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El plena rehabilitación, Santiago Giménez agradece a México con emotivo mensaje tras el Mundial 2026

El delantero disputó su primera Copa del Mundo pero no pudo anotar un gol y aparte sufrió una fuerte lesión en el duelo contra Inglaterra

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El futbolista Santiago Giménez, vistiendo el uniforme de entrenamiento de México, mira hacia abajo mientras un balón de fútbol flota a su derecha
El Bebote agradeció a la afición después de quedar fuera del Mundial 2026 (REUTERS/Eloisa Sanchez)

Santiago Giménez fue uno de los seleccionados nacionales que participaron en el Mundial 2026. Aunque no logró marcar una anotación en suelo mexicano, el futbolista agradeció a la afición por su enorme recibimiento y apoyo en cada uno de sus compromisos del torneo oficial de la FIFA.

Simplemente gracias mi México hermoso“, dice el mensaje que compartió el ‘Bebote’, quien se encuentra en etapa de recuperación debido a una lesión en el tobillo derecho a minutos de concluir el juego de 8vos de Final entre México e Inglaterra.

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Reportes informaron que Santi Giménez fue trasladado al hospital luego de la derrota nacional en el estadio Ciudad de México. Antes de llegar a cualquier conjetura, el jugador del AC Milan se someterá a pruebas médicas para saber la gravedad exacta de su lesión.

“Gracias por nunca rendirse”

El Chaquito canta el Himno de México junto a los demás seleccionados. REUTERS/Eloisa Sanchez
El Chaquito canta el Himno de México junto a los demás seleccionados. REUTERS/Eloisa Sanchez

Por otra parte, Giménez también apareció en un video de agradecimiento que la Selección Mexicana publicó en sus redes sociales la noche del miércoles 8 de julio. Cada jugador unas palabras breves a la afición que nunca dejó de creer en este Mundial 2026.

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La frase de Santiago Giménez fue la siguiente: “Gracias por nunca rendirse”. Las palabras emitidas llegaron a los corazones de la gente, que planea despedir al Tri el próximo domingo tras convocatoria masiva en el Ángel de la Independencia.

¿Cuántas veces jugó Santiago Giménez en el Mundial 2026?

Santi Jiménez entró de cambio durante el Mundial 2026. REUTERS/Eloisa Sanchez
Santi Jiménez entró de cambio durante el Mundial 2026. REUTERS/Eloisa Sanchez

Chaquito no fue titular en ningún partido de este certamen. Javier Aguirre utilizó como relevo a a Santiago Giménez frente a Corea del Sur, Chequia, Ecuador e Inglaterra, ya que mostró un bajo rendimiento que le impidió la oportunidad de anotar en tierra nacional.

El duelo inaugural frente a Sudáfrica se coloca como el único que dejó sin actividad al Bebote que venía en busca de revancha tras quedar fuera de la convocatoria del exseleccionador, Gerardo Tata Martino, para el Mundial Qatar 2022.

Santiago Giménez jugó un total de 85 minutos en el Mundial 2026. Su participación con la Selección Mexicana se repartió de la siguiente manera: 30 minutos contra Inglaterra, 27 minutos ante Chequia, 16 frente a Ecuador y 10 contra Corea del Sur.

¿Qué viene para Santiago Giménez?

Chaquito sufrió una dolorosa lesión en el juego vs Inglaterra. FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM
Chaquito sufrió una dolorosa lesión en el juego vs Inglaterra. FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM

Tras representar a México en el Mundial 2026, Santi Giménez cumplirá su tiempo de rehabilitación para volver a las canchas con su equipo AC Milan. Por ahora, es posible que se pierda el inicio de la temporada 2026-27 de la Serie A y complica una posible transferencia en este verano.

Los clubes: Orlando City (USA) y FC Porto (Portugal), que habían mostrado interés por el atacante mexicano, habrían frenado cualquier negociación al conocer el estado físico actual de Santi Giménez.

La recuperación y su nivel de retorno serán claves para definir su futuro inmediato, tanto con el AC Milan como en sus aspiraciones de retomar protagonismo con la Selección Mexicana, que vería su primera actividad tras el Mundial 2026 en la Fecha FIFA del mes de septiembre, previo a participar en los 4tos de Final de la Concacaf Liga de Naciones.

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