México

Danielle Dithurbide arremete contra David Faitelson por críticas a jugadores del Tri: “Me cuesta creer que piensas lo que dices”

El analista de TUDN criticó en X que Javier “Vasco” Aguirre diera minutos al guardameta mexicano durante el juego contra Chequia

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Una mujer de cabello largo oscuro viste una blusa morada con un pin amarillo de corazón; un hombre en recuadro circular aparece con lentes en mano y boca abierta
Danielle Dithurbide y David Faitelson participan en un segmento de televisión que aborda las críticas al futbolista Memo Ochoa. (Instagram: David Faitelson / Danielle Dithurbide)

La histórica victoria de la Selección Mexicana sobre República Chequia en el Mundial 2026 no solo dejó festejos por el paso perfecto del equipo de Javier Aguirre. También provocó un intenso intercambio entre dos figuras de los medios de comunicación: Danielle Dithurbide y David Faitelson.

Mientras gran parte de la afición celebraba el triunfo de 3-0 que permitió al Tricolor cerrar la fase de grupos con nueve puntos, seis goles a favor y ninguno en contra, Faitelson volvió a colocarse en el centro de la conversación por sus cuestionamientos al entorno de la selección.

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Primero criticó el ingreso de Guillermo Ochoa en los minutos finales del partido ante Chequia, al considerar que un Mundial no es el escenario para homenajes. Sin embargo, el comentario que más polémica generó estuvo relacionado con Julián Quiñones, uno de los futbolistas más destacados del equipo mexicano.

Guillermo Ochoa es lanzado por los aires al final del partido en su sexto Mundial. Estadio Azteca, Ciudad de México, México. 24 de junio de 2026. REUTERS/Annegret Hilse
Guillermo Ochoa es lanzado por los aires al final del partido en su sexto Mundial. Estadio Azteca, Ciudad de México, México. 24 de junio de 2026. REUTERS/Annegret Hilse

Faitelson minimiza el nivel de Julián Quiñones

A través de su cuenta de X, el periodista comparó al delantero naturalizado mexicano con el colombiano Luis Díaz, figura de su selección.

“En México nos desvivimos por un futbolista como Julián Quiñones. En Colombia no jugaría. Está a ‘años luz’ de Luis Díaz…”, escribió.

La publicación apareció horas después de que Quiñones volviera a hacerse presente en el marcador y contribuyera al triunfo que consolidó a México como líder absoluto del Grupo A.

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Las palabras de Faitelson provocaron una oleada de reacciones en redes sociales, pero una de las respuestas más comentadas llegó desde el interior de la propia televisora donde trabaja el periodista.

Danielle Dithurbide cuestiona el comentario

La conductora Danielle Dithurbide respondió directamente al mensaje de Faitelson y dejó clara su sorpresa por la postura del comentarista.

“A veces me cuesta mucho trabajo creer que de verdad piensas lo que dices, David”, escribió.

La respuesta generó un nuevo intercambio entre ambos comunicadores.

Lejos de escalar el conflicto, Faitelson defendió su derecho a expresar opiniones distintas. “Danielle: Si te cuesta trabajo creer que pienso, no le des importancia y punto. Esta red es maravillosa. Está llena de puntos de vista diferentes. Y yo creo en el debate, no en la ofensa o la descalificación…”, contestó.

Captura de pantalla de tres tuits en una conversación. Incluye perfiles de Danielle Dithurbide y David Faitelson con sus mensajes y números de interacción
La conductora Danielle Dithurbide cuestiona la postura de David Faitelson acerca del futbolista Julián Quiñones en una conversación de redes sociales. (X)

El debate terminó con disculpas y reconocimiento mutuo

Dithurbide respondió poco después con un mensaje conciliador, aunque mantuvo su desacuerdo con el análisis sobre Quiñones. “Si te sentiste ofendido o descalificado, te ofrezco una disculpa. Debatir es justo lo que busco”.

La periodista también defendió el momento que atraviesa el atacante mexicano. “Simplemente me parece increíble que siendo Quiñones campeón de goleo en su liga, dando el mundial que está dando, anotando dos goles, pienses eso”.

Finalmente, destacó el respeto profesional que mantiene hacia Faitelson. “Me importa lo que dices porque te respeto, admiro y disfruto trabajar contigo. Te mando un abrazo”.

México vive un momento histórico en el Mundial 2026

La discusión ocurrió en medio de uno de los mejores momentos de la Selección Mexicana en una Copa del Mundo. El equipo de Javier Aguirre cerró la primera ronda con tres victorias consecutivas, una marca inédita para el Tricolor.

Mientras algunos consideran que el equipo todavía tiene aspectos por mejorar, otros destacan que los resultados y el funcionamiento han colocado a México entre las selecciones más sólidas de la fase de grupos.

El intercambio en X entre Danielle Dithurbide y David Faitelson reflejó la división de opiniones que existe alrededor del rendimiento mexicano.

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