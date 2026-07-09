Cruz Roja Mexicana rinde homenaje a rescatistas y binomios caninos tras histórica misión humanitaria en Venezuela

Cruz Roja Mexicana reconoce la labor de rescatistas y binomios caninos que llevaron apoyo y esperanza a familias afectadas por el doble terremoto en Venezuela. (Cruz Roja)

La Cruz Roja Mexicana reconoció este jueves a los integrantes del Equipo USAR Nivel Pesado Internacional y a sus binomios caninos por su participación en las labores de búsqueda y rescate realizadas en Venezuela, país que fue devastado por el doble terremoto registrado el pasado 24 de junio.

Durante una ceremonia de bienvenida, la institución destacó el compromiso, la preparación y el esfuerzo de los especialistas que representaron a México en una de las emergencias más complejas de los últimos años en la región.

PUBLICIDAD

Entre los homenajeados estuvieron los binomios caninos Balam, Orly, Kenai y Halley, quienes desempeñaron un papel fundamental en la localización de personas entre los escombros.

Cruz Roja Mexicana homenajea a especialistas y binomios caninos por su destacada labor en la misión de rescate en Venezuela.

Al regresar de la misión, los rescatistas compartieron un mensaje que reflejó el significado de su labor: “Regresamos satisfechos porque completamos familias que ahora están juntas”, expresaron.

PUBLICIDAD

Reconocen la solidaridad de México durante la emergencia en Venezuela

Durante el acto de reconocimiento, el subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Enrique Ochoa Martínez, destacó la labor realizada por el equipo mexicano en representación del Gobierno federal.

A nombre del canciller Roberto Velasco, agradeció la entrega de los especialistas de la Cruz Roja Mexicana y afirmó que la rápida respuesta ante la emergencia reafirmó el compromiso del país con la solidaridad y la cooperación internacional.

PUBLICIDAD

SRE reconoce labor de rescatistas mexicanos y destaca la solidaridad de México durante la emergencia en Venezuela. (SRE)

Asimismo, señaló que la Cancillería colaboró con la Cruz Roja Mexicana y con las aerolíneas Viva Aerobus y Volaris para facilitar el traslado del personal especializado hacia Venezuela.

Un día antes, la SRE informó que 149 integrantes de distintas corporaciones de rescate, acompañados por 14 binomios caninos, regresaron a territorio nacional luego de concluir su misión humanitaria.

PUBLICIDAD

El contingente estuvo conformado por elementos de la Cruz Roja, Bomberos, Escuadrón de Topos, brigadistas de rescate y personal de Protección Civil.

Así trabajó el Equipo USAR en la zona de desastre

El Equipo USAR Nivel Pesado Internacional estuvo conformado por 15 especialistas en búsqueda y rescate en estructuras colapsadas, atención prehospitalaria y manejo de equipo especializado, además de cuatro binomios caninos.

PUBLICIDAD

Las labores se desarrollaron principalmente en La Guaira, donde trabajaron de manera coordinada con rescatistas de Venezuela, Costa Rica, Estados Unidos, El Salvador y otros países.

Entre las acciones realizadas durante la misión destacan:

Más de 100 horas continuas de operaciones de búsqueda.

Ocho zonas de trabajo asignadas al equipo mexicano.

Catorce intentos de acceso a estructuras colapsadas.

Cuarenta intervenciones de los binomios caninos.

Localización con vida de una persona identificada como Hernán .

Recuperación de 37 cuerpos para su identificación por parte de sus familiares.

Rescatistas mexicanos realizaron más de 100 horas de búsqueda entre estructuras colapsadas, con apoyo de binomios caninos para localizar personas afectadas por el terremoto en Venezuela. (Cruz Roja)

José Antonio Venta, coordinador nacional de Socorros y Desastres de la Cruz Roja Mexicana, destacó que la misión representó un momento histórico para la institución al movilizar personal y equipo especializado con el objetivo de salvar vidas y brindar apoyo a las familias afectadas.

PUBLICIDAD

Binomios caninos enfrentaron condiciones extremas durante la misión

Los perros rescatistas Orly, Balam, Halley y Kenai trabajaron diariamente entre edificios colapsados, soportando temperaturas superiores a los 30 grados centígrados y niveles de humedad que rebasaban el 80 por ciento.

Sus entrenadores informaron que cada uno recibió atención veterinaria constante, alimentación adecuada y periodos de descanso para proteger su salud durante las operaciones.

Los binomios caninos Balam, Orly, Kenai y Halley fueron clave para rastrear posibles sobrevivientes en las áreas afectadas por el doble terremoto. (Cruz Roja)

Halley participó en su primera misión internacional, mientras que Balam volvió a demostrar su capacidad como perro de búsqueda.

Su historia ha cobrado especial relevancia debido a que es hijo de Athos, el reconocido perro rescatista de la Cruz Roja que murió envenenado en Querétaro en 2021 junto con Tango, un caso que marcó un precedente en la defensa de los animales de trabajo en México.

PUBLICIDAD

México mantiene apoyo humanitario para Venezuela tras los terremotos

Además de las labores de rescate, México continúa colaborando con Venezuela mediante el envío de ayuda humanitaria.

De acuerdo con las autoridades, la Secretaría de la Defensa Nacional mantiene el traslado de alrededor de 20 toneladas diarias de insumos para atender a la población afectada.

PUBLICIDAD

México mantiene el apoyo humanitario a Venezuela tras los terremotos con el envío de insumos para las zonas afectadas. (Cruz Roja)

En su mensaje durante el homenaje, Enrique Ochoa recordó también la solidaridad que Venezuela mostró con México tras el terremoto de 1985, al señalar que la cooperación entre ambas naciones se fortalece en momentos de emergencia.

De acuerdo con el balance más reciente de las autoridades venezolanas, el doble terremoto ha dejado más de 3 mil 800 personas fallecidas y miles de heridos, mientras continúan las labores de recuperación en diversas zonas afectadas.

Con el reconocimiento al Equipo USAR y a los binomios caninos, la Cruz Roja Mexicana destacó el profesionalismo de quienes participaron en esta misión internacional y subrayó que su labor representa el compromiso humanitario de México para apoyar a las poblaciones afectadas por desastres naturales, tanto dentro como fuera del país.