Las pistas que apuntan a que El Jando sería el piloto que llevó a El Mayo Zambada a EEUU

Mauro Alberto Núñez Ojeda, “El Jando”, es señalado como piloto de confianza de Los Chapitos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La captura de Ismael “El Mayo” Zambada y Joaquín Guzmán López en Estados Unidos sigue rodeada de interrogantes, y uno de los mayores es la identidad del piloto que condujo la aeronave hasta territorio estadounidense. Aunque ninguna autoridad ha confirmado oficialmente su nombre, una serie de pistas, declaraciones y coincidencias han colocado a Mauro Alberto Núñez Ojeda, alias “El Jando”, como el principal señalado.

Hasta el 25 de julio de 2024, El Jando había permanecido prácticamente fuera del radar público. Sin embargo, tras el episodio que fracturó al Cártel de Sinaloa, su nombre comenzó a aparecer en expedientes judiciales y reportes de inteligencia.

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La primera pista: su papel como aviador de Los Chapitos

De acuerdo con investigaciones oficiales, El Jando era identificado como persona de confianza de Iván Archivaldo Guzmán Salazar y como uno de los pilotos predilectos de Los Chapitos. Esa condición lo convertía en un operador con acceso directo a la estructura de mando y con experiencia en traslados aéreos para la facción de los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Para los investigadores, ese perfil encajaba con el tipo de operador que habría podido pilotear el avión en el que viajaron El Mayo Zambada y Joaquín Guzmán López hasta el pequeño aeropuerto de Santa Teresa.

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La versión de Estados Unidos y el vacío de información

Tras las capturas, el gobierno mexicano solicitó explicaciones a Washington. El entonces embajador estadounidense Ken Salazar aseguró que la operación no había sido realizada por autoridades de su país.

La FGR asegura haber identificado al piloto de la aeronave que llevó a El Mayo Zambada a Estados Unidos. Cortesía: Pie de Nota

“No fue nuestro avión, ni nuestro piloto, ni nuestra gente”.

Sin embargo, las autoridades estadounidenses nunca revelaron públicamente la identidad del piloto, lo que alimentó especulaciones y abrió la puerta a distintas hipótesis.

La fiscal Ernestina Godoy reconoció posteriormente que ese dato no había sido compartido por Estados Unidos con las autoridades mexicanas.

El arresto de El Jando y la contradicción oficial

El 8 de febrero de 2025, Mauro Alberto Núñez Ojeda fue detenido en Culiacán y vinculado a proceso por delitos relacionados con armas de uso exclusivo del Ejército y posesión de fentanilo y metanfetamina.

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Meses después fue incluido en el segundo paquete de presuntos generadores de violencia entregados por México a Estados Unidos en el marco de la cooperación bilateral en seguridad.

Al ser cuestionado sobre el caso, el secretario de Seguridad Omar García Harfuch afirmó que El Jando “no participó de manera directa en el traslado”, aunque confirmó que era piloto privado y persona de confianza de Iván Archivaldo Guzmán.

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La declaración parecía descartar su papel como piloto, pero al mismo tiempo reforzaba uno de los principales indicios: su estrecha relación con Los Chapitos y su experiencia como aviador.

La pista más fuerte: la investigación de la FGR

La Fiscalía General de la República sostuvo que ya había identificado al piloto de la aeronave que salió de una pista no autorizada y cuyos medios de identificación estaban alterados.

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Según la FGR, la identificación fue posible gracias a un audio proporcionado por Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano, en el que el piloto solicitó un código transponder para ingresar a Estados Unidos.

El dato más relevante llegó después: el titular de la Fiscalía Especializada en Control Regional, David Boone de la Garza, reveló que ese piloto pidió ser deportado a México, continuó operando y posteriormente fue detenido por portación de arma antes de ser entregado a Estados Unidos.

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El Güero Guzmán llegando a EEUU. Cortesía: Pie de Nota

Aunque ningún funcionario mencionó expresamente a El Jando, la descripción coincide con su historial: arresto en México, posterior entrega a autoridades estadounidenses y acusaciones relacionadas con narcotráfico.

Un rompecabezas sin cierre definitivo

La suma de elementos —su condición de piloto de confianza de Los Chapitos, su cercanía con Iván Archivaldo, su arresto posterior y las coincidencias con la narrativa de la FGR— ha convertido a Mauro Alberto Núñez Ojeda en el principal nombre detrás del misterio del vuelo que llevó a El Mayo Zambada a Estados Unidos.

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Sin embargo, la falta de una confirmación oficial mantiene abierto el debate sobre quién estuvo realmente al mando de la aeronave en uno de los episodios más trascendentes del narcotráfico mexicano reciente.