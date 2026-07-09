EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 9 de julio: homicidios en Sinaloa cayeron 40% durante licencia de Rocha Moya, según estadísticas oficiales

Homicidios en Sinaloa cayeron 40% durante licencia de Rocha Moya, según estadísticas oficiales

Durante los dos meses en que Rubén Rocha Moya permaneció con licencia como gobernador de Sinaloa, los homicidios dolosos disminuyeron cerca de 40% respecto al mismo periodo de 2025, de acuerdo con estadísticas de las fiscalías estatales y federales. Especialistas en seguridad atribuyen la reducción al desgaste entre las facciones de Los Chapitos y Los Mayos, así como a la estrategia de seguridad implementada por México y Estados Unidos, aunque advierten que las cifras podrían no reflejar toda la violencia debido a posibles subregistros y al ocultamiento de víctimas por parte de grupos criminales.