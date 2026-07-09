Karely Ruiz denuncia estafa de 200 mil pesos y ofrece recompensa a quien la ayude a encontrar al culpable

Karely Ruiz fue estafada por un albañil. (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

Karely Ruiz denunció públicamente que un albañil identificado como Marco A. Ruiz desapareció tras recibir más de 200 mil pesos por una obra de construcción que quedó sin terminar. La influencer regiomontana difundió en Facebook una fotografía del hombre y su número telefónico para que sus seguidores la ayudaran a localizarlo.

La creadora de contenido explicó que ese monto fue un anticipo, práctica que, según ella misma aclaró ante las críticas, es habitual en este tipo de contratos. Minutos después de su primera publicación, volvió a escribir para expresar su decepción por haber confiado en el trabajador.

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Por qué el caso se volvió viral

Así denunció Karely el fraude del albañil (captura)

La publicación acumuló decenas de reacciones en poco tiempo. Varios usuarios compartieron la imagen del señalado y comenzaron a indagar sobre su identidad a partir de los datos que la influencer difundió, mientras otros expresaron su apoyo y relataron experiencias similares con servicios de construcción inconclusos.

El caso generó también cuestionamientos hacia Ruiz por haber entregado el dinero antes de que concluyera la obra. Ante esos señalamientos, la modelo sostuvo que los albañiles suelen exigir un pago anticipado para comenzar los trabajos.

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La reciente cirugía de Karely Ruiz y las críticas en su contra

Karely Ruiz

Karely Ruiz respondió a las críticas por su cirugía de reducción de busto y sostuvo que la decisión obedeció a razones de salud, autoestima y a los cambios que, según contó, dejó en su cuerpo la maternidad y la lactancia.

La influencer adelantó que deberá guardar reposo varias semanas, no podrá cargar a su hija ni entrenar box durante la recuperación. También consultó si en el futuro podría volver a practicar ese deporte y si el procedimiento afectaría una próxima lactancia.

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Karely Rz reaccionó con enojo después de que usuarios en redes sociales afirmaron que el cambio físico era casi imperceptible. En un video, contestó a los señalamientos con un mensaje directo: “Se ve igual, ¿qué se hizo?... Ay, es que pura fea me critica. ¿Por qué, Dios mío? ¿Por qué tan feas?... Sí, pero antes, hermosa. Ahorita pues ya le he invertido a mi cuerpo y me veo bien”.

Antes de entrar al quirófano, Karely Ruiz explicó en un video publicado en su canal de YouTube que la operación era una decisión que llevaba tiempo considerando. Relató que, después de convertirse en madre y pasar por la lactancia, su cuerpo cambió de forma notoria.

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“Siempre he sido de busto grande y ahorita que fui mamá, pues la lactancia y eso, se me hicieron unas bombas. La verdad ya me dolía la espalda, ya quería verme más estética”, dijo. También reconoció que volver a someterse a una operación no fue una decisión sencilla: “Uno como mamá piensa dos veces las cosas y dije: no es fácil volver a someterme a una cirugía”.

Karely añadió que habló con su esposo y con su familia antes de decidirse. Según explicó, el procedimiento era “por salud”, porque el peso del busto podría afectarla más adelante.

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La influencer también habló del efecto emocional de esos cambios físicos. Contó que el embarazo, la lactancia y la pérdida de peso por sus entrenamientos de box influyeron en cómo se percibía.

“Había días que no me sentía bien conmigo misma”, afirmó. Incluso recordó que en un viaje a París lloró porque no le gustaba cómo le quedaba cierta ropa: “Dije: ‘Es ahora o nunca’. Siento que es algo que necesito más en el lado físico, emocional, el sentirme bien”.

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Antes de ingresar al quirófano, Ruiz compartió otro mensaje con sus seguidores: “Me despido de esta Karely, viene una nueva versión mía. Estoy muy nerviosa, pero ya quiero ver el resultado”. También pidió que le enviaran buenos deseos.