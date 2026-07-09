Cártel Independiente de Acapulco: quién era El Tucán y cómo afectó al transporte público de la ciudad turística

Capturan a “El Tucán”, presunto extorsionador de transportistas y objetivo prioritario en Acapulco. Crédito: Especial

José “N”, conocido como “El Tucán”, figura como uno de los presuntos generadores de violencia más buscados en Acapulco, de acuerdo con la Fiscalía General del Estado de Guerrero. Su detención, el 9 de julio de 2026, ocurrió en Toluca de Lerdo, Estado de México, tras un operativo coordinado entre seis instituciones federales y estatales, todas enfocadas en combatir la extorsión agravada en el sector transporte del puerto.

Según información extraoficial citada por Infobae, “El Tucán” habría iniciado su trayectoria criminal en el Cártel Independiente de Acapulco (CIDA), participando en esquemas de cobro ilegal dirigidos a transportistas. Posteriormente, versiones periodísticas apuntan a que fundó una célula propia, desde la cual continuó con prácticas de extorsión y violencia contra operadores de taxis y unidades urbanas.

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La investigación para dar con su paradero fue encabezada por la Fiscalía Especializada contra el Secuestro y Combate a la Extorsión de Guerrero, que trasladó a su equipo al Estado de México para ejecutar la captura. Las autoridades consideran que este arresto representa un golpe relevante a las redes de presión criminal que han afectado a miles de trabajadores del transporte público en Acapulco.

De acuerdo con las mismas fuentes extraoficiales, la célula de “El Tucán” reclutaba personas del Estado de México para ejecutar extorsiones en el puerto. Esta estrategia, centrada en la movilidad interestatal, refleja la capacidad de su estructura para operar fuera de Guerrero y fortalecer su red de colaboradores.

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(Crédito: X | @FGEGuerrero)

Entre los hechos atribuidos de manera extraoficial a “El Tucán” figuran homicidios de choferes de taxis y conductores de unidades urbanas. No obstante, las autoridades hasta ahora no han confirmado públicamente su responsabilidad en esos delitos, limitando los cargos formales al delito de extorsión agravada.

A “El Tucán” también se le señala extraoficialmente como responsable de ordenar el incendio de más de seis unidades del transporte público como mecanismo de presión. Hasta el momento, ninguna dependencia ha ratificado oficialmente ese vínculo, aunque la Fiscalía de Guerrero lo mantiene como objetivo prioritario y lo ha puesto a disposición del juez de Control para determinar su situación jurídica.

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El escenario de extorsión al transporte en Acapulco

La detención de “El Tucán” ocurre en un contexto en que alrededor de 20 mil unidades de transporte público del puerto y sus rutas alimentadoras han sido afectadas por esquemas de cobro ilegal, según reportes periodísticos citados por Infobae. En varios casos, los operadores reciben exigencias de más de un grupo delictivo a la vez.

La presión criminal se ha traducido en ataques armados, asesinatos de conductores e incendios de vehículos. En distintos episodios, los transportistas han suspendido rutas completas ante amenazas directas, mientras las autoridades estatales y federales han desplegado operativos específicos contra células dedicadas a la extorsión en el puerto, de acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

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Una persona tiene las manos esposadas y unidas detrás de su espalda, vestida con una camisa y pantalones oscuros. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los seis grupos que operan en Acapulco

El puerto concentra la disputa de al menos seis organizaciones criminales que compiten por el control del transporte público y otras actividades ilícitas, según investigaciones periodísticas sobre violencia en la región citadas por Infobae:

Cártel Independiente de Acapulco (CIDA): Surgió de la fragmentación del Cártel de los Beltrán Leyva tras la muerte de Arturo Beltrán Leyva en 2009. Mantiene presencia en diversas colonias del puerto y su disputa con Los Rusos es la más documentada. Los Rusos: También son una escisión de los Beltrán Leyva. Su fundador fue Juan Carlos Rodríguez, alias El Ruso, exlíder de sicarios al servicio de Héctor Beltrán Leyva. Se les atribuyen extorsiones a comerciantes y transportistas, y son el principal rival del CIDA, según un informe de la 27 Zona Militar filtrado por el grupo Guacamaya y citado por Infobae. Los Capuchinos: Señalados por investigaciones periodísticas como uno de los grupos con presencia activa en el puerto, según Infobae. Los Maldonado: Con operaciones documentadas también en la Costa Grande de Guerrero, según un mapa de presencia criminal publicado por TV Azteca Noticias. Los Granados: Su líder, Salvador Granados Vargas, alias Chava Granados, cuenta con tres órdenes de aprehensión por delincuencia organizada y secuestro, de acuerdo con un listado publicado por La Opinión de México. Los Viagras: Con presencia en la Costa Grande, según el mismo análisis territorial de TV Azteca Noticias sobre los grupos que operan en Guerrero.

Un individuo tiene sus manos esposadas detrás de la espalda, vistiendo una chaqueta de jean y una camiseta, con un fondo desenfocado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La fragmentación del crimen en Guerrero

El CIDA nació de la misma fractura que produjo a Los Rojos, Guerreros Unidos, el Cártel del Sur y Los Tlacos, todos derivados del colapso del Cártel de los Beltrán Leyva después de 2009, según una investigación de Infobae publicada el 8 de julio de 2026. Esa cadena de fragmentaciones convirtió a Guerrero en uno de los estados con mayor incidencia de homicidios dolosos en el país.

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En Acapulco, la pugna entre estas estructuras se concentra en el control del narcomenudeo, la extorsión y el cobro de piso en colonias y zonas comerciales, según reportes de seguridad citados por Infobae.

El gobierno federal desplegó en 2026 un modelo de operación con cuatro sectores en el puerto, 146 cuadrantes y 252 colonias, con puestos de control y lectores de placas en accesos carreteros, de acuerdo con declaraciones del secretario de Seguridad Omar García Harfuch.

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