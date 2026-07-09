Pidió rescate, mató a la víctima y huyó: secuestrador de Tlalnepantla recibe 110 años de prisión. Crédito: FGJEM

Un hombre fue condenado a 110 años de prisión por el secuestro y homicidio de una víctima en Tlalnepantla, Estado de México, tras una investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México que culminó con su detención y proceso ante un juez.

Jonathan Huerta Navarro interceptó a su víctima el 26 de marzo de 2024 en calles de la colonia Jorge Jiménez Cantú de Tlalnepantla. Portaba un arma de fuego y actuó junto a tres cómplices.

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El grupo obligó al hombre a descender de su camioneta y lo subió a la fuerza a un Honda Civic gris. Pese a exigir un rescate por su liberación, los secuestradores privaron de la vida a la víctima y abandonaron el cuerpo en la misma colonia antes de huir.

La noche del secuestro en Tlalnepantla

El 26 de marzo de 2024, la víctima se encontraba a bordo de su camioneta en calles de la colonia Jorge Jiménez Cantú cuando fue interceptada por Huerta Navarro y tres sujetos más. El grupo, armado, la obligó a bajar del vehículo que conducía.

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El grupo, armado, la obligó a bajar del vehículo que conducía. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los agresores trasladaron a la víctima en un Honda Civic gris. Aunque exigieron el pago de un rescate, no liberaron al hombre: lo privaron de la vida y abandonaron su cuerpo en calles de la misma colonia antes de darse a la fuga.

La modalidad del crimen, secuestro seguido de homicidio, agravó la situación jurídica del sentenciado y fue determinante en el peso de la condena que un juez impuso al término del proceso.

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Investigación que llevó a la captura

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) inició las averiguaciones tras tomar conocimiento del hecho. Las diligencias permitieron identificar a Huerta Navarro como el principal responsable del crimen.

Con los elementos recabados, la institución solicitó ante un juez una orden de aprehensión en su contra por el delito de secuestro. La orden fue concedida y elementos de la FGJEM la cumplimentaron.

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Una vez detenido, Huerta Navarro fue ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tlalnepantla, donde quedó a disposición de un Órgano Judicial para enfrentar el proceso penal correspondiente.

Pruebas y condena de 110 años

Ante el Órgano Judicial, la FGJEM presentó las pruebas que acreditaban la participación de Huerta Navarro en el delito. Tras el análisis del material probatorio, el juez determinó su responsabilidad penal.

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Tras el análisis del material probatorio, el juez determinó su responsabilidad penal - crédito Visuales IA

La sentencia fijó una condena de 110 años de prisión, resolución que representa el cierre del proceso judicial iniciado a raíz del crimen ocurrido en Tlalnepantla más de dos años atrás.

La FGJEM informó el resultado este 9 de julio de 2026 mediante un comunicado oficial, en el que dio cuenta de las investigaciones y el trabajo ministerial desarrollado desde que se tuvo conocimiento de los hechos.

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El secuestro en el Estado de México: una entidad con alta incidencia histórica

El Estado de México figura entre las entidades con mayor incidencia de secuestros en el país. Según la organización civil Alto al Secuestro, desde el inicio del sexenio federal anterior (diciembre de 2018 a julio de 2024) la entidad acumuló mil 10 casos, solo por debajo de Veracruz, con mil 51.

En los primeros siete meses de 2024 el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) registró 59 víctimas de secuestro en la entidad, un aumento de 15.7% frente a las 51 del mismo periodo de 2023. El Estado de México concentró el 11.4% de las 516 víctimas de este delito a nivel nacional en ese lapso.

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Tlalnepantla y los delitos contra la libertad personal

El municipio de Tlalnepantla, donde ocurrió el crimen por el que fue sentenciado Huerta Navarro, registró en enero de 2025 20 víctimas de delitos catalogados por el SESNSP como “otros delitos que atentan contra la libertad personal”, una categoría residual que agrupa ilícitos distintos al secuestro extorsivo formal. El municipio figuró en el séptimo lugar estatal en esa clasificación, por detrás de Toluca, Ecatepec y Naucalpan.

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