“Muchas veces soñé con Pumas”: Esteban Solari aclara polémicas tras su salida de Pachuca

El nuevo técnico auriazul aseguró que la directiva lo buscó sólo tras cerrar su etapa con Pachuca, fijando como primer objetivo meterse a la Liguilla. REUTERS/Eloisa Sanchez

El regreso de Esteban Solari a Ciudad Universitaria se ha convertido no sólo en un movimiento táctico más en la Liga MX: es un reencuentro con una historia que lo marcó como jugador y ahora lo desafiará como entrenador.

Tras la abrupta salida de Efraín Juárez, el argentino fue presentado esta tarde como nuevo director técnico de Pumas para el Apertura 2026, con la misión de romper la sequía de 15 años sin título.

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Solari llega a Ciudad Universitaria con un proyecto que se construya con jugadores, directiva y afición. REUTERS/Eloisa Sanchez

En su presentación, “El Tano” habló de futuro y aclaró las dudas sobre los motivos de su salida de Pachuca. Con un discurso cargado de compromiso, dejó claro que su llegada a Pumas se dio respetando los tiempos y valores de la institución.

¿Cómo fue la negociación con Pumas?

Solari fue enfático al señalar que nunca hubo contacto con Pumas mientras tenía contrato vigente con Pachuca: “A mí nadie me contactó antes de que haya terminado mi vínculo con Pachuca”, buscando disipar rumores de acercamientos anticipados.

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Explicó que el primer contacto se dio apenas unos días después de cerrar su ciclo con los Tuzos, primero con su representante y luego en reuniones formales con la directiva universitaria.

El Tano afirmó que no hubo contacto con Pumas mientras tenía contrato con Pachuca y que la negociación inició tras cerrar su ciclo con los Tuzos. (X/ @PumasMX)

De esta manera, la llegada del “Tano” no fue improvisada, sino el resultado de un proceso rápido pero respetuoso, en el que encontró afinidad con Antonio Sancho para definir la visión del nuevo proyecto.

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Construcción colectiva del nuevo Pumas

Más allá de su liderazgo, Solari insistió en que el proyecto no depende sólo de él: “Vamos a construir entre todos, no yo, Esteban Solari, sino todos juntos”.

Refuerzos estratégicos: ya se reportaron Sebastián Córdova y Cristian Calderón.

Paciencia en fichajes: dejó saber que el club busca dos incorporaciones más, pero sin precipitarse.

Identidad universitaria: el objetivo es reconstruir un equipo que se mantenga competitivo tras el gran torneo al mando de Efraín Juárez.

Sebastián Córdova y Cristián Calderón ya entrenan con el primer equipo, mientras la directiva busa dos refuerzos más para el Apertura 2026. (X/ @PumasMX)

Así, el estratega apostará por un proyecto colectivo, donde cada pieza (jugadores, directiva y afición) tendrá un rol en la reconstrucción.

El nuevo proyecto con Keylor al frente

El argentino no pudo ocultar su emoción por volver: “Muchas veces soñé con Pumas, cambió mi vida y ahora quiero devolverle todo lo que me dio”.

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Conexión emocional: su pasado como goleador auriazul ha hecho que la afición aplauda su llegada.

Liderazgo en cancha: destacó la importancia de referentes como Keylor Navas para encabezar el nuevo proyecto.

Objetivo inmediato: clasificar a Liguilla y consolidar un equipo con identidad.

Solari destaca el papel de Keylor Navas como referente para encabezar el nuevo proyecto auriazul. REUTERS/Henry Romero

En este sentido, Solari no sólo llega como estratega, sino como alguien que entiende el peso simbólico de vestir los colores universitarios.

Su reto inmediato será debutar el 18 de julio contra Pachuca, en un duelo cargado de simbolismo. La afición espera que este regreso sea el inicio del camino hacia la octava estrella.

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