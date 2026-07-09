Estos son los productos oficiales del Mundial 2026 que puedes comparar a precios bajos en tiendas del ISSSTE

Dunia Ludlow, directora de SUPERISSSTE, informó que Tiendas SUPERISSSTE instalan ocho puntos de venta de productos oficiales de la FIFA en la CDMX. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dunia Ludlow, directora de SUPERISSSTE, informó este 9 de julio que las Tiendas SUPERISSSTE instalan ocho puntos de venta de productos oficiales de la FIFA en festivales futboleros de la CDMX y transmiten partidos de forma gratuita en su tienda Ciudadela, como parte de actividades vinculadas al Mundial 2026.

En un video publicado en la cuenta de X de Ludlow, señalaron que la tienda SUPERISSSTE Ciudadela “se ha convertido en un espacio de convivencia para que familias y amigos disfruten gratuitamente de las transmisiones de los partidos”, además de acercar mercancía oficial “a precios justos”.

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En el mismo material, se detalló que hay productos oficiales de la FIFA en 45 sucursales del país, mientras que en su publicación también mencionó exhibiciones en espacios habilitados por el Gobierno de la CDMX.

Ludlow agradeció en redes sociales a autoridades, asociaciones, empresas, deportistas y al personal de SUPERISSSTE por participar en la iniciativa y afirmó: “Seguiremos impulsando alianzas que acerquen más experiencias, más bienestar y más beneficios para las familias mexicanas.”

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En los videos, se alcanza a ver que en las tiendas SUPERISSSTE se venden termos, vasos, refractarios y gorras del Mundial 2026.

Mundial 2026 deja una derrama de más de 50 mil millones de pesos

El Mundial 2026 deja en México una derrama económica de más de 50 mil millones de pesos en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, según Gabriela Cuevas. EFE/ Francisco Guasco

El Mundial de 2026 dejó en México una derrama económica de más de 50 mil millones de pesos en la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, informó Gabriela Cuevas, responsable de la coordinación del torneo en el país. La funcionaria sostuvo que ese resultado se explicó por una preparación que comenzó varios años antes del arranque de la Copa del Mundo y por el movimiento que generó en turismo, comercio, hotelería, restaurantes, transporte y servicios.

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Cuevas también destacó que el partido entre México e Inglaterra reunió a cerca de 60 millones de espectadores y se convirtió en el encuentro más visto del siglo XXI en territorio nacional. La cifra, expuesta en el balance posterior al torneo, retrató el alcance que tuvo la competencia tanto en los estadios como en transmisiones de televisión y plataformas digitales.

“Esa emoción llegó también a nuestra economía. Tan sólo en las tres ciudades sede ha dejado una derrama económica de más de 50 mil millones de pesos. Y para que todo saliera bien, México se preparó como nunca”, dijo Cuevas.

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La responsable de la coordinación del Mundial explicó que el Gobierno mexicano realizó una preparación integral para responder a las exigencias de un torneo de esta magnitud. Aunque no detalló el desglose de las inversiones, señaló que el país reforzó infraestructura, movilidad, logística, seguridad, conectividad y atención a visitantes.

Fiscalía General de la República asegura más de nueve millones de productos falsificados entre enero y junio de 2026

La FGR aseguró más de nueve millones de productos falsificados en México entre enero y la primera semana de junio de 2026. (Cuartoscuro)

La FGR informó que entre enero y la primera semana de junio de 2026 aseguró más de nueve millones de productos falsificados en México, un salto de casi 3 mil 500% frente al mismo periodo de 2025 que coincide con el arranque de operativos por el Mundial 2026 y con nuevas medidas contra la venta ilegal dentro y fuera de los estadios.

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El contraste anual muestra la dimensión del aumento: de acuerdo con la Fiscalía Especial en Investigación de Delitos contra los Derechos de Autor y la Propiedad Industrial, en el mismo lapso de 2025 se aseguraron 259 mil 107 productos apócrifos. En 2026, la cifra equivale a casi 36 veces más mercancía decomisada.

En un comunicado, la fiscalía sostuvo que el resultado forma parte de su estrategia de combate a la piratería y lo vinculó con la conmemoración del Día Mundial contra la Falsificación y la Piratería. La institución señaló que mantiene su compromiso con la defensa de la creatividad, la innovación y la economía formal.

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Además, el Ministerio Público de la Federación sumó 11 vinculaciones a proceso por conductas relacionadas con la introducción al país, la distribución y la venta de productos pirata. No solo hubo decomisos, también acciones penales en curso.