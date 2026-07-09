“El Texas” era el principal responsable de los homicidios en Culiacán: autoridades prevén que disminuyan tras su abatimiento

Un retrato realista de Cristhian Guadalupe Pérez Pérez se presenta en un formato de expediente policial con manchas y un símbolo C.D.S. en la esquina inferior. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cristhian Guadalupe Pérez Pérez, alias “El Texas”, es identificado como generador de violencia en la ciudad de Culiacán. El secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Sinuhé Téllez López, señaló que el también operador de la facción de Los Chapitos era el principal responsable de los homicidios en la región.

En entrevista con medios de comunicación, el funcionario afirmó se prevé que el abatimiento de “El Texas” tenga un efecto directo sobre los homicidios en Culiacán, ya que su neutralización abre la posibilidad de que los índices delictivos bajen de forma sostenida.

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“Tenemos información central que era generador de violencia, precisamente, que afectaba mucho el incremento de los homicidios dolosos aquí en la capital de Sinaloa. Esperemos que con esta acción que se realizó bajen los homicidios dolosos”, comentó.

El operativo donde fue abatido “El Texas”

El funcionario explicó que la acción fue producto de un trabajo conjunto donde participó personal de inteligencia con mexicano y de la policía estatal preventiva.

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La acción se realizó alrededor de las 18:00 horas del martes 7 de julio tras una llamada anónima que alertó a las autoridades sobre la presencia de civiles armados en el estacionamiento del complejo departamental privado Paralela Parque Residencia, ubicado sobre el bulevar José Limón, en el sector norte de Culiacán.

Los cuatro detenidos en el operativo donde fue abatido El Texas o El 01. (X/@foro_militar)

Elementos del Ejército Mexicano y del Grupo de Operaciones Especiales Sinaloa (GOES) de la Policía Estatal Preventiva ingresaron al inmueble, detuvieron a cuatro hombres que intentaban huir y, al continuar la revisión del edificio, fueron atacados desde el interior de uno de los departamentos; lo que derivó en el abatimiento de “El Texas”.

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Téllez López enmarcó el abatimiento del líder criminal dentro de una serie de acciones recientes por parte de las autoridades en el estado: “tanto en Escuinapa con la detención de ‘El Güero Pink’, en Mazatlán con la detención de ‘El Gabito’, ahora con el abatimiento de este personaje, el Texas”.

Con ese historial de operativos como respaldo, el funcionario proyectó una reducción más amplia de la violencia. “Consideramos que deben de reducir los homicidios y los delitos de alto impacto”, afirmó.

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¿Quién era “El Texas”?

Un retrato realista de Cristhian Guadalupe Pérez Pérez se presenta en un formato de expediente policial con manchas y un símbolo C.D.S. en la esquina inferior. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cristhian Guadalupe Pérez Pérez tenía 36 años y era identificado como jefe de plaza de Los Chapitos en Culiacán, identificado como el encargado de coordinar la ofensiva armada de esa facción contra La Mayiza en la zona centro del estado.

Su vínculo con la cúpula del Cártel de Sinaloa era directo. Mantenía una amistad cercana con Iván Archivaldo Guzmán Salazar, líder de Los Chapitos, quien lo designó para supervisar zonas del municipio de Badiraguato, la sierra donde nació la familia Guzmán. Su función incluía el control de laboratorios de metanfetaminas en Los Tepehuajes y el mando del grupo de sicarios que brindaba seguridad a la familia Guzmán.

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Tras el estallido de la guerra entre Los Chapitos y La Mayiza, gran parte de su influencia en la región serrana se redujo, aunque mantenía el mando de la plaza en Culiacán. En abril pasado, cuentas afines a La Mayiza publicaron imágenes de una pistola calibre .38 súper que supuestamente le habían quitado, como señal de que le seguían los pasos.

Uno de los corridos dedicados a El Texas o El 01 es de Panchito Arredondo. (Captura de pantalla)

“El Texas” era además yerno de Gerardo Caro Cárdenas, alias “Lalo Caro”, traficante regional originario de San José de la Puerta, Badiraguato, quien llegó a ser retratado junto al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, acusado por Estados Unidos de operar a favor de Los Chapitos.

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El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana federal, Omar García Harfuch, confirmó el deceso del líder criminal en un comunicado, luego de que ninguna autoridad estatal brindaba información acerca de los reportes de una persona abatida en el mismo sector.

Tras el operativo, el complejo departamental donde fue abatido “El Texas” permaneció resguardado. El funcionario detalló que aún se encuentran haciendo algunas diligencias los peritos de la Fiscalía General de la República (FGR).

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Sobre el destino del cuerpo, Téllez López reconoció no tener certeza. “Creo, sé que fueron familiares a reclamar el cuerpo, es lo único que sé. No sé si ya se entregó”, admitió.