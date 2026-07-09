Pretendían ir de Sinaloa a Bolivia: ANAM asegura 2.5 kilos de semillas de cannabis escondidas en muñecos vudú

El decomiso fue realizado en la aduana de Guadalajara. Crédito: Gabinete de Seguridad

La Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), a través de la Aduana de Guadalajara y en coordinación con la Guardia Nacional (GN), reveló este 9 de julio el aseguramiento de aproximadamente 2.5 kilos de semillas con características de cannabis ocultas en un envío de exportación con origen en Sinaloa y destino a Santa Cruz, Bolivia.

Según la información oficial disponible, el operativo se realizó en el marco de las acciones permanentes de inspección y vigilancia de la ANAM y las autoridades del Gabinete de Seguridad para prevenir el tráfico ilícito de mercancías, de acuerdo con comunicados de prensa emitidos por la ANAM y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

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Las autoridades no precisaron el punto exacto dentro de las instalaciones donde se realizó la inspección. La Aduana de Guadalajara se ubica en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, en el estado de Jalisco, en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional Miguel Hidalgo y Costilla.

Las semillas viajaban ocultas dentro de dos muñecos de vudú

El hallazgo se produjo durante labores de inspección rutinaria. Personal aduanero identificó cinco cajas de cartón que contenían en su interior dos muñecos de vudú, cada uno relleno con las semillas de características semejantes a cannabis.

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Paquetes en los que fueron encontradas las semillas. Crédito: Gabinete de Seguridad

El método de ocultamiento buscaba disfrazar la mercancía como un envío ordinario. La revisión determinó que el paquete tenía como origen el estado de Sinaloa y como destino declarado la ciudad de Santa Cruz, en Bolivia.

Las imágenes reveladas tras el decomiso muestran tres muñecos de tela artesanal: uno negro de cuerpo alargado con costuras en hilo blanco en forma de cruz, otro negro pequeño con rostro bordado y ojos de plástico, y un tercero de color rojo con costuras negras.

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El material los mostró acomodados dentro de una caja de cartón junto con bolsas de plástico y materiales impresos, los cuales podrían ser escritos esotéricos.

Muestras de las semillas localizadas en el envío. Crédito: Gabinete de Seguridad

En la segunda fotografía se observan las semillas de color gris verdoso dispersas sobre el cartón, junto al muñeco rojo ya abierto. A un costado del muñeco se aprecia un material impreso con frases parcialmente visibles: “Niña hermosa, que en...” y “conságrame uno de ell...”. El texto, aunque incompleto en la imagen, corresponde al estilo y la estructura de las oraciones dedicadas a la Santa Muerte, figura de culto popular en México asociada a rituales de protección.

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La FGR conduce las investigaciones del envío decomisado

Tras el aseguramiento, la Guardia Nacional recibió la mercancía para ponerla a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), autoridad competente para determinar la naturaleza exacta de las semillas y conducir el proceso legal correspondiente.

La ANAM y las autoridades del Gabinete de Seguridad señalaron que acciones como esta forman parte de un esquema coordinado de inspección y vigilancia orientado a fortalecer la seguridad nacional y salvaguardar el Estado de derecho.

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La ANAM aseguró miles de cajetillas de cigarros en el AIFA días antes

En otros hechos, el pasado 4 de julio la ANAM decomisó 60 mil cajetillas de cigarrillos en la aduana del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), del Estado de México, tras un intercambio de información en tiempo real con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP).

La mercancía procedía de Bangkok, Tailandia, e ingresó declarada como “data cable” en la documentación de transporte.

Cajetillas aseguradas en el AIFA. Crédito: Gabinete de Seguridad

Personal especializado de la aduana del AIFA localizó 75 cajas de cartón con un peso aproximado de mil 571 kilogramos. El hallazgo se produjo al implementar una medida de control sobre una guía aérea con una declaración falsa.

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En ese decomiso, la ANAM señaló que la cooperación con el CBP se realizó en tiempo real, lo que permitió activar los mecanismos de control antes de que la mercancía circulara. El intercambio de inteligencia entre ambas aduanas se enmarca en acciones de gestión de riesgo para combatir el comercio ilícito.