De qué trata “En el camino”, la película mexicana más nominada a los Premios Ariel 2026

En el camino lidera las nominaciones para el Premio Ariel 2026 (En el camino - David Pablos)

En el camino lidera los Premios Ariel 2026 con 13 nominaciones, incluyendo Mejor Película, Mejor Dirección y Mejor Actor, en una ceremonia que se celebrará este 3 de octubre en Ciudad de México, en el marco del 80 aniversario de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas.

La cinta, filmada íntegramente en Ciudad Juárez, Chihuahua, es una road movie de drama y suspenso escrita y dirigida por David Pablos, producida por Diego Luna a través de su compañía Animal de Luz Films y La Corriente del Golfo, firma que fundó junto a Gael García Bernal.

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Veneno y Muñeco: dos hombres en fuga por el norte de México

La preparación de Osvaldo Sánchez y Víctor Prieto durante la filmación requirió conectar con el cuerpo, la mente y el espíritu para habitar el universo sensorial, psicológico y dramático de sus personajes. (Foto cortesía: Animal de Luz Films)

La historia sigue a Veneno, un joven errante que sobrevive entre paradores de carretera vendiendo droga al menudeo y ofreciendo favores sexuales a camioneros a cambio de dinero. Un día convence a Muñeco, un transportista de larga distancia reservado y solitario, de llevarlo en su tráiler.

Lo que arranca como un trato de conveniencia se transforma durante el viaje. A medida que recorren las carreteras del norte de México, entre ambos crece una cercanía que deriva en un romance. Muñeco tiene esposa e hijos; Veneno carga con un pasado que no tarda en alcanzarlos.

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El pasado de Veneno tiene forma de deuda con los carteles. La huida se vuelve el único camino posible, y en ella los dos personajes se convierten en el único sostén del otro.

Un reparto de actores naturales filmado en Ciudad Juárez

Víctor Prieto —nominado a Mejor Revelación Actoral— es un debutante absoluto que encarna a Veneno. El director Pablos declaró que el 99% del reparto son actores naturales y que la esencia de la película vive en los rostros que la habitan. Osvaldo Sánchez, actor con trayectoria consolidada, da vida a Muñeco y compite en la categoría de Mejor Actor.

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La fotografía corre a cargo de Ximena Amann, también nominada al Ariel, y la edición la firman Jonathan Pellicer y Paulina del Paso. La película dura 93 minutos.

Premio Orizzonti en Venecia y Queer Lion

En el camino de David Pablos. (Instagram)

En el camino tuvo su estreno mundial el 4 de septiembre de 2025 en la sección Orizzonti del 82 Festival Internacional de Cine de Venecia, donde ganó el premio a Mejor Película de esa sección y el Queer Lion Award, galardón que reconoce la mejor película con temática LGBTQ+ del festival.

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Después de Venecia, la cinta se presentó en la 70ª Semana Internacional de Cine de Valladolid y en el 23 Festival Internacional de Cine de Morelia, donde obtuvo los premios a Mejor Fotografía y Mejor Actor para Prieto y Sánchez.

13 nominaciones al Ariel en 13 categorías distintas

ARCHIVO - El actor Osvaldo Sánchez, de izquierda a derecha, el actor Víctor Prieto, el director David Pablos, el actor Giovanni Ontiveros y el actor Hemir Causin posan en la alfombra roja de la película "En el camino" en el Festival Internacional de Cine de Morelia, en México, el martes 14 de octubre de 2025. (Foto AP/Berenice Bautista, archivo)

De las 151 producciones inscritas para los Ariel 2026, En el camino acumuló 13 candidaturas en igual número de categorías: Mejor Película, Mejor Dirección, Mejor Actor, Mejor Coactuación Masculina, Mejor Revelación Actoral, Mejor Guión Original, Mejor Fotografía, Mejor Música Original, Mejor Vestuario, Mejores Efectos Visuales, Mejor Maquillaje, Mejor Diseño de Arte y Mejor Edición.

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La segunda cinta más nominada es Aún es de noche en Caracas, coproducción entre México y Venezuela producida por Edgar Ramírez, con nueve menciones. La sigue El diablo fuma (y guarda las cabezas de los cerillos quemados en la misma caja), del realizador Ernesto Martínez Bucio, con ocho, entre ellas Mejor Película y Mejor Dirección.