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Memo Ochoa recibe el Legacy Patch de la FIFA en el México vs Chequia del Mundial 2026

El guardameta se convirtió en el único portero mexicano en portar el distintivo y lo recibió en su última noche como mundialista

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El guardameta se convirtió en el único portero mexicano en portar el Legacy Patch de la FIFA, un parche que solo se entrega a quienes han pisado la cancha en una Copa del Mundo. Lo recibió en su última noche como mundialista. REUTERS/Annegret Hilse
El guardameta se convirtió en el único portero mexicano en portar el Legacy Patch de la FIFA, un parche que solo se entrega a quienes han pisado la cancha en una Copa del Mundo. Lo recibió en su última noche como mundialista. REUTERS/Annegret Hilse

Guillermo Ochoa recibió el Legacy Patch de la FIFA durante el partido entre México y República Checa en el Mundial 2026, celebrado en el Estadio Ciudad de México, y se convirtió en el único portero mexicano en obtener ese reconocimiento junto a figuras como Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Luka Modric y Manuel Neuer.

El parche quedó bordado en el uniforme del guardameta antes de que pisara la cancha. Un detalle que inmediatamente llamó la atención de la audiencia. Un lienzo, pequeño en tamaño, condensó seis convocatorias mundialistas y una carrera que atravesó cuatro torneos con minutos efectivos en el campo.

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La FIFA reconoció a Ochoa pese al debate sobre sus participaciones

La FIFA otorgó a Ochoa el distintivo que comparte con Messi, Ronaldo y Neuer, pese a las dudas sobre sus participaciones efectivas; el guardameta lo lució en su última noche con la selección en el Estadio Azteca. REUTERS/Annegret Hilse TPX IMAGES OF THE DAY
La FIFA otorgó a Ochoa el distintivo que comparte con Messi, Ronaldo y Neuer, pese a las dudas sobre sus participaciones efectivas; el guardameta lo lució en su última noche con la selección en el Estadio Azteca. REUTERS/Annegret Hilse TPX IMAGES OF THE DAY

La entrega no estuvo exenta de dudas. Durante días circuló la versión de que Ochoa no recibiría el parche porque, si bien su nombre figuró en seis listas de convocados, solo disputó partidos en cuatro Mundiales, incluidos los minutos ante República Checa en esta edición. La FIFA, sin embargo, resolvió a su favor y lo incluyó entre los portadores del distintivo.

El Legacy Patch es un reconocimiento físico que la organización entrega a futbolistas que han disputado al menos un partido en una Copa del Mundo. Va bordado en la indumentaria oficial, lleva la leyenda “FIFA World Cup Legacy” y no se comercializa. La FIFA lo instauró en años recientes para mantener vivo el registro de quienes han formado parte del torneo. Se entrega en ceremonias previas a partidos oficiales o eventos especiales y puede variar ligeramente en diseño según el país y la edición.

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México cerró el Grupo A con nueve puntos, su mejor marca en 18 mundiales

Guillermo Ochoa lo lució en una noche en que el Tri terminó la fase de grupos con paso perfecto. México venció 3-0 a República Checa y llegó a nueve puntos, algo que no había logrado en ninguna de sus 17 participaciones anteriores. El equipo del entrenador Javier Aguirre terminó primero del Grupo A y enfrentará el 30 de junio a uno de los mejores terceros de los grupos C, E, F, H o I.

México terminó primero del Grupo A con nueve puntos y Ochoa recibió el reconocimiento de la FIFA que lo coloca entre los pocos futbolistas en disputar más de cinco Copas del Mundo. Su adiós al Azteca fue entre lágrimas. REUTERS/Hannah Mckay
México terminó primero del Grupo A con nueve puntos y Ochoa recibió el reconocimiento de la FIFA que lo coloca entre los pocos futbolistas en disputar más de cinco Copas del Mundo. Su adiós al Azteca fue entre lágrimas. REUTERS/Hannah Mckay

Sudáfrica, segunda del grupo con cuatro puntos tras vencer 1-0 a Corea del Sur, avanzó por primera vez a la ronda de 16 en sus cuatro apariciones mundialistas, incluida la de 2010 como local. Los sudafricanos jugarán el domingo 28 de junio en Los Ángeles contra Canadá. Corea del Sur, con tres puntos y diferencia de goles negativa, espera los resultados del resto de grupos para saber si entra entre los ocho mejores terceros. República Checa cerró con un punto y en el último lugar de la serie.

Ochoa se despidió del Azteca de rodillas y entre lágrimas

Al pitazo final, Ochoa no se fue de inmediato al vestidor. Se quedó en la cancha. Caminó hacia su portería, besó el poste, se agachó y acarició el pasto. Luego se hincó y lloró. Sus compañeros lo rodearon, lo levantaron y lo cargaron.

Fue la despedida de un portero que llegó a seis Mundiales, que se convirtió en referente de una generación y que cerró su ciclo en el mismo estadio donde comenzó buena parte de su historia con la selección. El Estadio Azteca fue el escenario de ese último gesto, el que no necesitó explicación.

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