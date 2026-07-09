México

¿Verónica y Cristian Castro apoyan a Argentina? La verdad sobre el video viral que circula en redes

Se hizo viral un video antiguo de Verónica y Cristian Castro supuestamente apoyando a Argentina en el Mundial 2026; te contamos la verdad

Guardar
Google icon
Seis personas sentadas en gradas de estadio. Cinco llevan camisetas de fútbol de Argentina con franjas celestes y blancas. Una mujer saluda, un hombre rubio señala.
Verónica Castro y Cristian Castro, junto a sus parejas, asisten a un partido de fútbol en un estadio, vestidos con camisetas de la selección argentina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En las últimas horas se ha hecho viral un video donde aparecen Verónica Castro y su hijo Cristian Castro en un estadio de futbol, vistiendo los colores de la Albiceleste junto a un par de personas más, quienes portaban la camiseta de la Selección de Argentina.

Algunos aficionados mexicanos mostraron indignación en redes sociales, asegurando que estuvieron apoyando al país sudamericano durante su partido de los Octavos de Final del Mundial 2026 ante Egipto, y no se les vio alentando a la Selección Mexicana durante la justa mundialista.

PUBLICIDAD

Sin embargo, el video que se volvió viral no es del juego de Argentina ante Egipto de la presente la Copa del Mundo, incluso no son imágenes de este año, ya que se trata de la presencia de la familia Castro en un partido del 10 de octubre del 2025.

La verdad sobre el video viral de Verónica y Cristian Castro

Cristian Castro apoyó al Inter Miami en las semifinales de la Leagues Cup (X/ @LeaguesCup)
Cristian Castro apoyó al Inter Miami en las semifinales de la Leagues Cup (X/ @LeaguesCup)

Aunque en redes se asegura que Verónica Castro y su hijo Cristian fueron al estadio para apoyar a Argentina en el Mundial del 2026, el video viral no es de este año, se tratan de imágenes del 10 de octubre del 2025, durante un amistoso de la Selección Argentina.

PUBLICIDAD

La familia Castro fue vista en aquel entonces en las gradas del Hard Rock Stadium de Miami, donde la Albiceleste se enfrentó en un partido amistoso ante la Selección de Venezuela.

En el video se muestra a la familia sentada esperando el inicio del juego, y un aficionado le comenta a Cristian que los están grabando; al percatarse de ello, apuntan y saludan a la cámara sonrientes. En su momento el video fue revelador, ya que se especulaba un distanciamiento entre Cristian y Verónica Castro.

Este video documenta la presencia de Verónica Castro y Cristian Castro en el Hard Rock Stadium de Miami, durante un partido amistoso de Argentina contra Venezuela.

¿Quiénes eran los que acompañaban a Verónica y Cristian Castro?

El hombre que aparece a lado de Verónica Castro es Michel Sáenz Castro, hermano del “Gallito Feliz”; mientras que la mujer era Mariela Sánchez, empresaria inmobiliaria argentina y ex prometida de Cristian, con quien terminó la relación en noviembre del 2025.

Cabe señalar que Cristian Castro ha estado vinculado con Argentina en los últimos años, debido a su residencia temporal en el país, su reciente vínculo sentimental con Mariela y proyectos personales.

Cristian Castro afirma que se casará con Mariela Sánchez en la Basílica de Guadalupe
Cristian Castro afirma que se casará con Mariela Sánchez en la Basílica de Guadalupe. (Instagram)

¿Cuál es la relación actual de Cristian Castro con su madre Verónica?

Verónica Castro confirmó en mayo de este año que su relación con Cristian sigue en pausa y anticipa nuevas polémicas familiares, por lo que decidió apartarse del conflicto tras varias semanas sin comunicación con su hijo. La actriz dijo que el cariño se mantiene, pero dejó claro que no piensa involucrarse otra vez en controversias públicas.

La también exconductora sostuvo que la distancia no es reciente y que el contacto entre ambos permanece suspendido. En declaraciones al programa Ventaneando, explicó: “Ay, las mamás, pues no sé, yo no le he hablado, ni él tampoco. Entonces las aguas están tibias, digamos, están en stand-by”.

La Vero también admitió que en una llamada telefónica anterior habló desde el enojo. Ahora, según lo dicho por la actriz, su postura ya está fijada frente a lo que pueda venir: “Sí, perdón, pero bueno, pues me agarró, ya sabes... Yo ya avisé. Yo me lavo las manos como Pilatos”.

Cristian Castro Verónica Castro
Cristian Castro escribió un emotivo tema a Verónica Castro, canción que conmovió a la actriz durante una interpretación en vivo (Foto: Instagram)

El 10 de mayo y el caso Victoria Kühne detonaron la ruptura

Verónica señaló que su hijo la puso en una posición incómoda al hacerle creer que sostenía una relación sentimental con Victoria Kühne. Según la actriz, ambos la llamaron desde una cena para confirmar ese romance, pero después el cantante negó públicamente el noviazgo y aseguró que solo eran amigos y colaboradores.

Esa rectificación, según Castro, la dejó mal parada frente a la familia de Kühne y frente a reporteros, en un entorno donde ella ya tenía una relación previa con esas personas. La actriz calificó a su hijo de “mentiroso, estúpido e inmaduro” por la manera en que manejó el tema y lamentó que el episodio afectara amistades de años.

La tensión aumentó el pasado 10 de mayo, cuando Cristian no la llamó por el Día de las Madres y solo le envió flores. Sobre ese gesto, Verónica reaccionó de forma abierta: “No me habló el Día de las Madres. Mandó unas pinches florecitas, que se las meta donde ya sabe. Estoy enojada, quedo como idiota”.

Temas Relacionados

Verónica CastroCristian CastroArgentinaMundial 2026mexico-entretenimientomexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 9 de julio: colectivos trans chocan con autoridades frente a Segob y llevan protesta a Paseo de la Reforma

Las manifestantes acusaron al subsecretario de Derechos Humanos, Arturo Medina Padilla, de incumplir una reunión pactada; tras los enfrentamientos, la Guardia Nacional las dispersó con extintores y mangueras

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 9 de julio: colectivos trans chocan con autoridades frente a Segob y llevan protesta a Paseo de la Reforma

Cuánto dinero te puede dar el gobierno si entregas de forma voluntaria un arma de fuego

El esquema establece que los semiautomáticos y automáticos de uso exclusivo del Ejército reciben el mayor incentivo

Cuánto dinero te puede dar el gobierno si entregas de forma voluntaria un arma de fuego

México busca atraer inversión sostenible con nuevo memorando entre la Secretaría de Economía y el PNUD

El documento firmado busca la brecha de género en las políticas económicas y la producción en el país

México busca atraer inversión sostenible con nuevo memorando entre la Secretaría de Economía y el PNUD

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 9 de julio: servicios de emergencia atienden incendio en la colonia Roma

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en las principales vialidades del Valle de México

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 9 de julio: servicios de emergencia atienden incendio en la colonia Roma

Caso Roxana Guzmán: Fiscalía logra vincular a proceso a los 8 detenidos por el secuestro y asesinato

La audiencia de continuación concluye con la apertura formal del procedimiento penal contra los señalados por la muerte de la periodista, ocurrida este 2 de junio de 2026 en Veracruz

Caso Roxana Guzmán: Fiscalía logra vincular a proceso a los 8 detenidos por el secuestro y asesinato
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 9 de julio: colectivos trans chocan con autoridades frente a Segob y llevan protesta a Paseo de la Reforma

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 9 de julio: colectivos trans chocan con autoridades frente a Segob y llevan protesta a Paseo de la Reforma

Pretendían ir de Sinaloa a Bolivia: ANAM asegura 2.5 kilos de semillas de cannabis escondidas en muñecos vudú

“El Texas” era el principal responsable de los homicidios en Culiacán: autoridades prevén que disminuyan tras su abatimiento

Cártel Independiente de Acapulco: quién era El Tucán y cómo afectó al transporte público de la ciudad turística

Las pistas que apuntan a que El Jando sería el piloto que llevó a El Mayo Zambada a EEUU

ENTRETENIMIENTO

De qué trata “En el camino”, la película mexicana más nominada a los Premios Ariel 2026

De qué trata “En el camino”, la película mexicana más nominada a los Premios Ariel 2026

¿Cuántos años llevan juntos Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo?: “Sigo eligiendo estar a tu lado”

Karely Ruiz denuncia estafa de 200 mil pesos y ofrece recompensa a quien la ayude a encontrar al culpable

Conoce a Jaydy Michel, la esposa de Rafa Márquez que también robó el corazón de Alejandro Sanz

Esposa de Raúl Jiménez revela los sacrificios que ha hecho por impulsar la carrera del futbolista mexicano

DEPORTES

Gordon revela cómo reaccionó a los insultos de Javier Aguirre en el duelo México vs Inglaterra

Gordon revela cómo reaccionó a los insultos de Javier Aguirre en el duelo México vs Inglaterra

Estos son los jugadores de la Liga MX convocados al Mundial que no vieron minutos

Gilberto Mora recibe saludo inesperado de un fan en pleno tráfico y causa sensación en redes

El plena rehabilitación, Santiago Giménez agradece a México con emotivo mensaje tras el Mundial 2026

Estos son los productos oficiales del Mundial 2026 que puedes comparar a precios bajos en tiendas del ISSSTE