo momento volvió a cobrar relevancia gracias a la producción del programa After Hours, transmitido por Fox en inglés para el público de Estados Unidos durante la Copa del Mundo.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group A - Czech Republic v Mexico - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - June 24, 2026 Mexico players throw Guillermo Ochoa in the air as they celebrate his first appearance in his sixth world cup REUTERS/Annegret Hilse
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group A - Czech Republic v Mexico - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - June 24, 2026 Mexico players throw Guillermo Ochoa in the air as they celebrate his first appearance in his sixth world cup REUTERS/Annegret Hilse (REUTERS)

En una ceremonia humorística inspirada en los Globos de Oro, el programa entregó diversos reconocimientos a los momentos más llamativos del torneo, incluyendo una categoría denominada “Momento Romántico”.

Guillermo Ochoa apareció entre los nominados junto con otras escenas que llamaron la atención de los aficionados, como los besos entre seguidores de México y Corea del Sur, policías bailando con fanáticos y el emotivo encuentro del futbolista caboverdiano Sidny Lopes Cabral con su pareja en las tribunas durante un encuentro frente a Argentina.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group A - Czech Republic v Mexico - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - June 24, 2026 Mexico's Edson Alvarez puts the captains armband on Guillermo Ochoa who come on as a substitute in his sixth world cup REUTERS/Henry Romero
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group A - Czech Republic v Mexico - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - June 24, 2026 Mexico's Edson Alvarez puts the captains armband on Guillermo Ochoa who come on as a substitute in his sixth world cup REUTERS/Henry Romero

Finalmente, el ganador fue el arquero mexicano gracias al beso que dio al poste antes de disputar sus últimos minutos mundialistas.

Lejos de tomarse el reconocimiento con solemnidad, Ochoa respondió con el mismo tono relajado de la ceremonia y envió un mensaje en video para agradecer la distinción.

“Hola a todos”, dijo Guillermo Ochoa en un video grabado aceptando el premio. “No puede creer que he ganado este premio, de todo lo que he logrado durante mi carrera, esto podría ser lo que más orgullo me genera, quisiera haber podido estar ahí en persona para que hubiera podido besarlos a todos ustedes. ¡Viva México! Besos a todos, muchas gracias”.

Más allá de la anécdota, la trayectoria del guardameta quedó marcada para siempre durante la Copa del Mundo de 2026. Con esa convocatoria alcanzó su sexto Mundial, igualando una marca reservada únicamente para figuras como Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, quienes también formaron parte de seis planteles mundialistas.

Aunque el mexicano solo tuvo participación dentro del campo en cuatro Copas del Mundo, su legado permanece como uno de los más importantes en la historia de la Selección Mexicana. Ahora, incluso un gesto tan sencillo como besar un poste quedó inmortalizado con un premio que refleja el cariño que la afición y el futbol internacional continúan teniendo por uno de los porteros más emblemáticos del balompié nacional.

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