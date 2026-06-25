México logra un paso perfecto y se une al reducido grupo de selecciones invictas en fase de grupos de la historia mundialista

Con triunfos sobre Sudáfrica, Corea del Sur y Chequia sin recibir un solo gol, México completó una fase de grupos histórica en el Mundial 2026. REUTERS/Annegret Hilse

México termina el Grupo A con 9 puntos y portería en cero en sus tres partidos, algo que solo cinco selecciones habían conseguido antes en toda la historia de la Copa del Mundo. El conjunto dirigido por Javier “Vasco” Aguirre cerró la fase de grupos este miércoles con una victoria por 3-0 ante Chequia y se convirtió en la sexta escuadra en lograrlo.

El resultado dejó al Tri en el primer lugar del Grupo A. Sudáfrica terminó segunda y enfrentará a Canadá en la siguiente ronda. Corea del Sur quedó tercera. República Checa, con un punto, cerró en el último lugar de la serie.

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México suma 9 puntos en tres partidos por primera vez en sus 18 participaciones mundialistas

En sus 18 apariciones en Copas del Mundo, la selección mexicana nunca había llegado a 9 unidades en la fase de grupos. Este miércoles lo hizo, y lo hizo sin recibir un solo gol en el torneo. El siguiente compromiso del Tricolor será el 30 de junio ante uno de los mejores terceros clasificados de los grupos C, E, F, H o I.

El Tri se convierte en el sexto equipo en lograr 9 puntos e invicto sin goles en contra, uniéndose a Holanda, Brasil, Italia, Argentina y Uruguay. REUTERS/Annegret Hilse

El partido ante República Checa se decidió en la segunda mitad. Luis Romo repartió una asistencia que Mateo Chávez convirtió en el primer gol de la noche. Poco después, un remate de Jorge Sánchez generó una serie de rebotes dentro del área que Julián Quiñones aprovechó para empujar el balón al fondo de la portería checa y poner el marcador 2-0.

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Guillermo Ochoa se despidió de los Mundiales con el 3-0

Con el marcador 2-0 en el minuto 77, Aguirre solicitó la salida de Raúl “Tala” Rangel. El portero titular cedió el lugar a Guillermo Ochoa, quien recibió un abrazo del arquero antes de pisar el césped. No era un movimiento táctico: era un merecido homenaje a su carrera.

Tres partidos, tres victorias, cero goles en contra. México completó en el Mundial 2026 una fase de grupos perfecta ante Sudáfrica, Corea del Sur y Chequia. REUTERS/Annegret Hilse

Fue entonces que Memo Ochoa disputó 12 minutos. En ese tiempo lanzó un pase largo que encontró a Álvaro Fidalgo, quien conectó el remate para el 3-0 definitivo. El estadio respondió con una euforia que mezcló la celebración del gol con la certeza de que esa era la última acción de Ochoa en un Mundial.

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El Tri entra al club de élite que comparte con Brasil, Italia y Argentina

El estadístico español Alexis María Martín Tamayo, conocido en redes como Misterchip, fue uno de los primeros en documentar la dimensión del logro. En su perfil de X escribió: “México se une a un club de máxima élite. Es la sexta selección en toda la historia de la Copa del Mundo que gana sus tres partidos de la fase de grupos sin conceder un solo gol”.

Javier Aguirre llevó al Tri a los dieciseisavos con pleno de victorias y portería imbatida, algo que en 18 participaciones mundialistas la selección mexicana nunca había conseguido. REUTERS/Henry Romero

La lista la encabeza Holanda, que lo consiguió en 1974. Le siguieron Brasil en 1986, Italia en 1990, Argentina en 1998 y Uruguay en 2018. México se suma en 2026, en casa, como anfitrión del torneo que comparte con EEUU y Canadá.

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La afición mexicana celebró en estadios y en calles no solo el pase a dieciseisavos, que ya estaba garantizado antes de este partido, sino el modo en que llegó: tres victorias, tres porterías en cero, nueve puntos. Una fase de grupos sin fisuras que no había escrito antes en su historia mundialista.