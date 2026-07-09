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Es un hecho, Cruz Azul se va del Estadio Azteca y regresará al Ciudad de los Deportes

La directiva de La Noria ya realizó la solicitud ante las autoridades de la Liga MX para modificar su sede como local al no tener un acuerdo con los propietarios del Estadio Banorte

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Es un hecho, Cruz Azul se va del Estadio Azteca y regresará al Ciudad de los Deportes (REUTERS/Raquel Cunha)
Es un hecho, Cruz Azul se va del Estadio Azteca y regresará al Ciudad de los Deportes (REUTERS/Raquel Cunha)

A una semana de que empiece el Apertura 2026 de la Liga MX, Cruz Azul presentó hoy 9 de julio una solicitud formal a la Liga BBVA MX para modificar la sede de sus partidos como local durante el torneo, la Máquina ya no jugará en el Estadio Azteca (Estadio Banorte) tal como se informó anteriormente, ahora regresarán al Ciudad de los Deportes.

La petición se enmarca dentro de lo estipulado por el Reglamento de Competencia, el cual exige que este tipo de solicitudes sigan un procedimiento específico. Entre los pasos requeridos figura la revisión del terreno de juego, así como el cumplimiento de otros requisitos aplicables establecidos por la liga.

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“El Club Cruz Azul solicitó hoy a la LIGA BBVA MX cambiar de sede sus partidos como local del Torneo Apertura 2026 al Estadio Ciudad de los Deportes”, se lee en el comunicado que difundió la liga mexicana.

La Liga MX hizo oficial la solicitud de Cruz Azul para cambiar su estadio para los juegos de local (Liga MX)
La Liga MX hizo oficial la solicitud de Cruz Azul para cambiar su estadio para los juegos de local (Liga MX)

El proceso de revisión será realizado conforme a las normas vigentes, y contempla la evaluación de las condiciones del estadio propuesto. Tras la conclusión de este procedimiento, la LIGA BBVA MX será responsable de emitir una resolución respecto a la solicitud y comunicará oportunamente su determinación a las partes involucradas y al público en general.

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Con estas modificaciones, el equipo de Joel Huiqui nuevamente se quedó sin estadio y esperará que su solicitud sea aprobada. Aunque antes del inicio del Mundial 2026 Mikel Arriola, presidente ejecutivo de la Liga MX, aseguró que tres clubes jugaría como locales en el Coloso de Santa Úrsula, entre ellos América, Atlante y Cruz Azul.

¿Por qué Cruz Azul cambió de estadio y dejó el Azteca?

A falta de la aprobación de la Liga MX. Cruz Azul mantiene en suspenso detalles de su estadio, y es que luego de solicitar el cambio de estadio como local se reportó que el club enfrenta diferencias contractuales con los administradores del Estadio Azteca, pese a que el acuerdo para usar el inmueble se extiende hasta 2031, según información difundida por el periodista César Caballero.

¿Por qué Cruz Azul cambió de estadio y dejó el Azteca? ( REUTERS/Eloisa Sanchez)
¿Por qué Cruz Azul cambió de estadio y dejó el Azteca? ( REUTERS/Eloisa Sanchez)

De acuerdo con lo publicado por Caballero en su cuenta de X, los directivos del estadio buscan ajustar puntos de un contrato que “ya está firmado”, mientras la directiva celeste se mantiene a la expectativa ante posibles modificaciones para el uso del también llamado Estadio Banorte, en la antesala del arranque del Apertura 2026.

Estas diferencias entre los directivos cementeros y la nueva administración del Estadio Banorte habrían causado que el actual campeón decidiera cambiar de sede, por lo que volverá a jugar en el recinto de Ciudad de los Deportes en la alcaldía Benito Juárez en la CDMX.

Cruz Azul ya ha competido como local en el Estadio Ciudad de los Deportes en torneos recientes; sin embargo, diferencias con la administración del inmueble y las denuncias vecinales lo obligaron a mudarse al Estadio Cuauhtémoc de Puebla, también jugó en el Olímpico Universitario hasta que rompieron relación con la directiva de Pumas.

Cruz Azul ya ha competido como local en el Estadio Ciudad de los Deportes en torneos recientes ( REUTERS/Eloisa Sanchez)
Cruz Azul ya ha competido como local en el Estadio Ciudad de los Deportes en torneos recientes ( REUTERS/Eloisa Sanchez)

Joel Huiqui firma como director técnico de Cruz Azul

Cruz Azul confirmó este miércoles 8 de julio a Joel Huiqui como director técnico para el Apertura 2026, una decisión que llega a una semana del arranque de la Liga MX y después de que el ex defensa condujo al club al título como interino en el torneo pasado, con la meta inmediata de buscar el bicampeonato.

El nuevo entrenador de La Máquina, de 43 años, asumió el cargo tras un cierre de torneo en el que el equipo dejó de perder y alcanzó su décima estrella. En ese lapso, la directiva optó por dar continuidad al proyecto que tomó forma en la recta final del Clausura 2026.

Huiqui presentó sus primeras impresiones en rueda de prensa y describió el nombramiento como una responsabilidad mayor por su vínculo con la institución. “Es un gran reto, poder formar parte de un proyecto tan importante como es Cruz Azul. Para mí, en mi formación como jugador conozco la institución desde hace veintitantos años y hoy la oportunidad representa un gran compromiso, encabezar este proyecto, hay una gran labor de todas áreas”.

El técnico también fijó el objetivo deportivo para la nueva etapa y puso sobre la mesa el calendario amplio que enfrentará el plantel. “Me siento muy contento, el reto es el mismo, desde que terminó la final hace más de un mes el mensaje fue: ir por el bicampeonato. Tenemos cuatro trofeos en camino, Campeón de Campeones, Champions Cup, Leagues Cup y la liga, tenemos 31 partidos para poder lograrlo y estamos listos”.

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