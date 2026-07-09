Alistan regreso de la Liga MX: así es el balón para el Apertura 2026

Así es el balón oficial de la Liga MX para la temporada 2026 - 2027 (Liga MX)

Luego de las emociones que se vivieron en la Copa Mundial 2026 con la Selección Mexicana, la Liga MX alista su regreso. El Apertura 2026 está cada vez más próximo, y aunque el Mundial continuará, en la liga mexicana los clubes ya se preparan para debutar en la Jornada 1.

Este jueves 9 de julio, la liga y el patrocinador Voit oficializaron el lanzamiento del Aereus 40 Pro III, el balón que rodará durante la temporada 2026-2027 del futbol mexicano. El evento, realizado en Toluca, simbolizó no solo el regreso de la marca mexicana como proveedora para la rama femenil, sino también el inicio de una nueva era para árbitros y protagonistas del tradicional All-Star Game entre México y Estados Unidos.

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La presentación se llevó a cabo en el Auditorio de la Federación Mexicana de Futbol, con la presencia de Francisco Iturbide, directivo de la Liga BBVA MX, y José Carlos Elizondo, director general de Voit. Ambos remarcaron la dimensión histórica del vínculo entre la marca y el futbol nacional, ya que la alianza cumple 40 años desde sus primeros acuerdos.

Toluca, Estado de México, 9 de julio de 2026. Balón de fútbol Voit Aereus., durante la presentación de la nueva línea de Voit para el torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX, realizada en las instalaciones de la FMF. (Foto: Daniel Arriaga cortesía FMF)

Así es el balón para la temporada 2026 - 2027

Tanto la Liga BBVA MX como Voit aprovecharon para anunciar que la empresa mexicana no solo surtirá el balón oficial en ambas ramas —incluida la Liga BBVA MX Femenil—, sino que vestirá a los árbitros en la próxima temporada y lanzará el “jersey” oficial del equipo mexicano para el All-Star Game 2026 frente a la liga estadounidense.

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“Cuarenta años de historia —cuatro décadas de rodar juntos en las canchas, de gritar goles, impulsar encuentros y ser testigos del crecimiento de la Liga BBVA MX—. Sabemos que el gran protagonista de nuestro deporte es el gol y, durante la temporada 25-26, se registró un promedio de 2.9 goles por partido, con 458 anotaciones en el Clausura 2026”, recordó Francisco Iturbide frente a medios nacionales, subrayando el momento de auge ofensivo que vive el campeonato local.

En cuanto a tecnología, el Aereus 40 Pro III se perfila como uno de los balones más sofisticados en el entorno latinoamericano. El modelo cuenta con certificación FIFA Quality Pro, construcción termosellada sin costuras y un nuevo diseño de paneles diferenciados que mejoran el desempeño. El recubrimiento externo está optimizado para resistir la abrasión y absorber impactos, mientras que la superficie incorpora microcanales y textura grabada para mejorar el control, aumentar el agarre y lograr un vuelo más estable.

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Toluca, Estado de México, 9 de julio de 2026. Árbitros y árbitras con uniformes Voit, durante la presentación de la nueva línea de Voit para el torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX, realizada en las instalaciones de la Federación Mexicana de Futbol (FMF). Foto: Daniel Arriaga cortesía FMF

“El Aereus 40 Pro cuenta con certificación FIFA Quality Pro y presenta construcción termosellada sin costuras, nuevo diseño de paneles diferenciados, material externo diseñado para el control de abrasión, sistema inteligente para absorber impactos y tecnología de control del flujo de energía", se lee en el comunicado.

El diseño gráfico del balón recurre a referencias visuales de modelos históricos de la marca, especialmente el Voit Ultra, e incorpora el triángulo como emblema del pasado, presente y futuro de la asociación. La presentación desplegó uniformes arbitrales para ambas ramas y exhibió presencia de colegiados como Jesús Enrique Herrera y María Fernanda Juárez Martínez.

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Con la confirmación del Aereus 40 Pro III como balón oficial y la ampliación de Voit al equipamiento de árbitros y futbol femenil, la Liga BBVA MX estableció que estos nuevos elementos estarán en cancha desde el inicio de la Temporada 2026-2027, incluyendo el debut durante el Torneo Apertura 2026.

Presentan uniforme de los árbitros temporada 2026 - 2027

El evento sirvió también de marco para mostrar por primera vez el uniforme 2026-2027 del cuerpo arbitral mexicano, así como para destacar el regreso de Voit como proveedor oficial de la rama femenil, una decisión que busca consolidar la apuesta por el desarrollo integral del futbol nacional.

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“Con este lanzamiento, la Liga BBVA MX y Voit presentaron la nueva línea de producto que será utilizada en la Temporada 2026-2027, así como los elementos vinculados al balón oficial, la Liga BBVA MX Femenil y el cuerpo arbitral”, se lee en el boletín.