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Efraín Juárez debuta con derrota de último minuto en Champions League

El duelo ante el Víkingur Reykjavik se resolvió en la última jugada y complica el camino del club húngaro dirigido por el mexicano en la competencia

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Juárez aún mantiene posibilidades de seguir avanzando en la competemncia tras el descalabro con el Győri ETO. REUTERS/Eloisa Sanchez
Juárez aún mantiene posibilidades de seguir avanzando en la competemncia tras el descalabro con el Győri ETO. REUTERS/Eloisa Sanchez

El debut de Efraín Juárez como director técnico en la Champions League llegó con un sabor amargo, ya que se resolvió con una derrota en los últimos instantes.

El exentrenador de Pumas dirigió al Győri ETO ante el Víkingur Reykjavik en la primera ronda de clasificación, en un partido que se decidió por un gol anotado en tiempo agregado.

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Un gol en el minuto 90+2 definió el partido en Islandia, dejando al Győri ETO con poco margen de respuesta para la vuelta de la eliminatoria. (Facebook / ETO FC)
Un gol en el minuto 90+2 definió el partido en Islandia, dejando al Győri ETO con poco margen de respuesta para la vuelta de la eliminatoria. (Facebook / ETO FC)

El resultado ahora obliga al club húngaro a buscar la remontada en casa para el partido de vuelta para seguir con vida en la máxima competencia de clubes.

Gol de último minuto define el debut de Juárez

El desenlace en Islandia fue dramático para los dirigidos por Efraín Juárez. El Győri ETO disputó un encuentro fiel al estilo del mexicano ante el Víkingur Reykjavik, priorizando la solidez defensiva y la concentración en cada jugada.

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  • El marcador se mantuvo sin goles hasta el minuto 90+2.
  • Nikolaj Hansen anotó el único tanto tras un tiro de esquina, aprovechando un descuido defensivo.
  • Győri ETO intentó resistir, pero el gol dejó sin margen de respuesta al club dirigido por Juárez.
Nikolaj Hansen anotó el único tanto tras un tiro de esquina, capitalizando un descuido defensivo de los dirigidos por Juárez. (Facebook/ Víkingur Fótbolti)
Nikolaj Hansen anotó el único tanto tras un tiro de esquina, capitalizando un descuido defensivo de los dirigidos por Juárez. (Facebook/ Víkingur Fótbolti)

Así, la anotación en tiempo agregado cambió el panorama de la eliminatoria y obliga al conjunto húngaro a buscar la remontada como local.

Győri ETO apuesta por liderazgo mexicano en el banquillo

El debut de Efraín Juárez no sólo representa un resultado deportivo, sino también la apertura de todo un ciclo en el futbol europeo.

El mexicano asumió el reto de dirigir al Győri ETO tras su paso por Pumas, con subcampeonato incuido, con la encomienda de llevar al club a la fase de grupos de la Champions League.

  • El primer partido oficial de Juárez al frente del campeón húngaro fue el 20 de junio.
  • El técnico ya suma experiencia internacional como auxiliar en Bélgica, subcampeón como DT en Pumas y campeón con Atlético Nacional.
  • El técnico mexicano asumió el reto de clasificar al club a la fase de grupos de la UEFA Champions League tras coronarse en la liga húngara.
El entrenador mexicano de Nacional, Efraín Juárez, besa el trofeo después de ganar el partido final de fútbol de vuelta de la Liga colombiana entre el Atlético Nacional y Deportes Tolima en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, Colombia, el 22 de diciembre de 2024. (Foto de JAIME SALDARRIAGA / AFP)
Efraín ya fue campeón en Colombia con Atlético Nacional. (Foto de JAIME SALDARRIAGA / AFP)

De esta manera, la directiva y la afición esperan que Juárez logre ajustar el planteamiento para revertir la serie y continuar en la máxima competencia europea.

Partido de vuelta, última oportunidad para el Győri ETO

El margen de error para el partido de vuelta será mínimo y el equipo necesita una victoria para avanzar a la siguiente ronda.

  • La serie se definirá el 14 de julio en el ETO Stadion, donde el equipo húngaro se jugarpa la clasificación.
  • En caso de no remontar, Győri ETO tendrá la posibilidad de continuar su camino en la Conference League.
  • La presión recae ahora sobre el cuerpo técnico y los jugadores para responder ante su afición.
El partido de vuelta se jugará este 14 de julio en el ETO Stadion, con la remontada como condición para seguir avanzando para Juárez y sus dirigidos. (Facebook/ETO FC)
El partido de vuelta se jugará este 14 de julio en el ETO Stadion, con la remontada como condición para seguir avanzando para Juárez y sus dirigidos. (Facebook/ETO FC)

En este sentido, el desenlace definirá si el proyecto de Juárez toma impulso en Europa o si deberá replantear el camino.

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