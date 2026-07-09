Edson Álvarez estaría dispuesto a una reducción salarial para llegar al FC Köln de Alemania

Álvarez llegaría a Alemania. REUTERS/Raquel Cunha

Después de meses de incertidumbre sobre dónde continuará su carrera, el mediocampista mexicano aparece como una de las prioridades de un histórico club alemán que busca reforzar su plantilla de cara a la nueva temporada.

Aunque las negociaciones avanzan, todavía existe un aspecto determinante que deberá resolverse antes de que la operación pueda cerrarse.

Solo falta un acuerdo por el salario; Edson aceptaría ganar menos para llegar al Köln

El FC Köln y el West Ham United ya alcanzaron un principio de acuerdo para concretar la llegada de Edson Álvarez mediante un préstamo, por lo que el principal obstáculo ya no pasa por la negociación entre clubes, sino por las condiciones económicas del futbolista.

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De acuerdo con diversos reportes desde Alemania e Inglaterra, el mediocampista mexicano tendría que aceptar una reducción considerable en su salario para vestir la camiseta del conjunto de la Bundesliga.

Álvarez tuvo una muy mala Copa del Mundo. REUTERS/Eloisa Sanchez

Esa diferencia económica es, por ahora, el último punto pendiente para que la operación pueda hacerse oficial.

Las versiones apuntan a que el seleccionado nacional estaría dispuesto a realizar ese esfuerzo financiero con tal de llegar al futbol alemán, una liga que considera ideal para recuperar continuidad y protagonismo.

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Además, el futbolista ya habría investigado a profundidad todo lo relacionado con el Köln. Desde la afición, el ambiente que se vive en el RheinEnergieStadion y la ciudad, hasta la estructura del club, los comentarios que ha recibido han sido positivos, por lo que vería con buenos ojos convertirse en nuevo jugador del equipo.

Aunque también existen propuestas procedentes de Turquía, el Köln mantiene el optimismo y continúa presionando para cerrar el fichaje cuanto antes.

La situación de Álvarez cambió de forma importante tras una temporada complicada

Luego de perder protagonismo en el West Ham, el club inglés decidió cederlo al Fenerbahçe de Turquía para que recuperara minutos y confianza.

Sin embargo, la experiencia no resultó como esperaba ninguna de las partes, ya que el mexicano tampoco logró consolidarse ni convertirse en un elemento indispensable dentro del proyecto del conjunto turco.

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Ese panorama ha llevado tanto al jugador como al West Ham a buscar una nueva alternativa que le permita relanzar su carrera, y la Bundesliga aparece como un escenario atractivo para intentar recuperar el nivel que lo convirtió en uno de los mediocampistas mexicanos más cotizados del continente.

El mediocampista mexicano salió por la puerta de atrás en Turquía. (Instagram/ @edsonnalvarez)

Los mexicanos que han jugado en la Bundesliga

Si la operación se concreta, Edson Álvarez se convertirá en un nuevo representante mexicano en el futbol alemán, una liga donde varios compatriotas han dejado huella a lo largo de las últimas décadas.

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Entre los nombres más destacados aparecen Pável Pardo y Ricardo Osorio, quienes fueron piezas importantes del Stuttgart que conquistó la Bundesliga en la temporada 2006-07, convirtiéndose en los primeros mexicanos en levantar el título de liga en Alemania.

Otro referente es Javier “Chicharito” Hernández, quien vivió una de las mejores etapas de su carrera con el Bayer Leverkusen, convirtiéndose en figura gracias a sus goles tanto en la Bundesliga como en competiciones europeas.

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La lista también incluye a Aarón Galindo, quien defendió los colores del Eintracht Frankfurt; Francisco Javier Rodríguez “Maza”, que militó en el Stuttgart; Andrés Guardado, quien tuvo un breve paso por el Bayer Leverkusen; Marco Fabián, campeón de la Copa de Alemania con el Eintracht Frankfurt; y Carlos Salcedo, quien también vistió la camiseta del conjunto de Frankfurt.

Mientras se oficializa la llegada de Álvarez, el mexicano viene regresando de disputar el Mundial 2026 con la Selección Mexicana donde muchos aficionados le recriminan su desempeño en la justa mundialista y haber influido en la eliminación del Tri.

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El mexicano esperará recuperar su nivel en esta nueva etapa en Alemania.