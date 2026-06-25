Gilberto Mora mantiene viva la ilusión mundialista y asegura que México está listo para ser campeón

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group A - Czech Republic v Mexico - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - June 24, 2026 Mexico's Gilberto Mora, Israel Reyes, Roberto Alvarado, Luis Romo and Guillermo Martinez REUTERS/Annegret Hilse (REUTERS)

La Selección Mexicana cerró una fase de grupos perfecta en el Mundial 2026 tras imponerse por marcador de 3-0 a Chequia, resultado que confirmó al equipo de Javier Aguirre como líder absoluto del Grupo A. Sin embargo, más allá del resultado, una de las declaraciones que más llamó la atención fue la de Gilberto Mora, quien volvió a dejar clara la enorme confianza que tiene en el combinado nacional.

El mediocampista de apenas 17 años arrancó como titular en el encuentro disputado en el Estadio Ciudad de México y fue parte de una actuación sólida que permitió al Tricolor sumar su tercera victoria consecutiva en el torneo.

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Después del encuentro, Mora habló con los medios de comunicación en zona mixta y reiteró una idea que ha mantenido desde antes del inicio de la Copa del Mundo: México tiene condiciones para pelear por el campeonato.

“No he hablado con mi familia, pero estoy seguro de que están orgullosos del partido que dimos todos. México está para ser campeón”, aseguró el joven futbolista.

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Las palabras del jugador reflejan el ambiente de confianza que existe dentro del grupo mexicano tras una primera ronda prácticamente impecable. El equipo nacional consiguió nueve puntos de nueve posibles y mostró solidez tanto en defensa como en ataque, aspectos que han incrementado las expectativas de la afición.

Lo más llamativo es que esta no es una postura nueva para Mora. Antes de integrarse a la concentración de la Selección Mexicana, cuando todavía defendía los colores de los Xolos de Tijuana, el mediocampista ya hablaba abiertamente sobre la posibilidad de conquistar el torneo.

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En aquella ocasión, el juvenil dejó una declaración que ahora cobra mayor relevancia debido al rendimiento mostrado por el equipo durante la fase inicial del certamen.

“Creo que México. Estamos en casa. Pienso que nos falta creérnosla y nada más. Tenemos todo para ser campeones”, afirmó previo al inicio de la justa mundialista.

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La victoria sobre Chequia reforzó la confianza del plantel, mientras una de sus jóvenes figuras reiteró que el Tricolor puede llegar hasta el final del torneo. REUTERS/Annegret Hilse

Con el paso de los partidos, la confianza expresada por Mora parece haber encontrado respaldo en los resultados. México derrotó 2-0 a Sudáfrica en su debut, posteriormente superó 1-0 a Corea del Sur y, finalmente, goleó 3-0 a Chequia para completar una actuación perfecta en el Grupo A.

Además de los triunfos, el conjunto dirigido por Javier Aguirre ha destacado por la disciplina táctica, la intensidad mostrada en cada encuentro y la capacidad de diferentes jugadores para aparecer en momentos importantes, factores que han fortalecido la ilusión de millones de aficionados.

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Para Gilberto Mora, esta experiencia representa uno de los momentos más importantes de su joven carrera. A sus 17 años, no solo ha logrado formar parte de una Copa del Mundo, sino que también ha recibido la confianza para disputar minutos importantes en el torneo más relevante del futbol internacional.

Mientras tanto, la expectativa sigue creciendo en todo el país. El paso perfecto del Tricolor ha provocado que muchos aficionados comiencen a soñar con una actuación histórica en territorio mexicano.

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El paso perfecto del Tricolor ha provocado que muchos aficionados comiencen a soñar con una actuación histórica en territorio mexicano. REUTERS/Annegret Hilse (REUTERS)

Ahora, la Selección Mexicana deberá concentrarse en la siguiente etapa del campeonato. El equipo espera conocer a su rival para los dieciseisavos de final, encuentro programado para el próximo 30 de junio en el Estadio Ciudad de México.

Con un plantel motivado, una afición completamente entregada y jóvenes figuras como Gilberto Mora convencidas de que el objetivo es posible, México se prepara para afrontar los partidos más exigentes del Mundial 2026 con la esperanza de seguir avanzando y mantener vivo el sueño de conquistar el título por primera vez en su historia.

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