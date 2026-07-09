Conoce a Jaydy Michel, la esposa de Rafa Márquez que también robó el corazón de Alejandro Sanz

Jaydy Michel, modelo y exmujer de Alejandro Sanz, posando para los medios. (Europa Press)

La modelo y actriz mexicana, Jaydy Michel, de 53 años de edad, nació en Guadalajara, Jalisco, sin embargo paso la mayor parte de su infancia en Puerto Vallarta.

A la edad de 18 años se mudó a España, país en el que logro despegar su carrera como modelo internacional y actriz.

Desfiló para diseñadores reconocidos como Javier Larrainzar, Torretta y Ágatha Ruiz de la Prada, apareciendo en portadas de revistas de moda tanto en Europa como en México.

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Su popularidad aumentó cuando incursionó en la televisión y el cine. Su papel más recordado es el de Celia Montenegro, profesora de inglés en la exitosa serie española “Los Serrano”, donde trabajó durante varias temporadas.

Durante su estancia en España mantuvo una relación con el reconocido cantautor español, Alejandro Sanz, relación que la mantuvo dentro de la conversación en el mundo del entretenimiento español.

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Su relación con Alejando Sanz

Jaydy Michel y Alejandro Sanz iniciaron su relación a mediados de los años 90, durante una etapa en la que ambos gozaban de una popularidad mediática importante en España.

Durante esos años, Jaydy, ya contaba con un gran reconocimiento dentro del mundo del modelaje, destacando como una modelo internacional.

Por su parte, Alejandro Sanz atravesaba una de sus etapas más exitosas de su carrera musical, principalmente en su país de origen, España.

La relación entre Jaydy y Alejandro fue una de las más importantes y comentadas en la farándula española. En 1999, celebraron una boda simbólica en Bali, Indonesia, aunque esta unión no tuvo validez legal.

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El 28 de julio de 2001 nació su única hija en común, Manuela Sánchez Michel, quien ha mantenido una relación cercana tanto con su madre como con Sanz.

La pareja se separó en 2005 tras varios años de convivencia, pero han mostrado una relación cordial y respetuosa en favor del bienestar de su hija.

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La historia de ambos marcó una etapa importante en la vida pública de Jaydy, situándola en el foco mediático español y latinoamericano durante varios años.

Alejandro Sanz y Jaydy Michel (INFOBAE ESPAÑA).

Jaydy Michel y Rafa Márquez

Tras su romance con Alejandro Sanz, Jaydy Michel conoció a Rafael Márquez en el año de 2006, en un momento donde ambos venían saliendo de largas relaciones, Jaydy con Sanz y Márquez con la actriz mexicana, Adriana Lavat.

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A pesar de que Márquez se encontraba casado y no se divorcio hasta el año de 2008 su vínculo se fortaleció rápidamente y el 4 de enero de 2011 contrajeron matrimonio en una ceremonia privada en una playa de Manzanillo, Colima.

Desde eso momento la mediática pareja ha sido considerada como una de las más importantes y estables dentro del ámbito deportivo y del entretenimiento en México.

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Jaydy y Rafael han formado una familia propia, ya que mantienen una buena relación con los hijos de sus relaciones anteriores, además, en el año 2016, nació su hijo Leonardo Márquez Michel.

Jaydy subió a sus redes un post recordando su aniversario de bodas con el exfutbolista Crédito: IG/jaydymichel

La admiración y orgullo por su esposo

Tras la participación de la Selección Mexicana en el Mundial 2026, Jaydy Michel, expresó el orgullo y admiración que le produce su esposo.

Michel aseguró que además de ser un excelente deportista, Márquez es un maravilloso padre y esposo.

La actriz mencionó que Rafa Márquez continúa demostrando su talento en esta nueva etapa como entrenador, reconociendo las características que lo han llevado a tener éxito tanto en el ámbito familiar como profesional.

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“Rafa es un hombre súper entregado, esta muy enfocado en lo que tiene que estar y luego es una excelente persona, aparte de profesional”, expresó Jaydy.

El joven dejó las canchas por el 'perreo'. (Instagram)

Jaydy concluyó destacando la grandeza de la carrera de su esposo y el amor que le tiene como esposa.

“No puedo decir más, creo que es maravilloso. Como jugador ha sido grande, ahora como entrenador lo que esta consiguiendo, y bueno, ya como persona y como esposo te puedo decir que es maravilloso”, mencionó Michel.

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En diversas entrevistas, tanto Jaydy como Rafael han resaltado la importancia de la confianza, el respeto y el apoyo mutuo en la solidez de su matrimonio.

A lo largo de los años, han mostrado una dinámica familiar unida, participando juntos en eventos públicos y apoyando los proyectos profesionales de cada uno, consolidando así una imagen de estabilidad y complicidad.