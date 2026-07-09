¿Cuántos años llevan juntos Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo?: “Sigo eligiendo estar a tu lado”

Alessandra Rosaldo habló de los primeros años de su relación con Eugenio Derbez en el programa de Isabel Lascurain. (IG: alexrosaldo)

El actor mexicano, Eugenio Derbez, festejó junto a su esposa Alessandra Rosaldo, su aniversario de bodas, durante su celebración, el actor mexicano, compartió un emotivo mensaje que conmovió a las redes sociales.

¿Cuál fue el mensaje de Derbez?

A través de sus redes sociales, Eugenio Derbez, compartió un video y un mensaje para su esposa, conmoviendo a todos sus seguidores.

En el mensaje se puede leer que a pesar de todos los años de matrimonio, Derbez sigue eligiendo caminar al lado de Alessandra.

“Sigo eligiendo caminar a tu lado. ¡Feliz aniversario!“, compartió en redes sociales.

En el video se puede ver a ambos vestidos de forma elegante mientras caminan de la mano por la calle.

A través de sus redes sociales, Eugenio Derbez, compartió un video y un mensaje para su esposa por su aniversario, conmoviendo a todos sus seguidores. (Video: Instagram/ederbez)

¿Cuántos años llevan juntos?

Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo son reconocidos como una de las parejas más estables e importantes en el entretenimiento mexicano.

Su historia de amor se remonta hasta el año de 2005, año en el que ambos coincidieron durante las grabaciones de la serie “Vecinos”, ambos ya se conocían por su trabajo.

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Sin embargo, el flechazo surgió durante esta grabación, tras ese encuentro y durante un viaje a Canadá, la actriz y cantante, admitió que desde ese momento comenzaron su noviazgo.

Derbez y Rosaldo mantuvieron un noviazgo a lo largo de 6 años, tiempo en el que ambos se mantenían desarrollando sus respectivas carreras profesionales.

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Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo siguen juntos tras dos décadas desde su primer encuentro. (Instagram: @alexrosaldo)

Para el 3 de febrero de 2012 Eugenio Derbez organizó una propuesta de matrimonio pública. Vestido de príncipe azul y montado a caballo, le propuso matrimonio a la artista en Ciudad de México. El emotivo momento contó con la complicidad de Jaime Rosaldo, padre de Alessandra.

Después de cinco meses, el 7 de julio de 2012, la pareja contrajo matrimonio en la parroquia de Regina Coeli, ubicada en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

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La ceremonia fue un evento televisado que contó con alrededor de 700 invitados.

Durante marzo de 2026 el actor felicitó públicamente a Alessandra por sus 20 años juntos. Con un video lleno de imágenes de la pareja Derbez agradeció a su esposa.

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El video compartido por Eugenio Derbez recopila momentos personales y profesionales vividos a lo largo de dos décadas junto a Alessandra Rosaldo. Crédito: @ederbez

A pesar de que solo llevan 14 años de casados, la pareja celebró dos décadas de haberse conocido con el mensaje “20 años desde que nos enamoramos“.

Por su parte, la cantante de Sentidos Opuestos escribió “20 años juntos. Y sigues siendo tú. Solo tú. Te amo”, resaltando el cariño mutuo que se tienen.

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Durante esta primera celebración, amigos y seguidores dejaron varios mensajes para la pareja.

“Que vengan 20 más. Los amo”

“Los quiero mucho, mis caramelos”

“Aún recuerdo la propuesta como si hubiera sido ayer”

Fueron algunos mensajes de apoyo que recibió la pareja durante el pasado mes de marzo.

Mientras que para este, su aniversario oficial, los mensajes de animo tampoco se quedaron atrás, Consuelo Duval, Linet Puente y Sandra Echeverria fueron algunas de las celebridades que felicitaron a la pareja por su aniversario número 14.

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Consuelo Duval, Linet Puente y Sandra Echeverria celebraron el aniversario de bodas número 14 de Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo (Captura de pantalla: Instagram/ederbez)

El inicio de su propia familia

La pareja anuncio en el año 2014 que estaban esperando a su primera y única hija en común. Para el 4 de agosto de ese mismo año nació Aitana Derbez.

(IG: @ederbez)

A lo largo de los años la pareja ha enfrentado rumores de separación principalmente por la escasa interacción en redes sociales y la falta de apariciones públicas conjuntas en algunos periodos.

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Sin embargo, ambos han reiterado que la clave de su relación radica en fortalecer su vínculo en privado. Además, comparten proyectos profesionales, como el reality “De viaje con los Derbez”.

Alessandra cambió su residencia a Estados Unidos para acompañar a Eugenio, cuya carrera alcanzó proyección internacional.

A pesar de los desafíos, la pareja continúa celebrando su relación y su vida en común tras dos décadas desde su primer encuentro y 14 años de su matrimonio.

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