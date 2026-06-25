“La emoción pesa más”: Johanna Elias invita a capturar el Mundial desde cualquier rincón de México

Johanna Elias busca reunir imágenes que documenten cómo se vive el Mundial 2026 dentro y fuera de las canchas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La emoción de vivir una Copa Mundial de Futbol en casa inspiró a la fotógrafa mexicana Johanna Elias a lanzar “Momentos Futboleros 2026”, un concurso de fotografía que busca documentar, desde múltiples perspectivas, cómo se vive el torneo en México.

Lejos de enfocarse únicamente en las acciones dentro de la cancha, la iniciativa pretende capturar las historias, emociones y escenas cotidianas que surgirán alrededor del evento deportivo más importante del planeta. Desde reuniones familiares frente al televisor hasta celebraciones en plazas públicas, escuelas, oficinas o estadios, el objetivo es construir una memoria visual colectiva de un acontecimiento que marcará a toda una generación.

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Johanna Elias ha desarrollado una trayectoria vinculada a la fotografía de naturaleza, paisajes y experiencias humanas. La fotógrafa mexicana, egresada del Tecnológico de Monterrey en Comunicación y Mercadotecnia, ha presentado exposiciones individuales y colectivas en México y Europa, incluyendo su muestra “Preserving Instants”, exhibida en España. Desde niña mostró interés por la fotografía, una pasión que con el tiempo transformó en una profesión y una forma de expresión artística.

“Más que tomar fotos, lo que me apasionaba era preservar emociones y compartir con los demás la belleza que encontraba en el mundo”, explica en entrevista con Infobae México.

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La idea del concurso nació precisamente de ese deseo de conservar momentos irrepetibles.

Algunas personas ya comenzaron a participar en el concurso, compartiendo fotografías que muestran cómo viven el Mundial de futbol. (Instagram feekaphoto)

“Estamos viviendo algo único. Sabemos que es uno de esos momentos en los que millones de personas están conectadas por una misma pasión y una misma emoción”, señala.

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Para la fotógrafa, el hecho de que el Mundial se celebre en México le otorga un significado especial.

“Me emociona pensar que cada persona va a vivir el Mundial de una manera distinta: desde un estadio, una escuela, una oficina, una casa o una plaza pública. Este concurso busca justamente capturar esas historias y emociones que nos van a unir durante esos días y convertirlas en una memoria colectiva que permanezca mucho después de que termine el Mundial”.

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Más allá del fútbol: capturar las emociones

Aunque su trabajo se ha desarrollado principalmente en torno a la naturaleza y los paisajes, Johanna considera que el Mundial representa una oportunidad única para registrar emociones humanas.

“Siempre me ha impresionado la capacidad que tiene el fútbol para conectar a millones de personas alrededor de una misma emoción”, comenta.

Las 10 fotografías ganadoras formarán parte de la exposición “Momentos Futboleros”. (Instagram victorafaad)

A su juicio, el futbol trasciende el ámbito deportivo para convertirse en un fenómeno cultural capaz de unir familias, comunidades y países enteros.

“Más allá del fútbol, me interesa capturar la alegría, la esperanza, la pasión, la unión y todos esos instantes que ocurren dentro y fuera de la cancha”.

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Por ello, decidió que el concurso estuviera abierto al público en general y no únicamente a fotógrafos profesionales.

“Una gran fotografía no depende del equipo que tengas ni de si te dedicas profesionalmente a esto. Muchas veces las imágenes más poderosas son capturadas por personas que simplemente estuvieron en el momento correcto, viviendo una emoción real y transmitiéndola a través de su mirada”.

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La convocatoria está diseñada para que cualquier persona pueda participar con imágenes tomadas tanto con cámaras profesionales como con teléfonos celulares.

El concurso está abierto a cualquier persona, sin importar si utiliza cámara profesional o teléfono celular. (Instagram feekaphoto)

“Lo que más me interesa es descubrir historias, emociones y momentos auténticos que reflejen cómo se vivió el Mundial desde diferentes perspectivas”, afirma.

La emoción será el principal criterio

Aunque las bases establecen que las fotografías serán evaluadas por emoción, creatividad, técnica e historia, Johanna reconoce que existe un elemento que tendrá un peso especial.

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“Siempre he visto la fotografía como una forma de arte. Para mí, una gran fotografía es aquella que logra transportarte a un momento y hacerte sentir algo”.

Y agrega:

“Por supuesto que la creatividad y la técnica son importantes, pero si tuviera que elegir qué pesa más, diría que la emoción y la historia detrás de la imagen”.

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La fotógrafa explica que no busca necesariamente la imagen técnicamente perfecta, sino aquella capaz de permanecer en la memoria colectiva.

“Para mí, la foto ideal ganadora sería una que dentro de 20 o 30 años alguien pudiera ver y decir: ‘Así se vivía el Mundial de 2026 en México’”.

Incluso considera que un aficionado puede capturar escenas que quizá un fotógrafo profesional no logre registrar.

“La emoción no la crea el equipo; la crea la persona que está observando”.

¿Cómo participar?

De acuerdo con la convocatoria publicada en redes sociales, las personas interesadas deben seguir cuatro pasos:

Seguir la cuenta de Instagram de Johanna Elias (@momentos_johanna). Publicar la fotografía con la que desean participar. Etiquetar a la fotógrafa en la publicación. Utilizar el hashtag #MisMomentosFutboleros.

Como incentivo adicional, quienes compartan su participación en historias de Instagram y etiqueten a la organizadora tendrán mayor visibilidad.

El concurso se lanzó por medio de Instagram. (Instagram momentos_johanna)

La convocatoria permanecerá abierta hasta el final del torneo y las 10 fotografías ganadoras formarán parte de la exposición fotográfica “Momentos Futboleros”, organizada por Johanna Elias.

La artista adelantó que ya ha comenzado a recibir imágenes, aunque espera que el número de participaciones aumente conforme avance la competencia.

“Lo que más me emociona es que no hay dos fotografías iguales. Cada persona está viviendo el Mundial desde un lugar distinto y eso se refleja en las imágenes que hemos recibido”.

Una invitación a confiar en la propia mirada

Para quienes dudan en participar porque consideran que sus fotografías no son lo suficientemente buenas, Johanna tiene un mensaje claro.

“No dejen que la duda les impida participar. Muchas veces somos nosotros mismos quienes juzgamos nuestro trabajo más de lo necesario”.

Johanna Elias con sus padres y hermanos. Foto: Instagram @arturoelias

La fotógrafa insiste en que el valor de una imagen no depende de un premio ni de una validación externa.

“Este concurso no busca la fotografía perfecta; busca emociones, historias y momentos auténticos”.

Y concluye:

“A veces las imágenes más poderosas son las que menos esperábamos. Me fascina ver cómo cada persona está viviendo el Mundial desde su propia perspectiva, y justamente eso es lo que hace tan especial este proyecto”.