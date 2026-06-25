México

El puerto de Veracruz: la probabilidad de lluvia de este 25 de junio

La ciudad de Veracruz se caracteriza por su gran valor histórico y cultural

Guardar
Google icon
El puerto de Veracruz es uno de los principales destinos turísticos del estado debido a su riqueza histórica y gastronómica. (Cuartoscuro)
El puerto de Veracruz es uno de los principales destinos turísticos del estado debido a su riqueza histórica y gastronómica. (Cuartoscuro)

Consultar el pronóstico meteorológico facilita prever posibles eventos adversos y organizar con mayor seguridad actividades al aire libre, viajes y actos importantes.

En Veracruz, la anticipación a las condiciones del clima resulta indispensable para sectores como el transporte marítimo y aéreo, que dependen de ella para operar con eficacia y minimizar accidentes o retrasos ocasionados por fenómenos severos.

PUBLICIDAD

Para este jueves se pronóstica una temperatura máxima de 24° a lo largo de la tarde con vientos de aproximadamente 8 km/h , por su parte, la nubosidad será de 28% con probabilidad de lluvia del 30% antes del anochecer.

El clima promedio en la ciudad

La ciudad de Veracruz, también conocida como "el puerto" se considera una ciudad histórica de la República Mexicana. (Cuartoscuro)
La ciudad de Veracruz, también conocida como "el puerto" se considera una ciudad histórica de la República Mexicana. (Cuartoscuro)

El clima en la ciudad de Veracruz, ubicada en la costa del Golfo de México, es cálido y húmedo durante la mayor parte del año. Su temperatura promedio anual se encuentra alrededor de los 25 °C, con veranos muy calurosos que a menudo superan los 30 °C, especialmente entre mayo y agosto. La humedad alta es una característica constante debido a la cercanía al mar, lo que potencia la sensación térmica y genera un ambiente tropical típico.

PUBLICIDAD

La temporada de lluvias se presenta principalmente entre junio y octubre, cuando las precipitaciones pueden ser intensas y frecuentes. Durante estos meses, es común la presencia de tormentas eléctricas y en algunos años, se pueden registrar eventos meteorológicos asociados a ciclones tropicales o huracanes, lo que requiere medidas preventivas. Es también en esta temporada cuando se registra la mayor humedad relativa, superando en ocasiones el 80 %.

En contraste, los meses de noviembre a febrero suelen ser más frescos debido a los frentes fríos conocidos como "nortes". Estos sistemas climáticos generan vientos fuertes, descenso en la temperatura y marejadas en la costa. Sin embargo, las temperaturas rara vez bajan de los 15 °C.

El mejor momento para visitar el puerto de Veracruz

De acuerdo con información de la Secretaría de Turismo (Sectur) los meses con mayor afluencia turística en el puerto de Veracruz suelen coincidir con las temporadas vacacionales y algunas festividades importantes. Durante la Semana Santa, que ocurre entre marzo y abril, la ciudad recibe una gran cantidad de turistas nacionales e internacionales que aprovechan el clima cálido para disfrutar de las playas.

Los meses de julio y agosto, correspondientes a las vacaciones de verano, también son un pico en el turismo. Las familias suelen elegir Veracruz como destino por su combinación de historia, playas y actividades recreativas. En esta temporada, es común que los principales atractivos turísticos, como el Acuario de Veracruz, el fuerte de San Juan de Ulúa y el malecón, registren alta concurrencia.

En febrero, durante la celebración del Carnaval de Veracruz, se vive otro importante flujo turístico. Este evento, considerado uno de los carnavales más destacados de México, atrae a miles de visitantes debido a sus desfiles, conciertos y diversas actividades culturales. La combinación de estas festividades y periodos vacacionales convierte a estos meses en los de mayor turismo en la región.

Temas Relacionados

Clima en MéxicoClima en el Puerto de Veracruzmexico-noticiasÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Cuatro cosas que haces con tu cabello cada mañana y que están dañando el folículo

Una costumbre que miles de mujeres repiten cada mañana frente al espejo puede estar destruyendo de forma silenciosa una estructura de la piel que, una vez dañada, no se recupera

Cuatro cosas que haces con tu cabello cada mañana y que están dañando el folículo

Embargo de cuentas bancarias por el SAT: en qué casos procede y cuáles fondos están protegidos según la ley

El Procedimiento Administrativo de Ejecución inicia con un mandamiento y puede terminar en el embargo de cuentas en cualquier banco. El contribuyente puede ofrecer garantías o impugnar ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa

Embargo de cuentas bancarias por el SAT: en qué casos procede y cuáles fondos están protegidos según la ley

El error que cometes al limpiar que atrae más arañas a los rincones de tu hogar

Instituciones internacionales alertan sobre una costumbre muy extendida en los hogares que favorece la proliferación de arácnidos

El error que cometes al limpiar que atrae más arañas a los rincones de tu hogar

EN VIVO | La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy jueves 25 de junio

La mandataria mexicana informó sobre temas de relevancia nacional e internacional y respondió las preguntas de la prensa en su conferencia

EN VIVO | La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy jueves 25 de junio

Gloria Trevi y Mary Boquitas reaparecen juntas tras las denuncias de Antonia a Sergio Andrade: “Sin palabras”

La hija del exproductor musical ha mostrado imágenes actuales de él para facilitar la búsqueda

Gloria Trevi y Mary Boquitas reaparecen juntas tras las denuncias de Antonia a Sergio Andrade: “Sin palabras”
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy jueves 25 de junio: conductor arrolla a aficionados durante festejos por triunfo de México en Los Cabos

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy jueves 25 de junio: conductor arrolla a aficionados durante festejos por triunfo de México en Los Cabos

Enfrentamiento en zona arquológica de Acapulco deja un elemento de la Guardia Nacional y tres civiles muertos

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 24 de junio: civiles armados atacan a balazos a la Guardia Nacional en Uruapan

Procesan por homicidio a tres presuntos miembros del Cártel de Sinaloa en Edomex

Detienen a mexicano en Nigeria, lo sorprendieron en un laboratorio clandestino de metanfetamina

ENTRETENIMIENTO

Gloria Trevi y Mary Boquitas reaparecen juntas tras las denuncias de Antonia a Sergio Andrade: “Sin palabras”

Gloria Trevi y Mary Boquitas reaparecen juntas tras las denuncias de Antonia a Sergio Andrade: “Sin palabras”

Conductora expone a Nodal por trato descortés durante una entrevista junto a Ángela Aguilar

Nueva guerra en redes: Yeri MUA, la novia del Bogueto y rumores de infidelidad con Bellakath

¿Dónde está Sergio Andrade? Nuevas denuncias y fotos filtradas por su hija cuestionan su paradero

Kenia Os reina en el Pride CDMX 2026: coronación y showcase confirmado

DEPORTES

Danielle Dithurbide arremete contra David Faitelson por críticas a jugadores del Tri: “Me cuesta creer que piensas lo que dices”

Danielle Dithurbide arremete contra David Faitelson por críticas a jugadores del Tri: “Me cuesta creer que piensas lo que dices”

Turquía vs Estados Unidos EN VIVO: detalles minuto a minuto del partido desde el Estadio Los Ángeles

México logra un paso perfecto y se une al reducido grupo de selecciones invictas en fase de grupos de la historia mundialista

La despedida de Memo Ochoa en el México vs Chequia desata ola de reacciones en redes sociales

Lodo, Mariachi y el Ángel convertido en lago: la noche en que el Tri hizo enloquecer a Reforma empapada