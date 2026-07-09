México

¡Están por todas partes! Encuentran microplásticos en organismo de monos aulladores en selva de Veracruz

El estudio plantea transporte atmosférico y dispersión por residuos quemados; las partículas se depositarían en hojas y frutos que consumen los monos aulladores

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microplásticos
Un estudio halló partículas sintéticas en más del 90% de muestras fecales de esta subespecie amenazada, incluso dentro de una reserva en Veracruz donde el viento y la basura serían rutas de exposición. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque pareciera un lugar apartado del mundo, a donde la contaminación no puede llegar, una vez más se demuestra la increíble capacidad de los microplásticos para llegar a los lugares más inesperados.

Y es que un estudio reciente encontró que estas microscópicas partículas se encuentran en el organismo de monos aulladores en la selva Los Tuxtlas en Veracruz lo que demuestra que los microplásticos han logrado alcanzar hasta los más lejanos rincones de la selva para invadir a sus habitantes.

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Este hallazgo coloca a un primate en peligro de extinción dentro del alcance de una contaminación capaz de viajar por aire, adherirse a hojas y frutos y entrar a la cadena alimentaria incluso en un sitio tan distante como lo es esta Reserva de la Biosfera.

El estudio, realizado y publicado por el del Instituto de Ecología y la Universidad Autónoma de Campeche analizó desechos de una muestra representativa de monos aulladores y detectó partículas plásticas en más del 90 % de las muestras fecales analizadas.

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El trabajo se presenta como el primer registro metodológicamente robusto de este contaminante en un primate amenazado de América.

La investigación, titulada “Presence and hazard assessment of microplastics in mexican howler monkeys (Alouatta palliata ssp. mexicana) of the Los Tuxtlas Biosphere reserve, Mexico”, se enfocó en la subespecie Alouatta palliata ssp. mexicana, un mono arborícola y herbívoro que vive en las copas de los árboles.

Esa condición llevó al equipo a suponer al inicio que su exposición sería menor a la de otras especies más cercanas al suelo; sin embargo, los resultados sorprendieron .

María Fernanda Álvarez, investigadora del INECOL, dijo al medio que el equipo no esperaba encontrar microplásticos en las heces ni en las concentraciones detectadas. “Cuando iniciamos esta investigación, no creíamos, primero, que existiría la presencia de microplásticos en las heces. La subespecie es arborícola, es decir, vive en las copas de los árboles, y suponíamos que esa condición los expondría menos a los contaminantes presentes en el suelo.”

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La investigación identificó PE como el microplástico más abundante en muestras fecales y documentó residuos de PET en varios puntos de Los Tuxtlas.(Imagen Ilustrativa Infobae)

El análisis confirmó plástico en heces de un primate arborícola

Como mencionamos antes, los investigadores recolectaron muestras fecales en distintos puntos de la reserva y confirmaron el hallazgo mediante espectroscopía infrarroja por transformada de Fourier, una técnica que identifica la composición de los materiales y la estructura de sus moléculas.

Antes de este trabajo, apenas existía un breve reporte sobre microplásticos en el tracto digestivo de monos aulladores rojos de Juruá, en Brasil. Por la metodología empleada, el estudio encabezado por el equipo mexicano se presenta como el primer registro sólido de este tipo para un primate amenazado del continente.

La publicación explica que una de las hipótesis del equipo apunta al transporte atmosférico como una de las principales vías de dispersión de microplásticos, el cual habría llevado esas partículas a largas distancias hasta depositarlas sobre hojas o frutos que después consumen los monos.

La investigadora también planteó otras rutas de ingreso. El acicalamiento, una práctica de limpieza mutua entre primates, podría ser una vía directa de ingestión accidental, y también existiría la posibilidad de que parte de esta carga contaminante esté siendo inhalada.

Los Tuxtlas abarca un mosaico de selva húmeda, bosque de niebla y manglar en el sur de Veracruz, rodeado por comunidades de Ángel R. Cabada, Santiago Tuxtla, San Andrés Tuxtla, Catemaco, Mecayapan, Tatahuicapan de Juárez, Soteapan y Pajapan. En esa área, los monos aulladores se desplazan de una copa a otra y habitan un refugio donde se encuentran más de 100 especies de mamíferos.

Un mono aullador rojizo con cara negra se aferra a una rama de árbol cubierta de musgo. Detrás se ve un paisaje de selva frondosa.
El trabajo de un equipo mexicano se presenta como el primer registro sólido de este contaminante en una especie de América en peligro, confirmado con una técnica que identifica materiales por su composición (Imagen Ilustrativa Infobae)

La contaminación se suma a la pérdida de bosque, la caza y el calor extremo

El hallazgo se agrega a un escenario de presión para la conservación de la subespecie. La International Union for Conservation of Nature la clasifica como “EN”, es decir, en riesgo muy alto de extinción en estado silvestre por la pérdida continua de hábitat.

El 6 de junio de 2026, la actualización de la NOM-059-SEMARNAT-2010 también la incluyó en la categoría de especie en peligro de extinción. La pérdida de bosque y la presión de la caza siguen reduciendo sus poblaciones.

La publicación recordó además que hace un par de años se informó que muchos ejemplares se desplomaron por temperaturas impulsadas por el cambio climático.

Álvarez resumió el efecto acumulado de esas presiones: “Si hacemos una combinación de todas estas amenazas, los primates están expuestos y altamente estresados; esa exposición prolongada, a la larga, va a reducir las poblaciones”.

Al buscar el posible origen de los materiales sintéticos, el equipo volteó hacia las comunidades que bordean la reserva. Desde la década de 1990, señaló el medio, el consumo rural en Los Tuxtlas cambió con la llegada de las “tienditas” y de productos de grandes corporaciones de bebidas y alimentos, junto con una mayor presencia de plásticos.

El polietileno, o PE, fue el microplástico más abundante detectado en las heces. El equipo también documentó residuos de PET, sobre todo botellas de bebidas, en varios puntos de Los Tuxtlas, lo que sugiere múltiples fuentes de contaminación.

Álvarez explicó al diario que en las localidades rurales dentro de la reserva se observó un aumento de basura cuando empezó a llegar más plástico a las tiendas. Añadió que una práctica común es la quema de residuos y que, al quemarse, las partículas se vuelven altamente volátiles, permanecen suspendidas en el aire y eso facilita su transporte a largas distancias.

Mono aullador negro de boca abierta sobre un árbol frondoso con hojas verdes, ramas, lianas y plantas epífitas en un bosque brumoso.
Un mono aullador negro se sitúa en la copa de un árbol con denso follaje verde en medio de la selva tropical. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con el texto, la Conanp, el INECOL, la UNAM y organizaciones locales impulsan desde hace años programas de restauración forestal, monitoreo de fauna, educación ambiental y conservación de especies como el mono aullador. El nuevo dato obliga a incorporar la contaminación plástica a esas estrategias.

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