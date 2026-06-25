México

Del festejo al horror: vehículo arrolla a multitud que celebraba el triunfo de la Selección Mexicana en Los Cabos

Autoridades locales reportaron más de 10 personas lesionadas, entre ellas se encuentra una víctima con traumatismo craneoencefálico severo

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Un automovilista presuntamente en estado de ebriedad arrolló a una multitud que festejaba en una de las zonas más concurridas de Cabo San Lucas.

Lo que comenzó como una noche de celebración por la victoria de la Selección Mexicana terminó en una escena de caos y desesperación en Cabo San Lucas, Baja California Sur, luego de que un automovilista presuntamente en estado de ebriedad arrolló a una multitud que festejaba en una de las zonas más concurridas del destino turístico.

Los hechos ocurrieron la noche del miércoles en el cruce del bulevar Lázaro Cárdenas, también conocido como Paseo de la Marina, y la avenida Ignacio Zaragoza, en la colonia Centro de Cabo San Lucas. En el lugar se concentraban cientos de aficionados que celebraban el triunfo del “Tricolor” en el Mundial 2026.

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Multitud de personas en una calle urbana rodea un automóvil sedan negro con luces encendidas y otros vehículos, frente a edificios iluminados de noche
Un automóvil Volkswagen Jetta negro avanza lentamente entre una multitud de personas que celebran en una calle urbana por la noche. (X: @PandadelAmorXXI)

Conductor habría intentado atravesar la multitud

De acuerdo con reportes preliminares difundidos por autoridades y versiones recabadas en el sitio, un automóvil negro, aparentemente un Volkswagen Jetta, avanzaba entre el congestionamiento generado por los festejos.

Testigos señalaron que el conductor habría mostrado molestia por la presencia de personas sobre la vialidad que intentaron sacudir su unidad. El sujeto, según declaraciones recogidas por medios locales, intentó abrirse paso entre los asistentes, pese a que en el lugar había familias completas, incluidos niños y adolescentes.

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La situación escaló cuando algunos aficionados comenzaron a golpear el vehículo y lanzarle diversos objetos para impedir su avance. Minutos después, el conductor aceleró de forma repentina y embistió a decenas de personas que se encontraban sobre la avenida.

El recorrido terminó cuando el automóvil impactó contra estructuras metálicas colocadas en el camellón central de la vialidad turística.

Reportan lesionados; uno permanece grave

Tras el atropellamiento masivo, cuerpos de emergencia desplegaron un amplio operativo en la zona. Más de cinco ambulancias acudieron al lugar, además de elementos del Cuerpo de Bomberos de Los Cabos, Protección Civil y corporaciones de seguridad de los tres niveles de gobierno.

De manera preliminar, las autoridades reportaron más de 10 personas lesionadas. Entre ellas se encuentra una víctima con traumatismo craneoencefálico severo, quien permanece en estado crítico en un hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Una persona en el suelo, rodeada por otras personas de pie en una calle iluminada
De manera preliminar, las autoridades reportaron más de 10 personas lesionadas. Entre ellas se encuentra una víctima con traumatismo craneoencefálico severo (X: @cha5662434387)

El presunto responsable también resultó herido. Según el portal Los Noticieristas, fue retenido por varios asistentes tras el incidente y posteriormente entregado a las autoridades. Su identidad no ha sido revelada oficialmente.

Federación Mexicana de Futbol lamenta lo ocurrido

A través de un comunicado, la Federación Mexicana de Futbol expresó su postura ante los hechos ocurridos durante los festejos.

“La Federación Mexicana de Futbol lamenta profundamente el incidente ocurrido esta noche en Los Cabos durante los festejos de aficionados por la victoria de la Selección Nacional de México. Expresamos nuestra solidaridad con las personas afectadas y sus familias, con el deseo de que quienes resultaron lesionados tengan una pronta recuperación”.
Captura de pantalla con tres tuits de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) sobre un incidente en Los Cabos durante festejos
La Federación Mexicana de Futbol publica una serie de tuits sobre el incidente ocurrido en Los Cabos durante los festejos por la victoria de la Selección Nacional de México. (X: FMF)

El organismo añadió que confía en que las autoridades esclarezcan lo sucedido y determinen las responsabilidades correspondientes.

Mientras tanto, el vehículo involucrado permanece asegurado por las autoridades estatales y las investigaciones continúan para determinar las circunstancias exactas que derivaron en uno de los episodios más graves registrados durante las celebraciones mundialistas en México.

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