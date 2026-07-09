México

Esposa de Raúl Jiménez revela los sacrificios que ha hecho por impulsar la carrera del futbolista mexicano

Daniela Basso relató los retos que ha enfrentado al ser esposa del delantero de la Selección Mexicana

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Hombre y mujer sonrientes con ropa de invierno, rodeados de nieve que cae y árboles verdes borrosos al fondo.
El futbolista Raúl Jiménez y su esposa Daniela Basso posan sonrientes mientras cae nieve (Instagram/@danielabassom)

Raúl Jiménez y su esposa Daniela Basso llevan varios años viviendo en Inglaterra, donde el futbolista mexicano se ha establecido jugando en la Premier League, lo que les ha dado estabilidades y más oportunidades a su familia.

Sin embargo, la vida de Basso la ha llevado a caminos diferentes a los que pensó cuando inició su carrera en los medios en México, donde participó en diferentes proyectos televisivos antes de conocer al delantero.

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La pareja de Jiménez ha contado a la revista Quién los sacrificios que ha hecho para acompañar e impulsar la carrera de Raúl Jiménez, incluyendo dejar su país de origen y establecerse en otro lugar lejos de sus familiares.

Daniela Basso feliz con su vida actual y la familia de Raúl Jiménez

Hombre y mujer abrazados en un campo de fútbol. Al fondo se observan las gradas de un estadio con asientos amarillos y negros.
Daniela Basso y Raúl Jiménez posan abrazados en el campo de un estadio de fútbol con las gradas al fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque tuvo que empezar de cero en otro país, lejos de sus costumbres y de la familia, Daniela Basso asegura que actualmente está muy contenta con su estilo de vida, enfocándose en su maternidad y todo el esfuerzo que eso implica.

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“Estoy feliz ahorita en mi maternidad. La verdad creo que hay que vivir el momento, en el presente. Agradezco tanto todo lo que estoy viviendo ahorita. No podría pedir nada más”, asegura.

La familia está formada por Raúl Jiménez, Daniela Basso y sus dos hijos pequeños: Arya, de casi seis años, y Ander, de cuatro; quienes llegaron en un momento complicado que atravesaba la pareja en sus vidas, pero que supieron sobreponerse y hoy en día disfrutan del presente.

La difícil prueba para Daniela Basso y el accidente de Raúl Jiménez

(Foto: Instagram/danielabassom)
(Foto: Instagram/danielabassom)

Pese a que hoy en día la familia tiene estabilidad, no todo ha sido perfecto en la aventura por Inglaterra, principalmente en los primeros años de vida de su hija mayor, ya que llegó cuando estaba la pandemia de coronavirus, y Raúl Jiménez sufrió el accidente del golpe en la cabeza mientras jugaba con el Wolverhampton.

“Ha sido muy difícil. Sí ha sido un proceso de años. Hoy en día estoy muy bien, muy feliz y muy completa. Pero los primeros años fueron algo complicados para nosotros, entre la pandemia, que nadie te enseña a ser mamá, el accidente de Raúl… y todo se juntó”, aseguró Basso para Quién.

Además considera que la adaptación a Londres también significó un reto importante para ella y su familia. “Es otra cultura. Se dice fácil, pero también es difícil adaptarte desde cosas sencillas como los hospitales, la manera en que llevan todo, desde el dentista o el veterinario hasta el clima”, dice.

Daniela Basso es consciente del privilegio de poder estar con sus hijos 24 horas al día, y no tener la necesidad de buscar recursos económicos como muchas madres tienen que hacerlo, “Tengo el privilegio de estar con ellos 24/7”, señaló para la revista.

Raúl Jiménez señaló que no logra acordarse de nada del día de su choque con David Luiz Crédito: Caliente TV

Daniela Basso sacrificó su carrera por sus hijos, pero quiere volver

En la misma charla con Quién, Daniela Basso se sinceró y aseguró que por momentos extraña a la mujer que era antes de la maternidad, y tiene en mente poder regresar a su carrera profesional en la actuación cuando llegue el momento, aprovechando que sus hijos crecen y cada vez son más independientes.

“En algún momento me va a tocar regresar a trabajar y creo que va a ser muy bonito para mí”, comentó, “Me extraño a mí. Es cierto que estar con mis hijos a tiempo completo es un privilegio, pero también es un hecho que me he ido perdiendo un poquito. Extraño mi carrera, lo poquito o mucho que llegué a hacer. Siempre lo hice con una convicción de llegar y de mis sueños y por mí misma”, afirma.

Incluso la actriz ya se ha adelantado a realizar varios pasos concretos para poder regresar a la actuación, y confesó que ha realizado algunos castings en Londres, esperando que se abran algunas puertas.

“Claro que me gustaría regresar. Creo que conforme los niños crecen, va siendo más fácil porque son más independientes. He estado haciendo muchos castings en Inglaterra. Han habido varias cosas que se han abierto ahí. Espero que se den pronto”, confirmó.

daniela basso - 3 febrero 2025
Daniela Basso estudió actuación y se formó en la escuela de Televisa (IG/ @danielabassom)

¿Cómo es estar casada con un futbolista?

Para Daniela Basso, Raúl Jiménez es más allá de un delantero de la Premier League o la Selección Mexicana, ya que se expresa de él como el gran esposo y padre que es.

“Creo que ha sabido evolucionar conmigo. Ninguna pareja es perfecta, nosotros no somos perfectos, pero las situaciones nos han hecho crecer. Lo bonito es que nos ha unido”, dice la actriz.

“Le admiro que sabe estar presente como pareja y es un gran papá. Estoy tan agradecida de tener un hombre así a mi lado, porque ha sabido también darme a mí la oportunidad de maternar y de tomar las decisiones en conjunto”, agrega.

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Raúl Jiménez le propuso matrimonio a Daniela Basso, su pareja desde hace ocho años Credito: IG - danielabassom

Aunque Daniela Basso ha realizado sacrificios por impulsar la carrera de Raúl Jiménez, actualmente disfruta su maternidad y se prepara para pronto regresar a su carrera como actriz.

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