México

¿Cuántos años llevan juntos Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo?: “Sigo eligiendo estar a tu lado”

El actor mexicano conmovió las redes sociales tras romántico mensaje de aniversario para su esposa

Guardar
Google icon
Eugenio Derbez, en un traje oscuro, y Alessandra Rosaldo, en un vestido blanco de novia, se miran y sonríen tomados de la mano
Alessandra Rosaldo habló de los primeros años de su relación con Eugenio Derbez en el programa de Isabel Lascurain. (IG: alexrosaldo)

El actor mexicano, Eugenio Derbez, festejó junto a su esposa Alessandra Rosaldo, su aniversario de bodas, durante su celebración, el actor mexicano, compartió un emotivo mensaje que conmovió a las redes sociales.

¿Cuál fue el mensaje de Derbez?

A través de sus redes sociales, Eugenio Derbez, compartió un video y un mensaje para su esposa, conmoviendo a todos sus seguidores.

En el mensaje se puede leer que a pesar de todos los años de matrimonio, Derbez sigue eligiendo caminar al lado de Alessandra.

Sigo eligiendo caminar a tu lado. ¡Feliz aniversario!“, compartió en redes sociales.

En el video se puede ver a ambos vestidos de forma elegante mientras caminan de la mano por la calle.

A través de sus redes sociales, Eugenio Derbez, compartió un video y un mensaje para su esposa por su aniversario, conmoviendo a todos sus seguidores. (Video: Instagram/ederbez)

¿Cuántos años llevan juntos?

Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo son reconocidos como una de las parejas más estables e importantes en el entretenimiento mexicano.

Su historia de amor se remonta hasta el año de 2005, año en el que ambos coincidieron durante las grabaciones de la serie “Vecinos”, ambos ya se conocían por su trabajo.

PUBLICIDAD

Sin embargo, el flechazo surgió durante esta grabación, tras ese encuentro y durante un viaje a Canadá, la actriz y cantante, admitió que desde ese momento comenzaron su noviazgo.

Derbez y Rosaldo mantuvieron un noviazgo a lo largo de 6 años, tiempo en el que ambos se mantenían desarrollando sus respectivas carreras profesionales.

PUBLICIDAD

Fotografía en blanco y negro de Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo sentados y besándose; ambos llevan chaquetas acolchadas, contra un cielo claro
Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo siguen juntos tras dos décadas desde su primer encuentro. (Instagram: @alexrosaldo)

Para el 3 de febrero de 2012 Eugenio Derbez organizó una propuesta de matrimonio pública. Vestido de príncipe azul y montado a caballo, le propuso matrimonio a la artista en Ciudad de México. El emotivo momento contó con la complicidad de Jaime Rosaldo, padre de Alessandra.

Después de cinco meses, el 7 de julio de 2012, la pareja contrajo matrimonio en la parroquia de Regina Coeli, ubicada en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

La ceremonia fue un evento televisado que contó con alrededor de 700 invitados.

Durante marzo de 2026 el actor felicitó públicamente a Alessandra por sus 20 años juntos. Con un video lleno de imágenes de la pareja Derbez agradeció a su esposa.

El video compartido por Eugenio Derbez recopila momentos personales y profesionales vividos a lo largo de dos décadas junto a Alessandra Rosaldo. Crédito: @ederbez

A pesar de que solo llevan 14 años de casados, la pareja celebró dos décadas de haberse conocido con el mensaje “20 años desde que nos enamoramos“.

Por su parte, la cantante de Sentidos Opuestos escribió “20 años juntos. Y sigues siendo tú. Solo tú. Te amo”, resaltando el cariño mutuo que se tienen.

Durante esta primera celebración, amigos y seguidores dejaron varios mensajes para la pareja.

“Que vengan 20 más. Los amo”

“Los quiero mucho, mis caramelos”

“Aún recuerdo la propuesta como si hubiera sido ayer”

Fueron algunos mensajes de apoyo que recibió la pareja durante el pasado mes de marzo.

Mientras que para este, su aniversario oficial, los mensajes de animo tampoco se quedaron atrás, Consuelo Duval, Linet Puente y Sandra Echeverria fueron algunas de las celebridades que felicitaron a la pareja por su aniversario número 14.

Celebridades celebran aniversario de bodas de Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo
Consuelo Duval, Linet Puente y Sandra Echeverria celebraron el aniversario de bodas número 14 de Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo (Captura de pantalla: Instagram/ederbez)

El inicio de su propia familia

La pareja anuncio en el año 2014 que estaban esperando a su primera y única hija en común. Para el 4 de agosto de ese mismo año nació Aitana Derbez.

(IG: @ederbez)
(IG: @ederbez)

A lo largo de los años la pareja ha enfrentado rumores de separación principalmente por la escasa interacción en redes sociales y la falta de apariciones públicas conjuntas en algunos periodos.

Sin embargo, ambos han reiterado que la clave de su relación radica en fortalecer su vínculo en privado. Además, comparten proyectos profesionales, como el reality “De viaje con los Derbez”.

Alessandra cambió su residencia a Estados Unidos para acompañar a Eugenio, cuya carrera alcanzó proyección internacional.

A pesar de los desafíos, la pareja continúa celebrando su relación y su vida en común tras dos décadas desde su primer encuentro y 14 años de su matrimonio.

Temas Relacionados

Eugenio DerbezAlessandra Rosaldomexico-entretenimientomexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 9 de julio: lluvias provocan cierre de Anillo Periférico, aquí la alternativa vial

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en las principales vialidades del Valle de México

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 9 de julio: lluvias provocan cierre de Anillo Periférico, aquí la alternativa vial

Noroña enfrenta rechazo político rumbo a la presidencia del Senado: Morena y oposición cuestionan su continuidad

El futuro de la presidencia del Senado queda en manos de las negociaciones internas del partido oficialista rumbo al nuevo periodo legislativo

Noroña enfrenta rechazo político rumbo a la presidencia del Senado: Morena y oposición cuestionan su continuidad

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy jueves 9 de julio: se activa Alerta Naranja por lluvias intensas en la capital

Sigue en tiempo real las actualizaciones del pronóstico del clima en los distintos estados de la República Mexicana

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy jueves 9 de julio: se activa Alerta Naranja por lluvias intensas en la capital

Embajada de México en EEUU acompaña a familiares de Lorenzo Salgado, quien murió en operativo del ICE: “La vida y la dignidad humana están primero”

El embajador Roberto Lazzeri aseguró que emplearán los recursos necesarios para que el caso sea investigado

Embajada de México en EEUU acompaña a familiares de Lorenzo Salgado, quien murió en operativo del ICE: “La vida y la dignidad humana están primero”

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 9 de julio: colectivos trans chocan con autoridades frente a Segob y llevan protesta a Paseo de la Reforma

Las manifestantes acusaron al subsecretario de Derechos Humanos, Arturo Medina Padilla, de incumplir una reunión pactada; tras los enfrentamientos, la Guardia Nacional las dispersó con extintores y mangueras

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 9 de julio: colectivos trans chocan con autoridades frente a Segob y llevan protesta a Paseo de la Reforma
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 9 de julio: colectivos trans chocan con autoridades frente a Segob y llevan protesta a Paseo de la Reforma

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 9 de julio: colectivos trans chocan con autoridades frente a Segob y llevan protesta a Paseo de la Reforma

Pretendían ir de Sinaloa a Bolivia: ANAM asegura 2.5 kilos de semillas de cannabis escondidas en muñecos vudú

“El Texas” era el principal responsable de los homicidios en Culiacán: autoridades prevén que disminuyan tras su abatimiento

Cártel Independiente de Acapulco: quién era El Tucán y cómo afectó al transporte público de la ciudad turística

Las pistas que apuntan a que El Jando sería el piloto que llevó a El Mayo Zambada a EEUU

ENTRETENIMIENTO

Karely Ruiz denuncia estafa de 200 mil pesos y ofrece recompensa a quien la ayude a encontrar al culpable

Karely Ruiz denuncia estafa de 200 mil pesos y ofrece recompensa a quien la ayude a encontrar al culpable

Conoce a Jaydy Michel, la esposa de Rafa Márquez que también robó el corazón de Alejandro Sanz

Esposa de Raúl Jiménez revela los sacrificios que ha hecho por impulsar la carrera del futbolista mexicano

Estos son los memes que dejo el comentario de Pedro Sola que incitaba al maltrato animal

“No basta con una campaña emotiva”: Académica de la IBERO explica los retos de consolidar a la Selección Femenil

DEPORTES

Alistan regreso de la Liga MX: así es el balón para el Apertura 2026

Alistan regreso de la Liga MX: así es el balón para el Apertura 2026

“Muchas veces soñé con Pumas”: Esteban Solari aclara polémicas tras su salida de Pachuca

El gesto de la Selección de España para Rafa Márquez y Andrés Guardado

Edson Álvarez estaría dispuesto a una reducción salarial para llegar al FC Köln de Alemania

Es un hecho, Cruz Azul se va del Estadio Azteca y regresará al Ciudad de los Deportes