Conductora expone a Nodal por trato descortés durante una entrevista junto a Ángela Aguilar

El cantante Nodal aparece junto a una imagen de la presentadora Belinda Urias, quien reacciona a una referencia sobre Belinda. (Instagram: Nodal / C¿Belinda Urias)

La presentación de un nuevo proyecto en televisión colocó los reflectores sobre la conductora Belinda Urias. Sin embargo, la atención digital no está centrada en Más Grupero, su nuevo programa de búsqueda de talento, sino en una incómoda experiencia que vivió durante una entrevista con Christian Nodal y Ángela Aguilar.

Belinda Urias y una incómoda entrevista con Nodal

Reconocida como una figura clave de Bandamax, canal dedicado a la difusión del regional mexicano, Belinda Urias compartió a la prensa detalles de la emisión televisiva donde busca nuevos talentos del género musical.

PUBLICIDAD

En ese sentido, al ser cuestionada sobre artistas consagrados a quienes entrevistó previo a conquistar las listas de popularidad, Urias hizo un gesto al escuchar el nombre de Christian Nodal en la conversación. “Ese tema no me lo toques”, respondió entre risas.

La entrevista se dio previo a que Nodal y Ángela AGuilar formalizaran su relación. REUTERS/Ronda Churchill TPX IMAGES OF THE DAY

Según la presentadora, una de las entrevistas más incómodas que ha tenido en su carrera fue precisamente con Nodal. Recordó que durante la pandemia entrevistó al cantautor y a Ángela Aguilar —en ese entonces colaboradores— con motivo del lanzamiento de su tema “Dime cómo quieres”.

PUBLICIDAD

No obstante, la actitud del sonorense fue descortés: “La verdad es que no se portó muy bien. Estaba en una silla de escritorio y se daba vueltas mientras yo le preguntaba y él, como niño chiquito, dando su vuelta”.

Mencionó que incluso Ángela Aguilar notó cierta animadversión hacia ella, por lo que intentó mediar la situación y responder las preguntas que Nodal no quería abordar para concluir de la mejor manera la entrevista.

PUBLICIDAD

A pesar de la mala experiencia, años después, Belinda Urias coincidió con Christian Nodal en un evento organizado por sus representantes. Indicó que buscó abordar el tema con humor. “Cuando hicieron una comida para medios de comunicación, me pude acercar al compa y decirle: ‘Oye, tú te portaste muy gachito conmigo en una entrevista que hicimos en tiempos de pandemia’, cuando sacaron este sencillo con Ángela Aguilar”.

Para su sorpresa, Nodal volvió a molestarse con ella por mencionar el tema. “Se enojó mucho que le dijera. Como vi que se había molestado, le dije: ‘A lo mejor yo me pasé, ¿verdad?’ Pero dije: ‘Ay, a lo mejor no me quieres porque me llamo Belinda’. Y pues todavía se enojó“, señaló la comunicadora, quien subrayó que nunca tuvo la intención de ofender al cantante recordando el nombre de su expareja.

PUBLICIDAD

Desde entonces, aseguró que no ha tenido la oportunidad de aclarar sus diferencias con Nodal.

Belinda Urías es una destacada conductora de televisión y actriz mexicana, ampliamente reconocida en el mundo del entretenimiento. (Instagram: Belinda Urias)

¿Quién es Belinda Urias?

Belinda Urías es una destacada conductora de televisión y actriz mexicana, ampliamente reconocida en el mundo del entretenimiento por su carisma y su sólida especialización en el género regional mexicano.

PUBLICIDAD

A lo largo de su carrera cinematográfica y televisiva, se ha consolidado como uno de los rostros más importantes de la música grupera, principalmente por su extenso trabajo en canales especializados como Bandamax y en emisiones actuales como Más Grupero, donde ha entrevistado a las figuras más grandes del movimiento musical.

Además de su faceta en la conducción musical, Urías ha demostrado su versatilidad al participar con éxito en producciones de Televisa, destacando su participación en el reality show Las Estrellas bailan en Hoy, así como en programas de comedia y variedad como Miembros al aire.

PUBLICIDAD

Pertenece a una familia con gran presencia en la televisión, siendo hermana de la también famosa presentadora Cynthia Urías. En el ámbito personal, equilibra su exitosa carrera en los medios digitales y tradicionales con la maternidad de sus tres hijos y un estilo de vida saludable. Su vigencia en las tendencias actuales se mantiene firme gracias a su cercanía con la audiencia en redes sociales.