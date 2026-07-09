¿Verónica y Cristian Castro apoyan a Argentina? La verdad sobre el video viral que circula en redes

Verónica Castro y Cristian Castro, junto a sus parejas, asisten a un partido de fútbol en un estadio, vestidos con camisetas de la selección argentina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En las últimas horas se ha hecho viral un video donde aparecen Verónica Castro y su hijo Cristian Castro en un estadio de futbol, vistiendo los colores de la Albiceleste junto a un par de personas más, quienes portaban la camiseta de la Selección de Argentina.

Algunos aficionados mexicanos mostraron indignación en redes sociales, asegurando que estuvieron apoyando al país sudamericano durante su partido de los Octavos de Final del Mundial 2026 ante Egipto, y no se les vio alentando a la Selección Mexicana durante la justa mundialista.

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Sin embargo, el video que se volvió viral no es del juego de Argentina ante Egipto de la presente la Copa del Mundo, incluso no son imágenes de este año, ya que se trata de la presencia de la familia Castro en un partido del 10 de octubre del 2025.

La verdad sobre el video viral de Verónica y Cristian Castro

Cristian Castro apoyó al Inter Miami en las semifinales de la Leagues Cup (X/ @LeaguesCup)

Aunque en redes se asegura que Verónica Castro y su hijo Cristian fueron al estadio para apoyar a Argentina en el Mundial del 2026, el video viral no es de este año, se tratan de imágenes del 10 de octubre del 2025, durante un amistoso de la Selección Argentina.

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La familia Castro fue vista en aquel entonces en las gradas del Hard Rock Stadium de Miami, donde la Albiceleste se enfrentó en un partido amistoso ante la Selección de Venezuela.

En el video se muestra a la familia sentada esperando el inicio del juego, y un aficionado le comenta a Cristian que los están grabando; al percatarse de ello, apuntan y saludan a la cámara sonrientes. En su momento el video fue revelador, ya que se especulaba un distanciamiento entre Cristian y Verónica Castro.

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Este video documenta la presencia de Verónica Castro y Cristian Castro en el Hard Rock Stadium de Miami, durante un partido amistoso de Argentina contra Venezuela.

¿Quiénes eran los que acompañaban a Verónica y Cristian Castro?

El hombre que aparece a lado de Verónica Castro es Michel Sáenz Castro, hermano del “Gallito Feliz”; mientras que la mujer era Mariela Sánchez, empresaria inmobiliaria argentina y ex prometida de Cristian, con quien terminó la relación en noviembre del 2025.

Cabe señalar que Cristian Castro ha estado vinculado con Argentina en los últimos años, debido a su residencia temporal en el país, su reciente vínculo sentimental con Mariela y proyectos personales.

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Cristian Castro afirma que se casará con Mariela Sánchez en la Basílica de Guadalupe. (Instagram)

¿Cuál es la relación actual de Cristian Castro con su madre Verónica?

Verónica Castro confirmó en mayo de este año que su relación con Cristian sigue en pausa y anticipa nuevas polémicas familiares, por lo que decidió apartarse del conflicto tras varias semanas sin comunicación con su hijo. La actriz dijo que el cariño se mantiene, pero dejó claro que no piensa involucrarse otra vez en controversias públicas.

La también exconductora sostuvo que la distancia no es reciente y que el contacto entre ambos permanece suspendido. En declaraciones al programa Ventaneando, explicó: “Ay, las mamás, pues no sé, yo no le he hablado, ni él tampoco. Entonces las aguas están tibias, digamos, están en stand-by”.

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La Vero también admitió que en una llamada telefónica anterior habló desde el enojo. Ahora, según lo dicho por la actriz, su postura ya está fijada frente a lo que pueda venir: “Sí, perdón, pero bueno, pues me agarró, ya sabes... Yo ya avisé. Yo me lavo las manos como Pilatos”.

Cristian Castro escribió un emotivo tema a Verónica Castro, canción que conmovió a la actriz durante una interpretación en vivo (Foto: Instagram)

El 10 de mayo y el caso Victoria Kühne detonaron la ruptura

Verónica señaló que su hijo la puso en una posición incómoda al hacerle creer que sostenía una relación sentimental con Victoria Kühne. Según la actriz, ambos la llamaron desde una cena para confirmar ese romance, pero después el cantante negó públicamente el noviazgo y aseguró que solo eran amigos y colaboradores.

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Esa rectificación, según Castro, la dejó mal parada frente a la familia de Kühne y frente a reporteros, en un entorno donde ella ya tenía una relación previa con esas personas. La actriz calificó a su hijo de “mentiroso, estúpido e inmaduro” por la manera en que manejó el tema y lamentó que el episodio afectara amistades de años.

La tensión aumentó el pasado 10 de mayo, cuando Cristian no la llamó por el Día de las Madres y solo le envió flores. Sobre ese gesto, Verónica reaccionó de forma abierta: “No me habló el Día de las Madres. Mandó unas pinches florecitas, que se las meta donde ya sabe. Estoy enojada, quedo como idiota”.

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