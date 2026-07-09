México Deportes

“Muchas veces soñé con Pumas”: Esteban Solari aclara polémicas tras su salida de Pachuca

El estratega llega para el Apertura 2026 tras la abrupta salida de Efraín Juárez, prometiendo un proyecto que corte los 15 años sin campeonato

Guardar
Google icon
El nuevo técnico auriazul aseguró que la directiva lo buscó sólo tras cerrar su etapa con Pachuca, fijando como primer objetivo meterse a la Liguilla. REUTERS/Eloisa Sanchez
El nuevo técnico auriazul aseguró que la directiva lo buscó sólo tras cerrar su etapa con Pachuca, fijando como primer objetivo meterse a la Liguilla. REUTERS/Eloisa Sanchez

El regreso de Esteban Solari a Ciudad Universitaria se ha convertido no sólo en un movimiento táctico más en la Liga MX: es un reencuentro con una historia que lo marcó como jugador y ahora lo desafiará como entrenador.

Tras la abrupta salida de Efraín Juárez, el argentino fue presentado esta tarde como nuevo director técnico de Pumas para el Apertura 2026, con la misión de romper la sequía de 15 años sin título.

PUBLICIDAD

Solari llega a Ciudad Universitaria con un proyecto que se construya con jugadores, directiva y afición. REUTERS/Eloisa Sanchez
Solari llega a Ciudad Universitaria con un proyecto que se construya con jugadores, directiva y afición. REUTERS/Eloisa Sanchez

En su presentación, “El Tano” habló de futuro y aclaró las dudas sobre los motivos de su salida de Pachuca. Con un discurso cargado de compromiso, dejó claro que su llegada a Pumas se dio respetando los tiempos y valores de la institución.

¿Cómo fue la negociación con Pumas?

Solari fue enfático al señalar que nunca hubo contacto con Pumas mientras tenía contrato vigente con Pachuca: “A mí nadie me contactó antes de que haya terminado mi vínculo con Pachuca”, buscando disipar rumores de acercamientos anticipados.

PUBLICIDAD

Explicó que el primer contacto se dio apenas unos días después de cerrar su ciclo con los Tuzos, primero con su representante y luego en reuniones formales con la directiva universitaria.

El Tano afirmó que no hubo contacto con Pumas mientras tenía contrato con Pachuca y que la negociación inició tras cerrar su ciclo con los Tuzos. (X/ @PumasMX)
El Tano afirmó que no hubo contacto con Pumas mientras tenía contrato con Pachuca y que la negociación inició tras cerrar su ciclo con los Tuzos. (X/ @PumasMX)

De esta manera, la llegada del “Tano” no fue improvisada, sino el resultado de un proceso rápido pero respetuoso, en el que encontró afinidad con Antonio Sancho para definir la visión del nuevo proyecto.

Construcción colectiva del nuevo Pumas

Más allá de su liderazgo, Solari insistió en que el proyecto no depende sólo de él: “Vamos a construir entre todos, no yo, Esteban Solari, sino todos juntos”.

  • Refuerzos estratégicos: ya se reportaron Sebastián Córdova y Cristian Calderón.
  • Paciencia en fichajes: dejó saber que el club busca dos incorporaciones más, pero sin precipitarse.
  • Identidad universitaria: el objetivo es reconstruir un equipo que se mantenga competitivo tras el gran torneo al mando de Efraín Juárez.
Sebastián Córdova y Cristián Calderón ya entrenan con el primer equipo, mientras la directiva busa dos refuerzos más para el Apertura 2026. (X/ @PumasMX)
Sebastián Córdova y Cristián Calderón ya entrenan con el primer equipo, mientras la directiva busa dos refuerzos más para el Apertura 2026. (X/ @PumasMX)

Así, el estratega apostará por un proyecto colectivo, donde cada pieza (jugadores, directiva y afición) tendrá un rol en la reconstrucción.

El nuevo proyecto con Keylor al frente

El argentino no pudo ocultar su emoción por volver: “Muchas veces soñé con Pumas, cambió mi vida y ahora quiero devolverle todo lo que me dio”.

  • Conexión emocional: su pasado como goleador auriazul ha hecho que la afición aplauda su llegada.
  • Liderazgo en cancha: destacó la importancia de referentes como Keylor Navas para encabezar el nuevo proyecto.
  • Objetivo inmediato: clasificar a Liguilla y consolidar un equipo con identidad.
Solari destaca el papel de Keylor Navas como referente para encabezar el nuevo proyecto auriazul. REUTERS/Henry Romero
Solari destaca el papel de Keylor Navas como referente para encabezar el nuevo proyecto auriazul. REUTERS/Henry Romero

En este sentido, Solari no sólo llega como estratega, sino como alguien que entiende el peso simbólico de vestir los colores universitarios.

Su reto inmediato será debutar el 18 de julio contra Pachuca, en un duelo cargado de simbolismo. La afición espera que este regreso sea el inicio del camino hacia la octava estrella.

Temas Relacionados

Esteban SolariPumasClub Universidad NacionalLiga MXApertura 2026Keylor Navasmexico-deportesmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Alistan regreso de la Liga MX: así es el balón para el Apertura 2026

La temporada 2026 - 2027 está por comenzar, la FMF ya prepara los últimos detalles para el inicio del torneo

Alistan regreso de la Liga MX: así es el balón para el Apertura 2026

El gesto de la Selección de España para Rafa Márquez y Andrés Guardado

Borja Iglesias, jugador de La Roja, felicitó a los exfutbolistas mexicanos tras llegar al banco técnico de la Selección Mexicana

El gesto de la Selección de España para Rafa Márquez y Andrés Guardado

Edson Álvarez estaría dispuesto a una reducción salarial para llegar al FC Köln de Alemania

El mexicano ya tendría prácticamente todo arreglado para jugar en la Bundesliga

Edson Álvarez estaría dispuesto a una reducción salarial para llegar al FC Köln de Alemania

Es un hecho, Cruz Azul se va del Estadio Azteca y regresará al Ciudad de los Deportes

La directiva de La Noria ya realizó la solicitud ante las autoridades de la Liga MX para modificar su sede como local al no tener un acuerdo con los propietarios del Estadio Banorte

Es un hecho, Cruz Azul se va del Estadio Azteca y regresará al Ciudad de los Deportes

Guillermo Ochoa recibe ovación en Morelos tras participar en el Mundial 2026

Al portero lo recibieron con aplausos en un restaurante luego de jugar en su última Copa del Mundo con la Selección de México

Guillermo Ochoa recibe ovación en Morelos tras participar en el Mundial 2026
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 9 de julio: colectivos trans chocan con autoridades frente a Segob y llevan protesta a Paseo de la Reforma

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 9 de julio: colectivos trans chocan con autoridades frente a Segob y llevan protesta a Paseo de la Reforma

Pretendían ir de Sinaloa a Bolivia: ANAM asegura 2.5 kilos de semillas de cannabis escondidas en muñecos vudú

“El Texas” era el principal responsable de los homicidios en Culiacán: autoridades prevén que disminuyan tras su abatimiento

Cártel Independiente de Acapulco: quién era El Tucán y cómo afectó al transporte público de la ciudad turística

Las pistas que apuntan a que El Jando sería el piloto que llevó a El Mayo Zambada a EEUU

ENTRETENIMIENTO

Karely Ruiz denuncia estafa de 200 mil pesos y ofrece recompensa a quien la ayude a encontrar al culpable

Karely Ruiz denuncia estafa de 200 mil pesos y ofrece recompensa a quien la ayude a encontrar al culpable

Conoce a Jaydy Michel, la esposa de Rafa Márquez que también robó el corazón de Alejandro Sanz

Esposa de Raúl Jiménez revela los sacrificios que ha hecho por impulsar la carrera del futbolista mexicano

Estos son los memes que dejo el comentario de Pedro Sola que incitaba al maltrato animal

“No basta con una campaña emotiva”: Académica de la IBERO explica los retos de consolidar a la Selección Femenil

DEPORTES

El gesto de la Selección de España para Rafa Márquez y Andrés Guardado

El gesto de la Selección de España para Rafa Márquez y Andrés Guardado

Edson Álvarez estaría dispuesto a una reducción salarial para llegar al FC Köln de Alemania

Es un hecho, Cruz Azul se va del Estadio Azteca y regresará al Ciudad de los Deportes

Guillermo Ochoa recibe ovación en Morelos tras participar en el Mundial 2026

¿Qué se sabe de la misteriosa mujer con la que Julián Quiñones tuvo a su primera hija?